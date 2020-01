Zvi Yehezkeli, el periodista de asuntos árabes del Canal 13, advirtió el viernes que Irán pondrá a Israel en su lista de objetivos debido a la eliminación por parte de Estados Unidos del líder de la Guardia Revolucionaria, Qassem Soleimani.

Yehezkeli ha dicho varias veces, durante entrevistas con Radio 103 FM, que Israel debería eliminar a Soleimani, que era el iraní más poderoso después del propio líder supremo iraní Alí Khamenei.

“Yo golpearía la cabeza de este brazo del terror”, dijo. Y el jueves por la noche, sucedió: Soleimani y otros seis murieron en un ataque de drones de EE.UU. en Irak.

“Estoy feliz de que alguien haya escuchado mi consejo”, dijo Yehezkeli al 103 FM el viernes por la mañana. Hizo hincapié en ello: “No fue Israel – fue [el presidente estadounidense Donald] Trump quien al final del día golpeó la mesa y dijo, ‘¡No más!’. Soleimani fue el responsable de la expansión de Irán en el Medio Oriente durante la última década. Es la misma persona que construyó ejércitos enteros dentro de los países de Líbano, Siria, Irak y Yemen – y es la persona que está conectando y convirtiendo todos los países árabes en un ejército chiíta. Por lo tanto, sólo se esperaba que alguien que quisiera poner orden tuviera que empezar por su cabeza”.

Según Yehezkeli, Soleimani era “la figura político-militar más importante de Irán después del propio Khamenei, si no su igual”. Estados Unidos eliminó esencialmente al presidente militar y político de Irán al mismo tiempo. No hay duda, está al nivel de Ali Khamenei”.

Yehezkeli también advirtió que habría una respuesta de Irán: “La eliminación es un acontecimiento de una escala como no se ha visto en Oriente Medio desde hace mucho tiempo”, escribió. “Los iraníes están en shock. Soleimani se sintió muy libre y tranquilo en Irak. No pensó que los americanos lo eliminarían y no tomó precauciones”.

“Creo que los iraníes nos pondrán en su lista de objetivos. ¿Cuándo y cómo sucederá? No lo sé. Estamos entrando en un largo período de espera y preparación para una respuesta iraní – e Israel ya se está preparando para esa reacción. No olvides que Soleimani tiene gente que hace su voluntad en Irak, Siria y Líbano – pero ahora los iraníes sólo se preocupan por recoger los pedazos, literal y figuradamente”.

Tal respuesta, explicó Yehezkeli, no será una respuesta que lleve a otra respuesta. “Hay respuestas y hay respuestas. Les recuerdo que [el líder de Hizbolá Hassan] Nasrallah estaba gritando desde los tejados cuando Israel llevó a cabo el ataque con aviones no tripulados y al final del día disparó contra un vehículo que había ido en contra de las políticas y el asunto quedó cerrado”. Toda la cuestión es si Irán quiere cerrar el tema o abrirlo. Su historia con los Estados Unidos es complicada”.

“No veo a los iraníes ahora, sin Qassem Soleimani, con su situación económica, yendo por algo grandioso como una guerra total. Habrá una respuesta, sí, y los Estados Unidos serán puestos a prueba. Se pondrá a prueba para su segunda respuesta. Eliminar a Soleimani fue inicial, fuerte, sorprendente y dramático – pero la pregunta es cómo se refuerzan las nuevas líneas de la nueva frontera que se ha establecido. Esperaremos la respuesta iraní, sin duda habrá una, eso está claro. Irán ciertamente responderá”.

Sin embargo, añadió, la fuerza de Irán está actualmente en su punto más bajo.

“Hay algo grande aquí, pero también hay algo alentador: El cerebro de Soleimani no está aquí. Es la persona que llevó el proyecto militar chiíta en Oriente Medio a alturas que nadie puede recordar – y por lo tanto también deben tenerlo en cuenta. Tenemos provocaciones aquí y allá. Tampoco se vengaron de las eliminaciones de [el líder de Hizbolá, Imad Fayez] Mughniyeh o [el fundador de Hamás, Ahmed] Yassin. No olviden que los iraníes están ahora mismo tras unos cuantos ataques muy serios, incluyendo el de los UAV en Arabia Saudí, y contra los intereses de Estados Unidos. Ahora la cuestión es si van a avivar las llamas y a dónde les llevará”.

En cuanto a si Israel será el objetivo, Yehezkeli dijo: “Creo que estamos automáticamente del lado de los americanos. Estoy escuchando a los funcionarios iraníes que están hablando ahora. El personal militar de los Guardianes de la Revolución sabe que quizá hubo un intercambio de inteligencia y que Soleimani también era buscado por el Mossad israelí. Por cierto, Israel tuvo muchas discusiones sobre este tema, que a veces se comparó con el ataque al reactor nuclear iraní – era así de grave”.

“Hubo informes hace unos meses, por cierto, de que Israel había cavado un túnel bajo la mezquita donde el padre de Qassem Soleimani rezaría, y se suponía que iba a ir a un monumento en su honor. Según esos informes iraníes, se suponía que 500 kilogramos de explosivos estaban colocados bajo la silla donde Soleimani debía sentarse. Israel también trató de ponerle las manos encima, pero en mi opinión, Israel no tuvo el valor de hacerlo. Debemos recordar que el primer ministro [Binyamin] Netanyahu tiene un trauma de eliminaciones. Pero Israel sí entró en el círculo, así que estamos en una especie de alerta.

“La cabeza de la serpiente ha desaparecido, pero no mata a toda la serpiente”, concluyó. “Hay un Oriente Medio diferente, uno que Qassem Soleimani dejó para la próxima década. Este es un Medio Oriente que nos presenta desafíos – y no es por nada que el Centro de Visitantes del Monte Hermón fue cerrado. Israel sabe que estamos muy cerca de los iraníes, en nuestra frontera norte con Siria e incluso en Gaza, que él también desarrolló. No es sencillo”.

Fuente: Israel Noticias