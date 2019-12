Israel 2010-2019: una década de innovaciones que cambiaron al mundo

Hace solo 10 años, los autos sin conductor eran una fantasía de ciencia ficción. Waze aún no era el nombre familiar para las actualizaciones de tráfico. Face ID no existía y, en cualquier caso, los teléfonos inteligentes todavía estaban en su infancia y no sabían qué hacer con la tecnología de reconocimiento facial.

Alexa, Snapchat, Instagram, Uber, el iPad, Apple Watch y los drones de consumo tampoco formaron parte del léxico tecnológico. Y la gente todavía confiaba en las cámaras de bolsillo para tomar fotos.

“La última década ha visto cambios dramáticos en el mundo de la innovación. Desde el comienzo de la década, los teléfonos inteligentes se han generalizado y evolucionado hasta convertirse en mini computadoras, aunque los primeros teléfonos inteligentes se desarrollaron en la década de 1990, no eran tan sofisticados como los de 2010, y no eran comunes. Hoy, la mitad de la humanidad pasa gran parte de nuestras vidas, a través de ellas ”, comentó el director gerente del Instituto de Política Tecnológica de Israel.

“Las redes sociales surgieron con fuerza y se convirtieron en algo que la mayoría de la gente usa. Luego, el análisis de Big Data se unió a la variedad de innovaciones seguidas por la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático. Las plataformas digitales, los servicios y los productos son una gran parte de las realidades de nuestras vidas. La educación, la atención médica, los servicios financieros y más se han transformado significativamente en el espacio digital. Lo mismo ocurre con los servicios gubernamentales ”, dice Shmerling Magazanik.

De hecho, en un frente global, esta última década agregó tecnologías extraordinarias que cambian el juego a nuestras vidas.

Específicamente, las contribuciones de Israel en esta década de innovación han estado “fuera de serie”.

“En la última década, el ecosistema tecnológico israelí se hizo propio. Lo que era interesante, lleno de potencial y un fenómeno prometedor, se convirtió en una potencia gigantesca que todos en el mundo ahora han reconocido “, expresa Jon Medved, fundador y CEO de OurCrowd.

“El crecimiento ha estado literalmente fuera de las listas. Cuando se habla de dónde venimos en la década en términos de dólares invertidos en nuestras nuevas empresas, ha pasado de menos de $ 2 mil millones al comienzo de la década a más de $ 8 mil millones al final de la década. Cualquier negocio que creció tan rápido es impresionante, pero conseguirlo para todo un ecosistema es increíble ”, amplió

A principios de la década de 2010, la adquisición de una startup israelí por $ 30 millones encabezaría la noticia. Hoy, solo 10 años después, tal acuerdo probablemente sería un pensamiento secundario de otra historia. En el primer semestre de este año, el acuerdo de salida promedio fue de cuatro veces esa cantidad.

Entre 2004 y 2010, el acuerdo de salida promedio oscilaba entre $ 30 y $ 40 millones. En 2011, el tamaño promedio del acuerdo aumentó a $ 52.3 millones y a $ 83 millones en 2013. En el primer semestre de 2019, el valor promedio de salida fue de $ 116.6 millones, según el Centro de Investigación IVC .

La década anterior sirvió para comprar éxitos de taquilla de compañías tecnológicas israelíes que llegaron a los titulares de la corriente principal internacional: la compra de Google de $ 1.03 mil millones de la aplicación de mapas israelí Waze en 2013 ; El gigante estadounidense de semiconductores Intel adquirió $ 15.3 mil millones del proveedor de tecnología para evitar colisiones Mobileye en 2017 y $ 2 mil millones compró el desarrollador de chips de inteligencia artificial Habana Labs a principios de este mes; y la poderosa GPU Nvidia, la adquisición pendiente del proveedor multinacional de productos de redes informáticas Mellanox Technologies por $ 6.9 mil millones a principios de este año.

Yaron Weizenbluth, socio de alta tecnología de PwC Israel detalló que el 2019 está concluyendo una década de logros sin precedentes por parte del mercado israelí de alta tecnología.

Mirando hacia el futuro en la nueva década, “no parece que el auge esté a punto de terminar. La década de 2020 está comenzando con un ecosistema más solidario para los empresarios que es más fuerte que nunca. Agregue a eso la evolución de los empresarios israelíes en jugadores que están bien versados en el juego global y confían en su capacidad para correr largas distancias ”, agregó.

En 2019, 13 nuevas empresas israelíes se unieron al club de unicornios de compañías tecnológicas privadas por un valor de más de $ 1 mil millones.

Medved explica: “No se trata solo de la cantidad de dólares invertidos, el tamaño de las salidas y el número de multinacionales que se establecen aquí cada año”. Por otra parte, expuso, “hemos crecido. La nueva nación creció. Ahora estamos viendo el comienzo de la diplomacia de la nación emergente donde, literalmente, nuestros diplomáticos y políticos no están liderando con el nuevo gambito político sobre el proceso de paz. Lideran con lo que podemos hacer junto con la innovación y la tecnología. Eso es una gran cosa para Israel y nuestro sector tecnológico”.

La amplitud de la actividad en el ámbito tecnológico israelí (productos, avances y tecnologías) continúa cambiando la forma en que se hacen las cosas. Soluciones importantes e innovadoras en todos los campos están saliendo de este pequeño país casi a diario.

“Ha sido una década fenomenal para nosotros. El desafío es repetir esta década y tener este tipo de crecimiento ”, reveló Medved. “Creo que la próxima década verá grandes avances entre Israel y sus vecinos árabes, especialmente en los frentes de innovación y financiamiento e inversión. Esta década verá a las empresas israelíes liderar y abordar desafíos globales como el clima, los mares, el plástico, la educación, la salud digital y la alimentación del planeta.

“La calidad y la energía que los empresarios israelíes están trayendo a estos desafíos … Soy más optimista que nunca”, aclaró.

La privacidad de los datos también será un tema importante en la próxima década.

Shmerling Magazanik, aseguró: “Se descubrió que la innovación del comienzo de la década también necesitaba innovación en el área de protección de los derechos humanos. ¿Cómo preservamos nuestros valores y nuestra moral cuando el uso extensivo de datos y la complejidad de la tecnología también pueden traer efectos no deseados en nuestro tejido social? Un desafío clave ahora es crear un diálogo de colaboración entre empresarios, desarrolladores, inversores, ejecutivos corporativos, formuladores de políticas, reguladores y profesionales de la ética, con el fin de producir conjuntamente políticas que, por un lado, apoyen la innovación y sus beneficios, y por otro, preservar nuestros derechos”.

Si bien debemos esperar para ver qué traerá 2020 y la nueva década en términos de progreso tecnológico, tomemos un momento para reflexionar sobre la década saliente.

Los años 2010-2019 trajeron nuevas aplicaciones y dispositivos y un gran aumento en el uso de las redes sociales.Trajo una mejor conectividad móvil, inteligencia artificial, computación en la nube, innovaciones de hardware, vehículos autónomos y mucho más.

SolarEdge – Cosecha de energía (2010)

Las tecnologías de recolección de energía continúan evolucionando a medida que crecen las demandas para impulsar nuestras vidas conectadas. En 2010, SolarEdge Technologies lanzó la producción comercial de su solución de inversor optimizado para CC con el objetivo de hacer que la energía solar sea más asequible y generalizada.

La compañía con sede en Israel, que fue fundada en 2006 por cinco graduados de la unidad de inteligencia del ejército, ganó un prestigioso Premio Red Herring Magazine 100 Europe Award en 2010 por sus soluciones distribuidas de recolección de energía solar y monitoreo fotovoltaico. El mismo año, fue nombrada empresa “2010 Top Ten Innovative Energy” por la Fast Company Magazine.

Hoy, SolarEdge es líder mundial en energía inteligente, está asociado con Tesla Motors y cotiza en el NASDAQ Global Select Market.

Fiverr – Plataforma Gig Economy (2010)

La economía de los conciertos realmente despegó en la última década con plataformas habilitadas para la tecnología que hacen que sea más fácil trabajar independientemente desde posiciones remotas.

El mercado digital israelí Fiverr dio a los freelancers un lugar para anunciar sus habilidades a una variedad de clientes. La contraparte estadounidense, UpWork, se lanzó cinco años después de Fiverr.

En junio de este año, la plataforma independiente israelí celebró su salida a la bolsa.

“La tecnología ha hecho posible que las personas se ganen la vida directamente desde su teléfono o computadora, trabajen desde cualquier lugar y colaboren a escala global. Ha permitido que las personas se midan por sus habilidades y su talento, independientemente de cualquier otra cosa “, dijo Gali Arnon, director de marketing de Fiverr, en un comunicado de prensa.

Iron Dome – Radares de defensa de misiones múltiples (2011)

En los últimos días de 2019, Israel anunció un contrato de defensa de gobierno a gobierno con la República Checa para el radar del sistema Iron Dome , entre otras capacidades de misiles. Este no es el primer acuerdo internacional para compartir los conocimientos y las tecnologías del famoso sistema de defensa antimisiles de Israel.

El sistema de defensa móvil, que intercepta y destruye cohetes y proyectiles de artillería, se desplegó inicialmente el 27 de marzo de 2011. Desde entonces, el sistema para todo clima ha cambiado la forma en que el mundo mira la defensa antimisiles.

Vayyar – Capacidades de tecnología de sensores (2011)

Las capacidades de la tecnología de sensores están llegando a la nueva década con un aura de emoción y nuevas perspectivas. En 2011, la compañía israelí Vayyar mostró al mundo cómo los sensores de imágenes podrían revolucionar los campos de salud, automatización de vehículos, seguridad, construcción y rastreo de personas, entre otras aplicaciones.

Comenzó como una solución de detección de cáncer de seno en etapa temprana que podía identificar tumores en menos de cinco segundos con imágenes 4D del tejido mamario y desde entonces ha demostrado que su avanzada tecnología de RF tiene múltiples usos.

Fast Company nombró a Vayyar a su lista de empresas más innovadoras en 2019.

XtremIO – Almacenamiento de datos (2012)

Las soluciones de almacenamiento de datos cambiaron enormemente durante la última década y se espera que continúen haciéndolo.

“En la próxima década de datos, podemos hacer más ahora de lo que imaginamos. Todo está siendo conectado y digitalizado. Está en todas partes y en todo. En 2007, se produjeron 86 petabytes de datos en redes celulares. Hoy, se producen 86 petabytes de datos en 18 horas. En [el] futuro, se producirían 86 petabytes de datos en minutos ”, dijo Michael Dell , CEO de Dell Technologies, en la Cumbre de Dell Technologies en noviembre.

Algunas de las salidas más grandes de Israel provienen del campo de almacenamiento de datos. En 2010, IBM adquirió la solución de compresión de datos en tiempo real Storwize de Israel por $ 140 millones. Sin embargo, en 2012, la compra de $ 430 millones por parte de Dell EMC de XtremIO con sede en Israel realmente colocó a Israel en el mapa mundial de datos.

XtremIO fue calificado como uno de los pioneros en arquitectura de almacenamiento Flash más importantes del mundo. Ahora, por supuesto, está la adquisición pendiente de $ 6.9 mil millones de Mellanox Technologies por Nvidia para “crear soluciones informáticas a escala de centro de datos de próxima generación”.

Waze – Servicios de participación y mapeo de usuarios (2013)

La compra de Google de la aplicación de navegación GPS Waze llegó a los titulares mundiales en junio de 2013. El precio reportado de $ 966 millones – $ 1,03 mil millones de una aplicación era increíble en ese momento. Pero Google no solo estaba interesado en el excepcional software de navegación GPS israelí, que comenzó a desarrollarse en 2006. La compra destacó el creciente fenómeno del compromiso del usuario.

De hecho, la lealtad del usuario, la hiperpersonalización y la relación con el cliente son grandes tendencias que continúan en la década de 2020. Waze le dio acceso a Google a su leal base comunitaria. Los usuarios de Waze actualizan la información sobre las trampas de velocidad y los cierres de carreteras, y los más editados editan los mapas para mantenerlos precisos.

En 2017, Waze llevó la personalización a un nivel superior cuando permitió a los usuarios grabar sus propias voces para dar instrucciones.

