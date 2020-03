El procurador general de Israel aprueba la utilización del sistema digital para ubicar a los infectados

Netanyahu a la población Israelí:

Hemos recibido la autorización de nuestros juristas para utilizar nuestros sistemas digitales para ubicar el recorrido de los infectados (que Israel suele usar para combatir el terrorismo).

No hace falta que el público corra al supermercado, no tenemos limitaciones de productos, por favor no hace falta, tenemos depósitos completos.

Se cierran jardines de infantes, todas las actividades culturales y de tiempo libre (shopping, cines, y reuniones de más de 10 personas).

Les pedimos a las personas estar separadas dos metros unas de otras y que las personas puedan trabajar desde sus casas.

En las horas previas a la conferencia de prensa del Primer Ministro los Israelíes se agolparon en los supermercados previendo las severas medidas que adopta el país y que casi impedirán el movimiento de los ciudadanos.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.