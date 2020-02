“Recibimos un llamado telefónico con un mensaje antisemita y una amenaza de bomba”

Difundida la noticia de que instituciones judías de Estados Unidos habían recibido amenazas de bomba en los últimos días, entrevistamos al rabino Baruj Zeilicovich de la comunidad Beth Sholom en New Jersey para interiorizarnos de la situación.

“En nuestra comunidad recibimos un llamado telefónico con un mensaje bastante antisemita por un lado, y una amenaza de bomba por el otro. Frente a eso, reportamos inmediatamente a la policía para buscar la manera de saber desde dónde se hizo ese llamado, e iniciaron una investigación”, comenzó diciendo el rabino.

Explicó también que tienen medidas de seguridad “como la mayoría de las sinagogas en Estados Unidos, tenemos un guardia armado en shabat, y las puertas permanentemente cerradas”.

El clima enrarecido coincide con un año electoral en Estados Unidos, y el crecimiento en la interna demócrata de Bernie Sanders con expresiones muy contrarias a Israel. La próxima semana será el encuentro anual del AIPAC, que es el organismo de apoyo al estado judío, y se calcula que asistirán aproximadamente 20.000 personas.

“La conferencia de AIPAC es lamentablemente una de las pocas cosas bipartidistas en éste país, donde demócratas y republicanos están unidos en apoyar al estado de Israel”, indicó Zeilicovich.

Cabe señalar que para la presente edición a realizarse en Washington D.C. entre el 1 y el 3 de marzo, desistió de exponer el candidato Sanders, pero asisitirán entre otros en Secretario de Estado Mike Pompeo y el candidato demócrata y exalcalde de New York, Michael Bloomberg.

“Las palabras de Sanders tuvieron para el y su campaña un efecto muy negativo, ya que no solo surgió el repudio de la comunidad judía, y gente que hubiera votado por el no lo hará, sino también desde otros sectores no comunitarios que sí apoyan a Israel”, agregó.

Sanders tuiteó que no participará en la reunión anual de AIPAC, el mayor grupo proisraelí estadounidense, porque “sigo preocupado por la plataforma que AIPAC brinda a los líderes que defienden posturas intolerantes y se oponen a los derechos básicos de los palestinos”.

Sanders se refería a las invitaciones de AIPAC al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Pero el precandidato omitió decir que AIPAC también invita regularmente a los rivales políticos de Netanyahu a sus reuniones anuales.

Además, Sanders omitió señalar que nunca aceptó las invitaciones de AIPAC, mientras que el año pasado habló ante la Convención de la Sociedad Islámica de América del Norte, un equivalente propalestino de AIPAC.

Zeilicovich indicó que “si vos querés criticar la política del Estado de Israel o al gobierno de Israel, tenés derecho de expresarte. Lo que no puede ser es que al mismo tiempo no haya ninguna crítica al terrorismo palestino, a la educación de la juventud palestina que es de odio hacia Israel y dónde el único mensaje es que hay que borrar a Israel del mapa”.

A raíz de sus dichos sobre Israel, y los comentarios de alabanza al régimen cubano, Sanders perdería el voto judío y el voto latino en el estado de Florida, allanándole el camino a una reelección de Donald Trump, si es que resulta electo candidato a la presidencia por el partido demócrata.

Recordó el rabino que hoy comienza el mes de Adar, y según nuestra tradición, “en éste mes hay que incrementar nuestra alegría. Que así sea”, deseó Zeilicovich.

