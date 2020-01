¿Como quedaría el mapa de Israel?

De acuerdo con el plan de paz de Donald Trump para resolver el conflicto palestino israelí, un Estado palestino sería establecido al lado de Israel.

En color verde, la propuesta para el Estado palestino y sus fronteras finales quedaría definido de la siguiente manera, según consta en un mapa conceptual en el Apéndice 1 del plan de paz, conformado por un total de 181 páginas.

Destaca la unión de la zona de Judea y Samaria que quedará en el Estado palestino mediante un túnel con la Franja de Gaza, así como algunas zonas del desierto del Néguev fronterizas a Egipto como parte de su integridad.

Mientras que el Estado de Israel quedaría conceptualmente definido de la siguiente manera.

El propio Trump publicó en su cuenta de Twitter las propuestas de territorios finales para cada Estado, con mensajes escritos en hebreo y árabe.

“Siempre estaré al lado del Estado de Israel y del pueblo judío. Respaldo de manera firme su seguridad y su derecho de vivir en su patria histórica. ¡Llego el tiempo de la paz!”, escribió en hebreo.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL

