Desarrolladores de Waze contra su fundador

Dos integrantes de la comunidad de desarrolladores israelíes presentaron una demanda contra Waze y Google Israel para recibir su parte relativa de la propiedad intelectual de la compañía. Según las declaraciones del fundador Ehud Shabtai, el proyecto FreeMap, más tarde renombrado Waze, pertenecía a la comunidad y no tenía la intención de comerciarlo.

Una demanda de asociación y derechos de autor estimada en millones de shekels contra la popular aplicación de navegación Waze se presentó en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv. Los demandantes, Roy Gorodish y Baruch Krotman, afirman a través del abogado que Ehud Saturn, uno de los fundadores de la app, se apropió de un proyecto que nunca fue suyo sino de la comunidad de desarrolladores y usuarios.

Ambos demandantes formaron parte y promovieron el proyecto FreeMap en 2006, más tarde renombrado Waze, el cual fue presentado por Saturno como una empresa social de colaboración libre.

Los fiscales están reclamando su parte de la propiedad intelectual de la aplicación de Waze Mobile y Google Israel, que compró al fundador de Saturno (fabricante de automóviles noerteamericano) en 2013 por cerca de U$S 1.000 mil millones de dólares.

El abogado demandante intentó enjuiciar en una demanda colectiva en nombre de la comunidad de usuarios, pero el tribunal de distrito sostuvo que debido a que la demanda no era sobre relaciones cliente-cliente o asuntos de consumo, el marco no podía ser una acción colectiva sino un reclamo personal.

Todo comenzó con la conversación del fundador

En 2006, Saturno estableció una empresa comunitaria llamada “FreeMap Israel – Proyecto de mapeo gratuito de Israel”. Los términos de uso del software en 2006 declararon que “el propósito del proyecto es crear, con la ayuda de la comunidad de usuarios, una base de datos digital gratuita de la Tierra de Israel, y garantizar el uso gratuito de contenido, actualizaciones y distribución para uso no comercial“. El propio Saturno dijo en junio de 2006 que “necesitaba mis propios mapas para servir de base para este software de navegación. Por eso me acerqué a la comunidad y así nació el proyecto … Aquí también está involucrado un proceso de desarrollo. Espero que lentamente la gente pueda contribuir aquí también”.

Una parte significativa de la evidencia de los fiscales se basa en la respuesta de Saturno a un artículo de mayo de 2006. Saturno luego escribió que “solo puedo decir que no veo los mapas como algo que me pertenece a mí sino a la comunidad, por lo que no veo una situación en la que cobraré por usar la información … Ciertamente, la apertura es algo importante y creo firmemente en ello, pero si publico los mapas con licencia abierta y cierro el proyecto al día siguiente, supongo que no servirá de mucho a la comunidad … todos ustedes pueden contribuir al proyecto de mapeo terrestre y al desarrollo del software de navegación”.

En otro foro ese año, Saturno escribió que “descubrí que la única forma de desarrollar algo gratis es estableciendo una comunidad que desarrolle mapas gratuitos por sí mismo … No hay mucho pensamiento o planificación por adelantado aquí, simplemente aprendí las tecnologías y comencé a implementarlas. Por lo tanto, tampoco existe una licencia clara de lo que está permitido y lo que no está permitido hacer con la información”. Saturno agregó además que” el proyecto necesita una comunidad tal como la comunidad necesita un proyecto. Entonces, si hago algo que no está en el espíritu de los usuarios, el proyecto no podrá continuar”.

De los muchos mensajes que Saturno escribió en el foro, los demandantes afirman que él mismo era plenamente consciente de que el trabajo no era suyo, sino de todos los usuarios. En algunos de los mensajes, las cosas incluso han surgido explícitamente “el software se basa en el mapa que creamos juntos”.

“Valor de propiedad intelectual: U$S 880 millones”

Saturno también señala solemnemente la parte de la comunidad cuando decidió cambiar el nombre del software de Freemap a Waze. “Eso es todo, completamos con éxito la fase Alpha gracias a la increíble colaboración que recibimos de todos ustedes. En este punto, creemos que la nueva versión es lo suficientemente buena como para lanzarla libremente, ¡así que no es necesario registrarse previamente! ¡Simplemente descargue e instale! Para la ocasión, elegimos el nombre del software de navegación: Waze”. El foro muestra que parte del software único de Waze fue brindado por los usuarios y no por Saturno.

Según la demanda, los derechos de uso se han cambiado sin el consentimiento de la comunidad de desarrolladores, que tienen derechos en el trabajo. A la luz de todo esto, los demandantes están exigiendo su parte relativa del valor de la propiedad intelectual en el proyecto, que se estima en U$S 880 millones al vender Waze a Google. “Los demandantes tienen derecho a una parte proporcional de lo mencionado, una parte que será determinada por el número de miembros de la comunidad, un número que los acusados ​​conocen, que actualmente se estima en al menos 2.5 millones de shekels”.

El abogado demandante resaltó: “Toda la evidencia demuestra que Waze fue el resultado de las actividades conjuntas de muchas personas y sus derechos deben ser reconocidos, incluso si es tarde”.

