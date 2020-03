UNA AMIA le respondió a Borger sus dichos respecto a la entidad y su inclusión

Mediante un comunicado, el partido UNA AMIA, emitió un comunicado en respuesta a los dichos de Guillermo Borger del BUR respecto a que actualmente AMIA tiene una política inclusiva.

Seremos cortos y claros.

El BUR no es inclusivo.

Las mujeres no están incluidas, como comprueba el caso de cuando echaron a la Rabina Sarina Vitas de una actividad en la AMIA.

Los jóvenes están enojados con razón, porque no dejaron cantar a la chica por ser mujer en el acto del 17 de Julio.

La conducción siente que haciendo videos y posteando en Redes Sociales cambia algo, pero la realidad es que manipulan datos, sobre escuelas, que mejoraron en varios aspectos y otras cuestiones.

La única verdad es que se gasta el 1% en juventud y el 2% en educación. No hay mucho más que decir con eso y encima hay un 36% de gastos generales reservados.

¿Dónde se invierte ese dinero?

Es tiempo de seriedad, de equipo, de diversidad.

En UNA AMIA hay más de 40 mujeres profesionales y voluntarias esperando trabajar de modo realmente inclusivo.

No queremos confrontar, pero tampoco se puede decir cualquier cosa.

Silvana Pereplotczyk, Presidenta de la comunidad y escuela Tel Aviv.

Federico Treguer, Directo de Juventud Judaica

UNA AMIA

