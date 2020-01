Nueva York implementará sistema de emergencia israelí tras ataques antisemitas

Una semana después del ataque antisemita con apuñalamiento en la comunidad de Ramapo, en Monsey, Nueva York, el 28 de diciembre, que conmocionó al mundo, las autoridades de la ciudad anunciaron planes para instalar una plataforma de respuesta de emergencia desarrollada por Israel para proteger a la comunidad.

El supervisor de Ramapo, Michael Specht, dijo que la ciudad probará el “Gabriel”, una plataforma de emergencia asequible que incorpora un botón de pánico inteligente para alertar y comunicarse con los equipos de emergencia, y también reforzará las capacidades de aplicación de la ley a través de la instalación de cámaras y lectores de matrículas automatizados.

Fundada en 2016 por Yoni Sherizen y Asaf Adler, Gabriel puede proporcionar al instante a los equipos de primera respuesta acceso a video y un mapa dinámico de la escena de un ataque en curso en los llamados “objetivos blandos” y espacios comunales.

La plataforma también permite compartir los desarrollos en tiempo real a través de una aplicación de smartphone y proporciona alertas tempranas a las ubicaciones cercanas que podrían presentar objetivos adicionales, en caso de una emergencia.

La puesta en marcha de la iniciativa tecnológica de Tel Aviv está respaldada por un consejo asesor que incluye al ex subdirector del Mossad Ram Ben-Barak, al ex jefe de la policía israelí Yohanan Danino, al ex director de misiones en el extranjero del Shin Bet, Kobi Mor y al padre de la víctima del tiroteo en la escuela de Parkland, Ryan Petty.

“El sistema Gabriel tiene un nombre muy apropiado – Gabriel era conocido como un gran ángel guardián”, dijo Specht en una conferencia de prensa. “Este dispositivo actúa como un ángel guardián y como una sirena. Fue desarrollado por personas que son veteranos de agencias que tienen experiencia en la lucha contra el terrorismo – las FDI y el Mossad”.

Sherizen se reunirá con Specht y otros funcionarios de Ramapo el lunes, donde se espera que lancen un programa piloto y desplieguen el sistema Gabriel en toda la comunidad local.

Grafton Thomas, el hombre acusado del ataque con machete en la casa de un rabino jasídico en Monsey durante la celebración de Jánuca, fue acusado el viernes de seis cargos de intento de asesinato.

En la acusación también se imputan a Thomas, de 37 años, tres cargos de agresión, tres de intento de agresión y dos de robo a raíz del ataque.

Ese ataque en Monsey puso fin a una serie de incidentes en los que los judíos fueron atacados físicamente o acosados en el área metropolitana de Nueva York en las últimas semanas, incluido un tiroteo en un supermercado kosher en Nueva Jersey que dejó dos miembros de la comunidad hasídica muertos.

“Desafortunadamente no parece ser ‘si’ otro ataque ocurre de nuevo sino cuando… y eso significa que necesitamos proteger a nuestros niños, comunidades y lugares de la mejor manera posible”, dijo Sherizen a The Jerusalem Post. “Gabriel está empoderando a las comunidades con las herramientas adecuadas para tomar medidas que mejoren significativamente la preparación para los segundos críticos que salvan vidas”.

La solución, añadió, puede beneficiar a instalaciones que van desde escuelas hasta lugares de culto, centros comunitarios y edificios públicos.

“Los recientes ataques en Nueva Jersey y Monsey, Nueva York, también han generado solicitudes de implementación en tiendas kosher, agencias de servicios sociales y todo tipo de lugares donde se reúne la gente”, dijo Sherizen.