Embajadores adolescentes Israelíes

POR SHIRYN GHERMEZIAN

Adolescentes israelíes aprenden habilidades de diplomacia pública para servir como embajadores en el extranjero

Una nueva iniciativa de la organización pro-israelí StandWithUs llamada Tevel (“universo” en hebreo) se centra en el liderazgo judío, la historia y las habilidades de defensa.

Itay Green, de 16 años, quiere mejorar la forma en que las personas fuera del país perciben a Israel.

Cuando viajaba con su familia para visitar a parientes británicos en Londres o incluso a los Estados Unidos, el residente de Tel Aviv dijo que había escuchado cosas horribles sobre Israel y desaprobación cuando mencionaba de dónde era. Le molestaba tanto que sintió que tenía que hacer algo al respecto.

Merav Habte, de 16 años, de Ma’ale Adumim, cuyos padres nacieron en Etiopía, quería aprender sobre el aumento del antisemitismo en el mundo y cómo contrarrestarlo, así como las formas de expresar a los demás sus propias historias personales sobre Israel y las experiencias de su familia.

Es por eso que se inscribieron en una iniciativa, iniciada en noviembre por la organización pro-israelí StandWithUs, llamada Tevel (“universo” en hebreo), que se enfoca en enseñar a los estudiantes de secundaria israelíes sobre liderazgo y diplomacia, específicamente, cómo presentar con presión a Israel en el extranjero.

Los participantes, todos en el décimo grado, se reúnen semanalmente en Jerusalén o Tel Aviv y escuchan a oradores, muchos de ellos ex alumnos de StandWithUs o miembros del equipo, sobre la historia, el desarrollo, la economía y la percepción de Israel, entre otros temas.

Algunos de los temas que analizan Green y Habte, junto con otros adolescentes del programa, incluyen cómo diferenciar las críticas legítimas e ilegítimas sobre Israel; la imagen de Israel desde una perspectiva externa; los objetivos del movimiento BDS; complejidades en la sociedad israelí y cómo se las ve fuera del país; la historia de Israel en la perspectiva de un activista; minorías en Israel; debatir habilidades y cómo responder preguntas difíciles sobre Israel; cómo hablar frente a una cámara; y la historia de las Naciones Unidas, con sus prejuicios y sus influencias a menudo negativas sobre Israel, y sobre sus políticas y militares.

Muhammad Zuabi, un soldado árabe-israelí en las Fuerzas de Defensa de Israel, habló a los estudiantes sobre su decisión de defender su patria, el eventual apoyo que recibió de sus padres, a pesar de su conmoción inicial y confusión, y también cómo la lucha por la derecha de Israel para existir es “no solo una pelea judía, sino una pelea israelí”, dijo Green.

“El objetivo de Tevel es ser una plataforma educativa que brinde a los jóvenes líderes israelíes un lugar para crecer como líderes con una fuerte conexión con su país”, dijo su director, Alon Sternberg, a JNS. “Quiero enseñar a los estudiantes sobre los desafíos que enfrenta Israel en la arena global y cómo responder. Quiero encontrar a los jóvenes estudiantes apasionados que no tienen la oportunidad de expresarse en la escuela y darles la oportunidad de florecer”.

Actualmente, 40 estudiantes están inscritos en el programa, mitad niñas y mitad niños, la mitad de Tel Aviv y la otra mitad de Jerusalén.

‘Transmitir el mensaje de la manera más óptima’

Las excursiones complementan las conferencias y el aprendizaje en clase. Durante una visita reciente a la Knéset, por ejemplo, se reunieron con Giora Furdis, una portavoz del comité electoral israelí que ofreció ideas sobre cómo facilitar el proceso de votación.

Los participantes también deben ser voluntarios en aumentar su conocimiento práctico de la cultura, el patrimonio, la historia y la composición demográfica de Israel para compartir historias y experiencias personales en el extranjero. Algunos estudiantes recolectan y donan alimentos a aquellos que no pueden pagar sus comidas; otros trabajan con sobrevivientes del Holocausto, niños pequeños o con necesidades especiales.

Green es voluntario en un centro de atención para personas mayores cerca de Tel Aviv desde hace un mes. Dijo que se sintió inspirado por los residentes, incluido un hombre que tenía 14 años cuando ayudó en el esfuerzo de la guerra en 1948, justo cuando se estableció el Estado de Israel. “Las cosas increíbles que hizo cuando tenía 14 años no me puedo imaginar hacerla cuando tenga 18 años”, reconoció Green. “En general, estoy asombrado de las cosas increíbles que han hecho”.

