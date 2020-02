“Queremos que AMIA no sea solo un espacio donde se privilegia una linea religiosa”

Alejandro Kladniew, candidato a presidente por UNA AMIA, dialogó con Radio Jai acerca de las expectativas políticas a pocas semanas de celebrarse las elecciones en la Mutual y se refirió a la renuncia de Abraham Kaul al partido Somos AMIA.

“Creemos que hay que ir a buscar a la gente y no esperar que la gente venga a uno”, comenzó expresando el ex presidente del hogar de ancianos Ledor Vador, convencido de que es fundamental dar un mensaje claro para “sacar a la gente de su letargo”, el cual se debe a una situación actual tanto a nivel país como comunitaria, donde existe un descreimiento hacia la función pública y hacia las promesas no cumplidas. De este modo, Kladniew afirma que mostrar el trabajo que ha hecho, sus antecedentes, las propuestas del partido y escuchar a la gente, es clave para cambiar el presente y futuro de la institución.

Hace algunos días, quien fuera presidente de AMIA Abraham Kaul, renunció a su participación en la lista de Somos AMIA lo que genera su reflexión: “Kaul hizo una buena gestión cuando lideró la AMIA. Hemos trabajado para que todos estemos unidos así que, cuando vimos que integraba otra lista, nos causo cierto dolor y fue una sorpresa de que luego de 10 días renunciara a la lista de Somos AMIA. Cuando Abraham se unió tuvimos la sensación que era más una maniobra de tinte electoral que un acuerdo de proyecto en común”.

A diferencia de gestiones del pasado, Kladniew manifiesta que una de sus grandes diferencias se basa en que en este año y medio que han venido trabajando, han realizado autocríticas de aquellas cosas que están mal. “No tiramos la basura debajo de la alfombra” -sentencia- reconociendo errores y entendemos que la idea no tiene que ser sumar gente por el hecho de sumar, sino tener un proyecto y sobre eso trabajar”.

UNA AMIA se caracteriza y considera que su proyecto es superador e integrador, por la lucha en la unidad, incluso de la lista oficial del BUR. “Sin bajar nuestra bandera del pluralismo, inclusión y respeto el uno por el otro, deberíamos hacer una lista única y trabajar de manera común. Lo que estamos pidiendo es que AMIA no sea solo un espacio donde se privilegia una línea religiosa, sino un lugar donde todos podamos convivir con todas las líneas religiosas incluidas”.

Para lograr sus objetivos, Kladniew tiene antecedentes de sobra ya que desde los 14 años ha pasado por diferentes cargos e instituciones comunitarias y él es consciente que su pasado lo defiende por sí solo: “Le pido a la gente que busque mis antecedentes, donde trabajé, que cosas hice, que hablé con los que trabajaron conmigo. Los hechos hablan más que las palabras”.

UNA AMIA se hará presente el próximo fin de semana en el Club Náutico Hacoaj, donde le brindará la posibilidad a la gente de que se informe acerca de sus propuestas, manifieste sus opiniones e incluso evalúe cual es su situación personal en la mutual, si están al día con las cuotas, a fin de poder participar de la elección. Como Kladniew afirma, cuanta más gente vote, más sana será la expresión de movilización comunitaria.

