El tabernáculo, una excelente explicación

La casa de D´s era el Santuario móvil que los hijos de Israel solían armar y desarmar cada vez que acampaban en el desierto rumbo a la Tierra Prometida.

El mismo estaba construido con las medidas exactas escritas en la Torá y una vez conquistada la Tierra Santa, ese tabernáculo paso a ser fijo.

Josue decidió instalarlo en la Capital del Pueblo también nombrada por él mismo en Silo, la cual paso a ser el centro espiritual de todo el pueblo.

Hace un par de años visite el lugar pero no mostré esta atracción, la réplica del Santuario o Tabernáculo. Hoy no solo que la muestro sino que tuve el privilegio de que la explicación que recibí haya sido por el mismísimo Director de Silo Antigua.

Él explica mucho mejor que yo acerca del lugar y su historia, además de aportarnos datos curiosos sobre la construcción con la ayuda de gente no judía, del extranjero.