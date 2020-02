Netanyahu amenaza a Hamás con “una gran sorpresa” si continúan los ataques

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha advertido este martes al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de que el Ejército planea “una gran sorpresa” si el grupo no actúa para reducir los ataques desde el enclave contra territorio israelí.

En una entrevista pre-electoral con la Radio del Ejército, Netanyahu dijo: “Hamás y las otras organizaciones terroristas como la Jihad Islámica, cuyo comandante [Baha Abu al-Ata] eliminamos hace unas semanas, tienen que entender que o bien hay una completa tranquilidad y controlan a las facciones rebeldes, dispárenles en las rodillas, así es, o no tendremos más remedio que lanzar nuestros programas operativos. No puedo compartir lo que son, pero puedo decir que será una gran sorpresa”.

El primer ministro dijo que no sometería ninguna decisión sobre Gaza a “calendarios políticos”, con las elecciones del 2 de marzo a menos de dos semanas, y añadió que “elegiría el momento adecuado para actuar”.

Los comentarios del primer ministro se produjeron después de una serie de amenazas similares que hizo la semana pasada advirtiendo a Hamas de que pusiera fin a una serie de ataques con cohetes desde la Franja de Gaza.

“Le digo como primer ministro, que no me apresuro a la guerra”, dijo Netanyahu en una entrevista con el Canal 20. “No me hincho el pecho, ni toco los tambores ni las trompetas. Pero estamos preparando para Hamas la sorpresa de sus vidas. No diré lo que es, pero será diferente a todo lo que hubo antes”.

