Hamas condena el plan de paz de EE.UU para Medio Oriente

El movimiento islamista Hamas condenó el próximo anuncio del plan de paz de Estados Unidos para Medio Oriente que sería presentado por el presidente norteamericano, Donald Trump, durante la visita a Washington del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Es una agresión contra los derechos de nuestro pueblo. Cualquier acuerdo o proyecto que reste nuestros plenos derechos a nuestra tierra o a nuestros lugares sagrados simplemente no pasará”, advirtió Hamas.

Hamas avisó que “será el pueblo palestino quien determine su propio destino a través de la actual revolución que está emprendiendo y con la creencia absoluta en la rectitud de su propósito y capacidad de sacrificio hasta alcanzar la libertad”.

Meses atrás, Pompeo sugirió que la iniciativa no propondrá la creación de un Estado palestino, pese a que ha sido piedra angular de la política estadounidense durante más de dos décadas. Si bien no lo dijo directamente, en aquel momento pareció enmarcar “la solución de dos Estados” en lo que consideró como “un conjunto de ideas anticuado y fallido, por el que no merece la pena volver a pasar”.