Apoyo del mundo evangélico chileno a Israel

La Ong Javerim Yisrael y Pastores, Obispos de las Iglesias Metodistas Pentecostales y otras, con una comitiva fueron recibo por el embajador de Israel en Chile, Sr Gil Artzyeli, esta visita fue brindarle el apoyo del pueblo cristiano evangélico

La comitiva en cabezada por la Ong, Javerim Yisrael juntos con representantes de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, presento el proyecto que ya se está desarrollando en conjuntamente con estas iglesias un trabajo prodigio en lealtad al pueblo Israel.

Jerusalén es un testimonio vivo de la capacidad del pueblo de Israel de sus 75 años de su independencia, para superar desafíos y construir un futuro brillante que es un ejemplo para mundo. Además, para los cristianos alrededor del mundo es la prueba más evidente y clara de la existencia misma del Dios de Israel, es por ello que los cristianos evangélicos aman y apoyamos a Israel por qué “el pueblo judío puede explicar su existencia sin ser aval del cristianismo. Pero el cristianismo no puede explicar su existencia sin reconocer al pueblo judío, y sin reconocer que sus raíces son judías”.

Mantenemos nuestro compromiso con la nación de Israel de promover un amor práctico e incondicional bajo cualquier circunstancia. Am Israel Jai

PROYECTO SLIJAT

LAS IGLESIAS CRISTIANAS EVANGELICAS

DE CHILE

PEDIMOS PERDON A ISRAEL

El Proyecto Slijat; es la expresión que no producen fruto de la noche a la

mañana, sino despacio, silenciosamente trabajan bajo la superficie, cambiando

los corazones, las mentes, las actitudes, para busca la fraternidad entre los

pueblos y logra la Paz.

La Iglesia Cristiana Evangélicas Chilena tiene un deber hacia el Estado de

Israel y su población, con el intento de reparar los daños y perjuicios cometidos

a lo largo de la historia.

Contiene en sí dos áreas de abordaje: primeramente dice relación a una

solicitud de perdón a nivel nacional, como pueblo cristiano chileno, la cual

consiste en reconocer las inequidades propias de la conducta que Chile ha

presentado en sus relaciones con Israel tales como: no haber apoyado el plan

de partición de Naciones Unidas el año 1947 el cual implicó la creación del

Estado de Israel; haber retirado la embajada chilena de Jerusalén el año 1980;

y haber desconocido a la ciudad de Jerusalén como capital de Israel en

diciembre del 2017.

Asimismo, el proyecto consiste en expresar una solicitud de perdón

afectando a la iglesia cristiana, la cual mediante un proceso de reflexión y

asumiendo su responsabilidad histórica, reconoce cómo ha contribuido a las

dificultades que el pueblo judío ha sufrido en su larga diáspora, contribuciones

que se originan desde su discurso teológico hasta la concreción de repudiables

actos de odio.

El proyecto no consiste en tan solamente requerir las exculpas de parte

del pueblo judío, sino que obedece a un profundo proceso de concientización

del pueblo cristiano en cuanto a su relacionamiento histórico con la nación

judía, asumiendo profundamente su responsabilidad. Por lo cual se ha

planificado realizar un viaje desde Chile hasta la ciudad de Jerusalén por parte

de una delegación procedente de todas las regiones del país, a fin de expresar

dicha solicitud de perdón y reparar el daño efectuado, es decir, establecer un

Tikun entre el mundo cristiano chileno con Israel. El Slijat se ha de realizar en

las dependencias del parlamento – Knesset – de Jerusalén, a fin de otorgar el

realce necesario para tan significativa ceremonia, con la participación de figuras

del gobierno y política israelí, así como representativos del sector religioso de

la nación, para proceder la lectura de la solicitud de perdón que a continuación

se ofrece.

Por último, con el objeto de otorgar una continuidad y mayor sustancia a

este acto de arrepentimiento, reparación y resarcimiento, es imprescindible

establecer un compromiso de parte de la comunidad cristiana chilena con el

pueblo de Israel, que implique la no repetición de los aspectos señalados en la

declaración a fin de mantener una práctica religiosa limpia y armoniosa con el

pueblo judío. Asimismo, la iglesia cristiana se compromete a ser un portavoz

nacional en la defensa del estado de Israel, promoviendo su legitimidad, y

contrarrestando todo tipo de antisemitismo emergente en la sociedad chilena.

Este compromiso da cuenta del ánimo de cambio de parte del pueblo cristiano.