En cuanto a Habte, ella y una amiga están comenzando su propio proyecto, donde un chef les enseñará a los niños árabes y judíos cómo cocinarse mutuamente, en un esfuerzo por mejorar las relaciones y enfatizar los puntos en común de vivir en el Medio Oriente.

Los participantes de Tevel asisten a diferentes escuelas secundarias en Jerusalén y Tel Aviv, y provienen de diversos orígenes y creencias, tanto religiosas como seculares. Lo que los une es su pasión por Israel y el deseo de ayudar a contar la historia de Israel al mundo. Se alienta a los estudiantes a usar el inglés para comunicarse con personas que no hablan hebreo cuando viajan fuera de Israel.

Durante una sesión centrada en “responder preguntas difíciles”, los estudiantes practicaron (y luego fueron entrenados) cómo responder a las acusaciones contra Israel, tales como ser un país racista, un “estado de apartheid” y no una democracia.

Green recuerda haber practicado en clase cómo responder a la afirmación de que Cisjordania es “la prisión más grande del mundo”, dirigida por Israel.

Dijo que a los estudiantes se les enseñó por qué se erigió el muro de seguridad en primer lugar – para ayudar a proteger a los civiles israelíes contra la violencia y el terrorismo alentados por el liderazgo palestino – y técnicas paso a paso para contrarrestar tales argumentos para “transmitir el mensaje en la forma más óptima “, lo que incluye asegurarse de que los que preguntan no se sientan atacados u ofendidos, para que realmente puedan escuchar las respuestas.

“Al principio, debemos congeniar con ellos”, dijo Habte. “Diles, ‘OK, esta es una muy buena pregunta’ y trata de conocer a la persona primero. Así conseguiremos que la gente nos escuche”.

La sesión sobre cómo responder preguntas difíciles ha sido la favorita de Habte en el programa hasta ahora y también una de las cosas más importantes que ha aprendido, le dijo a JNS.

Recordó una instancia en Chicago cuando alguien le dijo que Israel no existe, que en realidad es Palestina. Habte dijo: “Para ser sincera, no tenía idea de qué decir. Estaba sorprendida y callada. Así que esta sesión realmente me ayudó a saber lo que necesito hacer. Ahora tengo más confianza en mí misma que sé qué decir y cómo responder”.

También agradeció escuchar a Charlotte Korchak, directora de programas de estudiantes internacionales en StandWithUs, quien comparó la historia del estado judío con la imagen de Israel en todo el mundo y se centró en las raíces ancestrales del país, temas que no se exploran en una clase típica de historia de la escuela secundaria, enfatizó Habte.

‘Expresando historias personales desde nuestro punto de vista’

El programa también está dirigido a enfatizar y desarrollar valiosas habilidades para la vida.

“Una sesión por medio trata sobre cómo hablar frente a las personas, ya sea habilidades de debate o lenguaje corporal y cómo moverse en el espacio y

mover los brazos para transmitir su mensaje de la manera más óptima”, explicó Green. “Recientemente hicimos una sesión sobre cómo responder preguntas realmente difíciles sobre Israel y aprendimos que a veces hay que admitir que realmente no se sabe la respuesta, lo cual es importante. Fingir saber la respuesta para todo cuando en realidad no lo sabes, da el mensaje equivocado. Eso es bueno aprender. También cómo estar frente a una cámara, dar un discurso o una declaración, e incluso esta entrevista en este momento es altamente efectiva por las habilidades que adquirí allí”.

Dijo que su parte favorita sobre Tevel es el foro abierto que deja la oportunidad para una amplia gama de discusiones, ya sea sobre grupos minoritarios en Israel o incluso sobre los incendios forestales de Australia, porque mantiene las sesiones interesantes y “muy estimulantes”.

“El programa no se trata solo de venir y escuchar conferencias cada semana. Se trata de expresar historias personales desde nuestro punto de vista”, agregó Habte.

Sternberg dijo que los jóvenes “tienen que enfrentar los problemas que ven en las redes sociales y tienen preguntas”. Y en el sistema educativo, no hablan sobre este tipo de problemas. Les enseñan cosas que necesitan saber sobre la historia de Israel, pero no hablan de eso desde un punto de vista estratégico o desde un punto de vista activista”.

“Algunos niños tienen interés en participar en política algún día, y saben mucho más que la mayoría de los adultos, y este programa los desafía”, dijo. “Les da un lugar para estructurar su propio punto de vista para el futuro”.

Traducción: Alicia Weiss para Radio Jai

Fuente: JNS

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente