“No recibí ningún tipo de apoyo de DAIA a nivel nacional, me dejaron solo”

El Tribunal de Juicios de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial de Entre Ríos con asiento en Concepción del Uruguay dictó Sentencia Condenatoria en el juicio oral por las pintadas antisemitas efectuadas en la pared de la Sinagoga Tfilá L’Moisés de la localidad de Basavilbaso en la Provincia de Entre Ríos. Cruces esvásticas y frases discriminatorias fueron escritas sobre ese templo perteneciente a la Asociación Israelilta local. El imputado, Eric Gastón Hass, fue condenado a dos años de prisión condicional con accesorios de distintas medidas de conducta.

Mario Arcusin, abogado querellante, se refirió al veredicto que dictaminó la justicia por las pintadas antisemitas contra la sinagoga Tfilá L’Moisés de Basavilbaso y analizó el rol de AMIA y DAIA durante el juicio.

Arcusin señaló que “la justicia determinó que no cabe ninguna duda de que el único imputado fue el autor de los hechos” y que “en cualquier hecho de discriminación, dejar pasar algo mínimo hace que el siguiente sea mucho peor. Después de AMIA, fue uno de los hechos mas grave que sucedió”.

“Lamentablemente no tuve el apoyo que creo que podría tener”, explicó el abogado y enfatizó: “La primera obligación de la DAIA es defender a un judío en Argentina cuando es atacado en su condición de tal”.

Arcusin hizo hincapié en que “si yo no me hubiese constituido en querellante, esta causa hubiera quedado en la nada. No recibí ningún tipo de apoyo” y argumentó que no toma el veredicto como una victoria: “Para mí no es una victoria, es una reivindicación como judío y para los judíos del mundo”.

Consultado por el apoyo de las instituciones judías que recibió, el abogado subrayó que siempre estuvo solo: “Nosotros hace 26 años hacemos un acto por el atentado a la AMIA. Con el mismo criterio que usaron la gente de DAIA y AMIA en esta causa, tendríamos que dejar de hacer ese acto”.

“Yo no tengo que perdonar a nadie, la soledad la viví yo solo”, concluyó Arcusin.

