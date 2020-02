“La deslegitimación de Israel en las universidades de EE.UU. es una nueva forma de antisemitismo”

El Cónsul general de Israel en Nueva York, Danny Dayan, diálogo con radio Jai y afirmó que las relaciones entre Israel y Estados Unidos nunca fueron “más robustas, más estrechas, en una línea que sube constantemente”.

Israel sigue siendo un tópico para los dos grandes partidos políticos de los Estados Unidos, más allá de la diferencias que pueda haber entre Republicanos y Demócratas.

Hace algunos días, el precandidato demócrata a la presidencia de EE.UU., Bernie Sanders, fue duramente criticado tras sugerir que la embajada norteamericana en Israel debería volver a Tel Aviv. A partir de su actitud, un grupo de 347 rabinos ha firmado una carta abierta rechazando sus “comentarios escandalosos”.

A su vez, Bernie Sanders encendió una disputa con el Comité de Asuntos Públicos pro Israel de Estados Unidos (AIPAC) , al negarse a asistir a la conferencia anual de la entidad pro-Israel y alegar que proporciona una plataforma “para líderes que expresan intolerancia y se oponen a los derechos básicos palestinos”. La disputa comenzó cuando Sanders, emitió un comunicado en Twitter el domingo anunciando que no asistiría a la conferencia anual de Washington, DC, como es habitual para los principales candidatos presidenciales.

Según la opinión de Dayan, lo de la conferencia de AIPAC “se infló demasiado en los medios de comunicación”, lo cierto es que no todos los candidatos podían llegar a la conferencia, ya que están en plena campaña electoral y hay elecciones en algunos distritos.

Elecciones en Israel: Tercer round

A días de celebrarse una tercera vuelta eleccionaria tras el fracaso de los candidatos en formar gobierno luego de dos intentos, uno de los puntos de debate reside en “el Acuerdo del Siglo”, del cual tanto el gobierno actual Primer Ministro Netanyahu como el candidato de Kajol Laván, Benny Gantz, anunciaron su apoyo al plan del presidente Trump. El Cónsul lamenta que los palestinos jamás aprovechan las propuestas que se les brinda y “nunca pierden la oportunidad, de perder oportunidades”.

Hasta el momento y de acuerdo a las recientes encuestas, nada parece que vaya a cambiar en estas próximas elecciones. ¿Pero qué pasaría si finalmente Trump no es reelegido?, ¿puede afectar la relación con los Estados Unidos?

Danny Dayan prefiere no adelantarse a los hechos y ser conservador en sus opiniones: “Hasta que el nuevo presidente asuma no sabemos, falta aún para eso. Y yo como diplomático extranjero acreditado en los Estados Unidos, no intervengo en la política doméstica, debo hacerlo con mucho cuidado, no voy a opinar del tema. Israel trabajará con cualquier administración que el pueblo (Norteamericano) elija, lo hicimos siempre y lo seguiremos haciendo. Israel tiene como estrategia estar con el país del norte más allá de quién gobierne. Pero, por supuesto, para un tango hacen falta dos -metaforizó Dayan- hace falta que la otra parte busque lo mismo”.

En otro aspecto, Dayan analizó el intento boicot que sufre Israel y aclaró que no influye prácticamente en nada. La economía de Israel es muy fuerte y la crisis política que está padeciendo, no afectó a la economía. Incluso destacó que ante boicots culturales, llevados a cabo incluso por músicos populares como Roger Waters, esto no impidió que a Israel lleguen estrellas internacionales sin problemas. “El boicot no es el problema, la preocupación está en la campaña de deslegitimación de Israel, en especial en las universidades del país, no en todas; que Israel no debería existir y es esa una de las nuevas manifestaciones modernas del antisemitismo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó incluso una orden ejecutiva para hacer frente al antisemitismo en los campus universitarios del país.

En Estados Unidos convergen cuatro tipos de antisemitismos: El antisemitismo clásico, de supremacistas blancos, que costó doce vidas en Pittsburg y en California; hay un antisemitismo ideológico, no blanco; un tercero de violencia en las calles, que no tienen una base ideológica, odio irracional a los judíos, como lo que estamos viendo en Brooklyn en donde atacan a las mujeres y hombres ortodoxos, y el cuarto que disfraza el antisemitismo en antisionismo, pero que su base es totalmente antisemita.

“Pensé ingenuamente que después de lo que el mundo vivió y pagó, al menos por un siglo desaparecería esta enfermedad que afecta la civilización, sobre todo occidental desde años inmemoriales, pero no, a más de setenta años de Auschwitz, todavía lo vemos en este país, lo vemos en Bélgica, en Europa oriental, en Sudamérica, en muchos países del mundo”.

Hoy tenemos más experiencia que nuestros hermanos de hace 80 años y sabemos que al antisemitismo hay que atacarlo cuando apenas aparece, cuando es pequeño -aconseja Dayan-.

Acerca de la violencia antisemita por parte de grupos afroamericanos que se vio el los últimos tiempos y resaltando la entrega de los premios Martin Luther King, el cónsul afirma que, tal como sucede en otros lugares de Estados Unidos, como en Brooklyn, se necesita mucha educación, reforzar las leyes.

“Apoyamos la legislación de reforzar la educación sobre el Holocausto en las escuelas”, afirmó. “No hay que confundir el vínculo que tenemos con la gran mayoría de la comunidad afroamericana, con la gran comunidad latina, y también con la comunidad judía de los Estados Unidos, ya que “tenemos excelentes relaciones” sentenció el cónsul Israelí en New York.

Danny Dayan es un líder político israelí y empresario​ nacido en la Argentina. Se desempeñó como presidente del Consejo Yesha entre 2007 y 2013.​ Dicho consejo nuclea a las autoridades de los asentamientos israelíes en Judea y Samaria, Jerusalem Oriental y los Altos del Golán.

En 2013, dimitió como presidente del Consejo Yesha para respaldar a Benjamín Netanyahu como primer ministro israelí.​

En 2016, fue designado cónsul general en Nueva York, en reemplazo de Ido Aharoni.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.