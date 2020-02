Mi amada Jerusalem

Una cosa es la Tierra de Israel, aquella prometida por D´s a sus hijos y otra muy diferente es el Estado de Israel actual.

En Israel model 2020 tenemos algunos terrenos de la Tierra Prometida a Jacob y otros (Eilat, Rosh Pina, Kiriat Shmona, etc) que no nos prometió y que incluso piso el Profeta Moises. Hay lugares que las Naciones Unidas no nos quiso dar en su resolución del 29 de Noviembre de 1947, me refiero a lugares sagrados de Judea y Samaria por los que sucedieron la mayor cantidad de relatos bíblicos, esos lugares que yo tengo que arriesgarme cada vez que quiero salir a cazar oraciones de las escrituras sagradas. Lugares como Hebron, Siquem, Silo e incluso Jerusalem quedo fuera de nuestras fronteras desde 1948 hasta 1967. Unos días antes de aquel 6 de Junio de 1967 sucedió algo hermoso que quise compartir con ustedes.