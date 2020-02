MEJORAR denunció a Víctor Hugo Morales ante el Inadi

El partido liberal MEJORAR, liderado por Yamil Santoro, ex secretario de Juventud PRO, denunció al periodista Víctor Hugo Morales por sus dichos antisemitas donde trata de “tramposa” a la comunidad judía refiriéndose al entierro del fiscal Nisman.

Hace una semana, el diputado de Cambiemos, Waldo Wolff, también había tomado la misma actitud de denunciar a Morales ante el INADI acusándolo de realizar “expresiones judeofóbicas” ante la condición de judío del funcionario. Las declaraciones del reconocido relator fueron en su programa de radio.

Según la carta que Wolff le envió a Victoria Donda​, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Morales dijo al aire el pasado 22 de enero, refiriéndose a él y a su condición religiosa, frases como “¿de qué manera creen en Dios?” y “hacen trampa a sí mismos frente a Dios”, entre otras cosas.

“Estaba pensando, ¿cuánto creen en Dios los que creen en Dios?, porque si vos crees en Dios, a tu manera, siendo judío y enterrás a Nisman donde no se puede enterrar, a los suicidas, según ellos, no entiendo por qué, pero no es una cosa que yo pueda dominar”, dijo Víctor Hugo en AM 750.

