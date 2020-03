“El Coronavirus está acelerando la retirada de la globalización”

El profesor Douglas Irwin es uno de los principales expertos estadounidenses en comercio internacional. Da conferencias en el Dartmouth College, es miembro de la Ivy League. Fue miembro del Consejo de Asesores Económicos del Presidente Ronald Reagan, trabajó en la Junta de la Reserva Federal y fue seleccionado el año pasado como uno de los 100 Pensadores Globales de la revista Foreign Policy. Visitó Israel esta semana como invitado del Instituto de Economía Friedberg, cuyo objetivo es promover “los principios de la libertad económica” entre los estudiantes en Israel.

Irwin, un entrevistado muy solicitado por los medios financieros mundiales, es reconocido como un experto en comercio y un historiador económico. Bajo la amenaza del coronavirus, que está proyectando una sombra cada vez más oscura sobre la economía global, habló con “Globes” sobre los efectos del virus, el creciente desafío a la globalización, la política comercial del presidente Donald Trump y la forma en que Israel puede maniobra en la nueva situación.

“Globes”: ¿Tenías miedo de visitar Israel?

Irwin: “Mi única preocupación era que si el virus continúa propagándose, tendremos más cancelaciones de vuelos. Debido a que no parece que Israel haya sido afectado demasiado, y tengo un vuelo directo a Boston, estoy bastante confíado de que volveremos sanos y salvos”.

¿Fue diferente el viaje esta vez?

“La verdad es que no fue así. Pero se suponía que debía volar a Vietnam la próxima semana con una delegación estudiantil, y fue cancelado. Es una cuestión de minimizar los riesgos. Hay consecuencias para los pasajeros, pero lo que será interesante ver es cuánto se desacelera el comercio mundial debido a esto. China ha cerrado muchas fábricas, la actividad económica está en un nivel más bajo y será muy interesante ver los resultados. Todo esto está relacionado con un debate más amplio sobre la globalización, hay gente argumentando que nos hemos vuelto demasiado dependientes de las cadenas de suministro”.

¿Te preocupa una recesión global?

“Miro más al pasado y menos al futuro. El año pasado, parecía que el comercio mundial podría haberse reducido, y tenemos que ver acerca de este año. Hay muy pocos períodos en la historia en los que hemos visto en el comercio mundial un encogimiento que no sea en tiempos de recesión”.

“Además, existe un debate entre los economistas sobre si la globalización ha alcanzado su punto máximo. Hubo una gran expansión en el comercio en los últimos 20-30 años, impulsada por políticas que fomentaron el comercio, entre otras cosas, y permitieron que las cadenas de suministro se desarrollen. Si hay una epidemia, podría ser una de las fuerzas que nos alejan de la excesiva dependencia de las cadenas de suministro y la globalización”.

Globalización en retiro

En realidad, dice Irwin, hay medidas que muestran que la tendencia en el comercio mundial cambió hace diez años. “Cuando miramos el volumen del comercio mundial como un porcentaje del PIB mundial, vemos que ha estado disminuyendo desde 2011. Esto significa que podemos haber alcanzado un punto de inflexión. Hay un límite en cuanto a lo que pueden llegar a ser las economías del mundo”.

“El presidente Trump está alentando este desarrollo, pero comenzó antes que él. Incluso sin Trump, si las cadenas de suministro demuestran ser vulnerables, el comercio disminuiría de todos modos”. En otras palabras, dice Irwin, es posible que hayamos visto el pico de la globalización, el punto máximo de la integración económica mundial, después de lo cual viene una disminución.

¿El coronavirus y las preocupaciones que lo acompañan encajan con esta tendencia? ¿Es probable que lo aceleren?

“Sin lugar a dudas. Hay una serie de factores en acción: política; conmociones inesperadas; China se ha vuelto hacia adentro, y bajo el presidente Xi se ha vuelto mucho más nacionalista, con una iniciativa ‘made in China’. Esto plantea todo tipo de desafíos para pequeñas economías abiertas como Israel. La política económica israelí claramente tiene una gran influencia en su situación, pero también hay factores externos, y si otros países comienzan a cerrarse, también lo afectará, independientemente de su política”.

¿Puedes entrar en más detalles?

“Me preguntaron qué puede hacer Israel para posicionarse con éxito en los mercados mundiales si avanzamos hacia una situación más proteccionista, y el comercio se vuelve más difícil. Mi respuesta es que puede hacer lo que hizo México: hacer tantos acuerdos de libre comercio”. lo más posible con tantos socios como sea posible. Esto diversificará sus mercados, evitará la dependencia de un mercado para las exportaciones y garantizará su acceso al mercado”.

El temor es que el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que gobernó la economía mundial durante los últimos 20 años, se está desmoronando y es probable que “muera de abandono”, explica Irwin. “Y si se abandona el marco de la OMC, el destino de los países dependerá de sus acuerdos bilaterales y comerciales. Entonces, lo que hizo México fue decir estratégicamente: ‘No solo tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial, pero tenemos acuerdos con la Unión Europea “. Se unieron al Acuerdo de Asociación Transpacífico y están tratando de alcanzar tantos acuerdos comerciales como puedan”.

China no se está moviendo hacia una economía de mercado y ha politizado el sector privado.

Irwin explica que el orden económico global es un fenómeno relativamente nuevo. Solo desde que China ingresó a la OMC a principios de la década anterior ha habido una “arquitectura comercial global” que contiene no solo las economías occidentales y Japón, sino también África, América Latina, el sudeste asiático, los países de la antigua Unión Soviética y También China. Ahora, sin embargo, dice, parece que el sistema no está bien adaptado.