De esta manera se brindan las condiciones necesarias para el

restablecimiento de relaciones entre ambos pueblos, resarciendo el daño

histórico e introduciendo un tiempo nuevo, libre de los fantasmas del pasado,

que produzca una coexistencia armoniosa que permita una retroalimentación

y apoyo continuos entre el mundo cristiano y judío.

Declaraciones del Pueblo Cristiano Chileno:

1) Solicitud de Perdón Nacional

– A nombre de nuestra nación de Chile, hoy pedimos perdón a la nación de

Israel, por no haber votado favorablemente el “plan de partición de

Palestina” presentado por la Comisión Especial para Palestina el 29 de

noviembre de 1947 en la Asamblea General de Naciones Unidas. En ese

entonces, la administración de nuestro presidente Gabriel González

Videla no consideró apoyar dicha iniciativa, votando en abstención al

igual que las naciones latinoamericanas de Argentina, Colombia, El

Salvador, Honduras y México. Sin embargo, la resolución número 181,

termina siendo aprobada por 33 votos a favor, 13 votos en contra y 10

abstenciones, estableciendo la división del territorio en dos estados, uno

árabe y otro judío.

– Por ello, mediante este acto, y representando a nuestro país Chile,

solicitamos que se nos exculpe de no haber apoyado tan magno evento

que permitió obtener una sólida base jurídica para el establecimiento del

actual Estado de Israel en su ancestral tierra cuya proclamación de

Independencia se produce el 14 de mayo de 1948, el mismo día del fin

del Mandato Británico para Palestina.

– A nombre de nuestra nación de Chile, hoy deseamos pedir perdón a la

nación de Israel por haber retirado en forma unilateral nuestra embajada

desde la ciudad de Jerusalén, trasladándola hasta Tel Aviv en el año 1980,

obedeciendo nuestro país a la presión emanada desde el Consejo de

Seguridad de la ONU y su resolución 478 la cual llamó a retirar las

misiones diplomáticas de la capital. Chile al igual que otros 15 países no

trepidó en acatar tan inadecuada y prejuiciosa resolución,

constituyéndose en un hecho que nos avergüenza como chilenos.

Mediante este acto manifestamos nuestra proclamación de absoluto

reconocimiento de la ciudad de Jerusalén como la capital soberana de

Israel, razón por la cual nuestra misión diplomática debe hallarse situada

en esta ciudad y no en Tel Aviv, tal como EEUU, Guatemala y Nicaragua

han hecho.

– A nombre de nuestra nación de Chile, hoy pedimos perdón a la nación de

Israel por haber apoyado la resolución de emergencia ES‑10/L.22 de la

Asamblea de Naciones Unidas, la cual desconoce el estatus de Jerusalén

como capital de Israel. Chile votó a favor de esta nefasta resolución no

vinculante, junto a otros 127 países. Reafirmamos que gran parte de la

población chilena, y por sobre todo su población cristiana, sólo

reconocen a Jerusalén como la capital eterna de Israel.

2) Solicitudes de Perdón a nombre de la Iglesia Cristiana

A lo largo de nuestra historia como iglesia cristiana muchos en el nombre

de Jesucristo cometieron daños, perjuicios y abusos en contra del pueblo judío,

ignorando que tanto la herencia bendita de las Sagradas Escrituras como la

persona misma de Jesucristo provienen de la misma fuente, que es el pueblo

de Israel. Pero que lamentablemente, con el surgimiento de la denominada

teología del Reemplazo, se produce una disociación anacrónica de la fe cristiana

y el pueblo judío que contribuye a un distanciamiento teológico considerable

que en ocasiones ha sido la base ideológica para todo tipo de inequidad

cometida en contra del pueblo hebreo. Es por ello que consideramos oportuno

referirnos a:

– En nombre de la iglesia cristiana, pedimos perdón al pueblo judío por

haber albergado en nuestro seno una enseñanza teológica perniciosa y

espuria llamada “teología del reemplazo”, la cual postula que Israel ha

sido reemplazado por la institución de la iglesia en cuanto a la elección

de Dios. Declaramos que esto no es cierto en tanto que Israel fue es y

será “am segula” (pueblo elegido) por el Eterno, útil a Sus propósitos e

instrumento de redención de la humanidad; el cual jamás será

reemplazado por la iglesia o por ninguna otra entidad sin perjuicio que

éstas puedan contribuir al bienestar espiritual o material de las naciones;

y declaramos que el Israel de hoy corresponde al Israel Bíblico sin haber

intervalos ni interrupciones que impliquen una discontinuidad en esta

relación especial entre el Creador y su nación judía.

