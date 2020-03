¿Se puede salvar el medio ambiente mientras se celebra Purim?

Para muchos judíos, Purim es una oportunidad para celebrar a las protagonistas femeninas, mostrar nuestras habilidades de diseño de vestuario y beber hasta que no podamos distinguir entre héroes y villanos. Pero para otros, es una fiesta que rinde homenaje a una dieta basada en plantas.

Richard Schwartz, presidente emérito de los vegetarianos judíos de América del Norte, señala que, según el Talmud, Esther probablemente se volvió vegana después de casarse con Asuero, para evitar consumir carne no kosher en su palacio. Al hacerlo, le permitió “evitar violar las leyes dietéticas kosher y mantener en secreto su identidad judía”, dijo. Según la leyenda, su dieta consistía en semillas, nueces y legumbres, por lo tanto, la prevalencia moderna de semillas de amapola en la mesa de Purim.

En estos días, la mayoría de nosotros somos más afortunados que Esther, siempre y cuando no estés casado con un déspota que pueda o no decapitarte por tu fe, es bastante fácil mantenerse kosher sin subsistir con legumbres. Pero muchos judíos se están volviendo más conscientes de los efectos que nuestras dietas y hábitos diarios tienen en el medio ambiente. Y aunque a todos les encanta deleitarse en la noche de Purim, no es tan divertido mirar la basura del día siguiente llena de artesanías desechadas, disfraces desechables y empaques interminables de mishloach manot.

Entonces, ¿qué debe hacer un judío con conciencia ambiental? Hemos consultado a los expertos y reunimos algunos consejos sobre cómo comer y entretener de manera sostenible esta temporada de Purim.

Deshazte de la carne, ¡o incluso de los lácteos!

Es bastante fácil celebrar Purim sin carne. La comida más emblemática de las fiestas, la hamentaschen, es una galleta vegetariana, y dado que muchas celebraciones de Purim sirven refrigerios ligeros, en lugar de comidas completas, es posible pasar las fiestas solo con dulces. Dicho esto, si realmente quieres desafiarte a ti mismo, intenta hacerte vegano por un día con esta receta de hamentaschen sin huevo del punto caliente vegano de Tel Aviv Meshek Barzilay.

También podría honrar la conexión de Purim con el vegetarianismo cocinando comidas vegetarianas en los días circundantes. La chef Dahlia Klein recomienda este plato de arroz al revés persa , algo que Esther podría haber comido en uno de sus propios banquetes. Y la historiadora de comida judía Tori Avey honra el hábito de semillas de Esther con panqueques de semillas de amapola . Con estos en su plato, ¿quién necesita salchichas para el desayuno? También le gusta servir bourekas, que comparten su forma triangular con hamentaschen y se pueden rellenar con el vegetal de su elección.

Si le preocupa que los invitados se sientan privados de un menú vegetariano, la bloguera judía Rebekah Lowin tiene algunas ideas para darle vida. Respire la vida en bandejas vegetarianas aburridas utilizando cortadores de galletas para cortar frutas y verduras en triángulos o estrellas judías. O organice una comida en torno a un ingrediente temático: sugiere semillas de amapola, que combinan literalmente con todo. En general, dice, el truco es “pensar de manera aditiva”, en términos de traer nuevos sabores e ingredientes a la mesa en lugar de quitarles los demás.

Cambia tu juego de manualidades.

Para los niños, las manualidades son el pilar de las celebraciones de Purim. Pero no importa cuán cariñosamente se reúnan en la escuela hebrea, hay una buena posibilidad de que esos groggers y coronas se rompan o se descarten antes de la Pascua, y muchos ingredientes artesanales comunes, como las lentejuelas y el brillo , son tóxicos para los animales y el medio ambiente una vez que golpean El vertedero. En lugar de comprar nuevos materiales o kits de manualidades, encuentre inspiración para la elaboración en su contenedor de reciclaje. Estos groggers se basan en materiales para el hogar que probablemente ya tenga, mientras que las artesanías como estos peces de Purim solo requieren cartón y marcadores.

Otra forma de evitar las artesanías desechables es hacer las comestibles. Lowin recomienda estos groggers comestibles , una actividad perfecta para niños mayores: siempre que esté dispuesto a comer, no es necesario desperdiciar.

También puedes concentrarte en manualidades que resistirán la prueba del tiempo. Sarah Kay Lacks, directora de programación de Marlene Meyerson JCC, dijo que su objetivo para las celebraciones de Purim es “enviar a las personas a sus hogares con artículos que hagan que sus hogares estén más conectados con el judaísmo”. Este año, los niños (¡y los adultos!) En el JCC convertirán la meguila de Purim en textos iluminados aptos para exhibir en las paredes de sus hogares.

Ve a la vieja escuela con los disfraces.

¿Quién de nosotros no ha hecho planes elaborados para asistir a una fiesta de disfraces en un collar casero de Ruth Bader Ginsburg, solo para terminar en Party City comprando un disfraz de enfermera sexy momentos antes de que comiencen las festividades? De acuerdo, tal vez este no sea un escenario universal. Pero especialmente si tienes niños, los disfraces comprados en la tienda pueden ser realmente convenientes en caso de necesidad. No estamos aquí para culparte por resucitar la máquina de coser de bubbe.

Pero podemos decirle que comprar en tiendas de segunda mano, que a menudo almacenan disfraces, así como artículos generalmente extravagantes que necesitan un hogar amoroso, reduce el desperdicio. Si desea evitar comprar, puede vestirse como un ícono de la celebridad o la cultura pop con artículos para el hogar y molestias mínimas. Un último truco para los verdaderamente desesperados entre nosotros: resulta que las máscaras faciales novedosas hacen increíbles trajes de Purim.

Asegúrese de que su mishloach manot sean regalos para sus amigos y el medio ambiente.

En Purim, la Torá nos ordena honrar a nuestros amigos con pequeños regalos, no aterrorizar a todos los que conocemos con paquetes de basura envueltos en yardas de celofán.

A medida que mishloach manot se vuelve cada vez más elaborado y costoso , también producen más desechos. Pero Alyssa Berkowitz, de Hazon, una organización judía de sostenibilidad, nos dijo que es fácil reducir los envases desechables envolviendo los regalos en algo reutilizable, como una taza, un tazón o un frasco . Puede reducir aún más el embalaje (¡y el tiempo de preparación!) Comprando alimentos a granel como nueces o frutas secas .

Y si te estás revolviendo el cerebro para encontrar otro tema original, el empaque sostenible puede ayudar a que tu mishloach se destaque entre la multitud. Lowin recomienda esta jarra para servir sangría llena de todo lo que necesitas para preparar un golpe rápido, o estas pequeñas jarras llenas de galletas y dulces .

Buena suerte y que tus celebraciones de Purim estén llenas de juerga y reciclaje.

Por: Irene Connelly.