“China fue agregada a la OMC sobre la base de la suposición, que parecía razonable en ese momento, de que avanzaría hacia una economía de mercado, como Europa del Este cuando el bloque soviético colapsó. Es cierto, el estado desempeñó un papel importante en China economía, y había muchas empresas estatales, pero parecía que iban por un camino en el que el sector privado podría prosperar y el sector gubernamental se reduciría, si no se privatizaba. Bajo el presidente Xi Jinping, se han mudado dirección completamente diferente. Han hecho que el sector privado sea político al insistir en que los miembros del Partido Comunista deben estar en la junta directiva y en puestos directivos. Tienen la iniciativa ‘hecho en China’, que es explícitamente el nacionalismo económico, y han fortalecido su Apoyo a empresas estatales.

“La pregunta es si puede haber un marco comercial integral que contenga el capitalismo de estado (China) y el capitalismo de mercado (EE. UU.) Bajo el mismo paraguas. Mi respuesta tentativa es no. Hay una incompatibilidad aquí, que causa no solo problemas económicos, sino también políticos. problemas: una sensación de injusticia. La gente siente que es inaceptable que las empresas privadas tengan que competir con empresas estatales que no tienen restricciones presupuestarias. Cuando se agregan consideraciones de seguridad nacional, rivalidad económica y tensiones geopolíticas a la mezcla, parece que el pico de la globalización, en el que estamos altamente integrados con China, no puede continuar”.

Esta narrativa parece similar a la presentada por el presidente Trump, quien dice que China no ha cumplido con las reglas.

“Soy muy crítico con todo tipo de aspectos de la política comercial del presidente Trump, pero soy más cauteloso cuando se trata de China”. Irwin explica que las medidas de Trump y su equipo de asesores no han resuelto el problema básico entre China y Estados Unidos, y no tienen una estrategia coherente para contener a China. “La pregunta no es si hay que hacer algo; la pregunta es cómo hacerlo”, dice.

Otro mandato para Trump amenazará el comercio internacional

Sin embargo, dejando a China a un lado, Irwin es más crítico con el ataque de Trump a las instituciones que regulan el comercio internacional. La política comercial subyacente de Trump es un error fundamental, explica: el enfoque de Trump en el déficit comercial de Estados Unidos, que importa más de lo que exporta.

“Una de las razones por las que Trump es tan perjudicial para la política comercial de los Estados Unidos es que no solo juzga si ganamos o perdemos de acuerdo con la balanza comercial, sino que quiere dar forma a nuevos acuerdos comerciales para administrar los resultados del comercio , en lugar de las reglas. Queremos un régimen comercial que establezca las reglas, sin que los gobiernos se involucren en qué sectores tienen éxito o no, o que analicen la balanza comercial cada año y decidan si es bueno o malo. Trump es un empresario que estaba en el sector inmobiliario y el juego, los cuales son juegos clásicos de suma cero. En el juego, tratas de vencer a la casa, y en el sector inmobiliario, obtienes la propiedad o alguien más lo hace. Sin embargo, el comercio internacional , no es un juego de suma cero. Es muy difícil para él pensar que ambas partes pueden beneficiarse, y que el déficit de la balanza comercial no es una indicación de que una parte está ganando y la otra está perdiendo”.

Pero su mensaje de nacionalismo económico tiene una audiencia.

“Según las encuestas de Gallup, desde 2011, la proporción de estadounidenses que consideran el comercio como una oportunidad, no como una amenaza, ha aumentado dramáticamente. Mire lo que sucedió en los mercados como resultado de estas acciones. Mire lo que le sucedió a la industria estadounidense – tienen que repensar sus cadenas de suministro. Los trabajadores en industrias que necesitan importaciones de acero están siendo afectados – hay despidos. Los agricultores son un gran grupo de votantes, y están muy insatisfechos”.

A juzgar por su consejo a Israel sobre la firma de acuerdos comerciales bilaterales, parece que ya ha aceptado la nueva situación.

“No se puede suponer que el marco de la OMC sobrevivirá sin cambios y continuará manteniendo un comercio relativamente libre y abierto. Existe la fábula de Esopo del roble y la caña. El roble es fuerte, pero una gran tormenta puede derribarlo, mientras que una caña se dobla con el viento. Esta fue la compensación en el diseño del sistema comercial. La OMC fue diseñada como un roble fuerte, pero a veces se necesita flexibilidad en el sistema para permitir que los intereses locales obtengan lo que quieren de una manera que no derribar el árbol y destruir todo el sistema”.

Y este es el riesgo que ves ahora.

“Exactamente”.

Esta es una nota pesimista para terminar.

“La parte optimista es que cuando se tiene un alto nivel de integración económica, como lo tenemos hoy, se crean intereses para preservarlo. No creo que el sistema se derrumbe, porque muchas personas ganan dinero con su existencia continua”. Es un efecto de Tim Cook (CEO de Apple, que tiene el oído de Trump, UP). Son los agricultores estadounidenses del Medio Oeste, a quienes les gusta Trump y no les gustan las cuotas impuestas a China. Hay oposición.

“Si observamos el primer mandato de Trump y la retórica que trajo con él al trabajo, en comparación con lo que realmente hizo, si todo lo que tenemos son cuotas de acero y cuotas en China, y todavía hay un acuerdo de libre comercio en América del Norte, y todavía está la OMC, todavía hay comercio con la UE, no es un cambio tan grande. Con China, se podría decir que algún tipo de grieta es inevitable, pero todavía hay un alto grado de integración. No es un cambio gigante “La retórica no se refleja en la política”.

Entonces, ¿todo depende de si Trump obtiene otro mandato?

“Exactamente. Porque entonces los objetivos serán la UE y la OMC, y estas son cosas importantes que pueden alterar el orden comercial mundial”.

Fuente: Globes.