– A título de la iglesia cristiana pedimos perdón al pueblo judío porque en

el nombre de Jesucristo se cometieron atrocidades en su contra, que

avergüenzan las páginas de nuestra historia como cristianos y que no

representan el sentir propio, puro y primigenio de la fe cristiana. Nos

referimos primeramente a aquellas acciones criminales perpetradas por

la iglesia católica apostólica y romana tales como la Santa Inquisición y

las Cruzadas, siendo ambas las causales de la muerte de cientos de judíos

cuyas vidas fueron borradas de la existencia; así como en el surgimiento

de los cripto-judíos que habiendo sido condenados por su condición y

religión judía tuvieron que negarse a su esencia para asumir una

identidad cristiana a fin de sobrevivir; así como en la negación del

derecho de los judíos a vivir en su tierra ancestral. Condenamos

taxativamente estas acciones y todo lo que representan.

– Asimismo, reconocemos que fue en el seno de la Alemania protestante

en que nació y desarrolló el nazismo, ideología racial que catalogaba a

los judíos como una “raza inferior” indigna de la vida y la libertad, que

condujo a reproducir el mayor genocidio perpetrado por la humanidad

contra el pueblo hebreo: el Holocausto. Esta catástrofe trajo consigo la

muerte a seis millones de judíos, una tercera parte de la población judía

mundial de ese entonces, no siendo posible hasta hoy lograr igualar la

población de aquel período. Sabemos que las ideas racistas de algunos

reformadores contribuyeron en el pensamiento antisemita que se formó

posteriormente en aquel país, dañando principalmente al judío que

coexistía en paz en las ciudades y campos de la Europa occidental.

– Por tanto, pedimos perdón a nombre del mundo cristiano y protestante,

por haber abandonado a su suerte al pueblo judío durante la época más

oscura de su historia, no siendo capaces de marcar una diferencia para

contrarrestar las ideologías predominantes de la época. Nuestro lamento

no es posible expresarlo en conceptos, y somos conscientes que nada de

lo que hagamos podrá reparar tan irreparable daño. Es por ello que

también deseamos solemnemente contraer un compromiso frente a los

muchos testigos del día de hoy con la nación de Israel:

3) Compromisos y Declaraciones:

3.1) Declaraciones del Pueblo Cristiano Evangélicos en relación con la

Nación de Israel

– Declaramos que el cristianismo verdadero es una fe que abraza al pueblo

judío con amor y respeto, superando las diferencias teológicas que nos

distinguen pero que en ninguna manera nos separan. Reconocemos que

sin la existencia de la nación de Israel la humanidad no tendría el

desarrollo moral que ha podido integrar a lo largo de los siglos, puesto

que todo fundamento del derecho y ética tiene su base en la Torah

revelada a través de Moisés a Israel y al mundo.

– Declaramos que el pueblo judío es poseedor del derecho divino a residir

en la tierra de Israel, tierra de los Patriarcas, conquistada por Josué, y

lugar donde se estableció la monarquía del rey David.

– Declaramos que Jerusalén es la eterna capital del Estado de Israel, única

e indivisible. Ciudad que de forma ininterrumpida siempre contó con

presencia judía a lo largo de la historia y lugar del reinado mundial del

Mesías venidero.

3.2) Compromisos del Pueblo Cristiano hacia la Nación de Israel:

– Por ello nos comprometemos en este día a continuar haciendo público

nuestro apoyo al Estado de Israel y a los judíos de la diáspora en cuanto

a:

– Promover el derecho inalienable del pueblo judío a vivir en su ancestral

tierra, con libertad y desarrollar la sociedad que estime conveniente.

– Destruir la persistencia de la teología del Reemplazo en todas sus formas

en nuestras iglesias.

– Promover la verdad teológica acerca de la elección del pueblo judío como

nación especial, sacerdotal, diferente de las demás naciones para revelar

la voluntad del único Dios verdadero, Creador de los cielos y la tierra.

– Colaborar con el retorno del pueblo judío de la diáspora hacia Israel, su

patria ancestral.

– Contribuir en el establecimiento de relaciones entre ambas

comunidades, basadas en el respeto mutuo, reconociendo el enorme

bagaje de sabiduría que ostenta el pueblo judío, habiéndola adquirido a

lo largo de los siglos.

– Contrarrestar todo tipo de antisemitismo emergente en nuestras

naciones, así como la campaña de boicot desinversión y sanciones (BDS).

– Colaborar en el incremento de mayores y mejores relaciones bilaterales

entre nuestras naciones y el estado de Israel.

AMÉN