Wix – Éxito de salida a bolsa (2013)

En la última década, Israel ha estado a la altura de su nombre como Startup Nation. El mundo sabe recurrir a este pequeño país en busca de tecnologías. En 2013, la plataforma de creación de sitios web Wix recaudó $ 127 millones en lo que era la OPV más grande de la historia para una empresa israelí. Su exitosa salida a bolsa demostró que la industria tecnológica israelí es capaz de hacer crecer empresas.

“Wix es enormemente significativo. Demuestra que no es necesario estar en Silicon Valley para construir una gran compañía y valida una vez más la naturaleza de ‘alto riesgo / alto rendimiento’ de European Venture Capital ”, expuso Mark Tluszcz, CEO de Mangrove Capital Partners.

Si bien Wix no sabía si iba a comenzar una tendencia, según un informe de Bloomberg de diciembre de 2019 , hasta 40 compañías israelíes ahora están considerando OPI en la próxima década.

PrimeSense – Multinacionales incorporan tecnología israelí (2013)

La venta de 360 millones de dólares de la compañía de sensores 3D PrimeSense con sede en Tel Aviv a Apple en 2013 continúa impactando el ámbito tecnológico en la actualidad. No era la primera vez que una empresa multinacional adquiría una startup israelí para su tecnología y no sería la última. Pero el precio y el trato demostrarían ser un excelente ejemplo de esta tendencia continua.

Además, la tecnología pionera fue tan disruptiva que, aunque originalmente se aplicó a los juegos, demostró tener aplicaciones para TV, computadoras, dispositivos móviles, pantallas interactivas, atención médica, robótica y venta minorista. En 2017, Apple introdujo tecnología avanzada de reconocimiento facial, que se remonta a PrimeSense.

ReWalk: aprobación de la FDA (2014)

Lo que es posible para las personas discapacitadas realmente cambió en 2014 cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Dio su aprobación al Sistema Personal ReWalk.

El inventor israelí Dr. Amit Goffer soñó con el exoesqueleto robótico portátil que proporciona un movimiento motorizado de cadera y rodilla para permitir que las personas con lesión de la médula espinal se pongan de pie y caminen.

ReWalk continuaría sirviendo como punto de partida para la próxima startup de Goffer, UPnRIDE Robotics, que desarrolló una silla de ruedas de pie robótica que obtuvo la aprobación de la FDA en 2019.

Elbit Systems – Aviones a prueba de misiles (2014)

En 2014, el sistema C-MUSIC de Elbit System para defender aviones civiles contra misiles comenzó a funcionar. La compañía israelí de electrónica de defensa protege los aviones en todo el mundo y protege a miles de pasajeros todos los días.

Si bien hoy en día, una versión más nueva, el sistema láser J-MUSIC, es el recurso para mantener a raya las amenazas, el sistema C-MUSIC fue un avance pionero en la protección de aeronaves.

Cyberbit – Compartiendo conocimientos cibernéticos (2015)

La industria de seguridad cibernética de Israel es conocida por producir soluciones tecnológicas premonitorias. Comenzó con el firewall de Check Point y continúa con tecnologías pioneras hasta hoy.

Entre las innovaciones valiosas de ciberseguridad de la década se encuentra la gama cibernética, un centro de capacitación que imita las redes e infracciones del mundo real para ayudar a las empresas a entrenar, proteger y responder a los ataques.

Hay muchas empresas y universidades en todo el mundo con estos rangos. Cyberbit, fundada en 2015, lanzó Cyberbit Range , el primer simulador de entrenamiento de este tipo en el mundo. Hoy en día, la compañía dice que es el proveedor líder mundial de plataformas de simulación y capacitación de rango cibernético, y el único proveedor de productos de detección, respuesta, automatización y orquestación en redes de TI y OT.

OrCam – Dispositivos de inteligencia artificial (2015)

En 2015, OrCam, con sede en Jerusalén, comenzó a vender comercialmente el dispositivo de inteligencia artificial MyEye. El dispositivo que ayuda a las personas con discapacidad visual a leer el mundo que les rodea es un cambio de juego para los ciegos, las personas con dislexia y las personas con discapacidad visual. El dispositivo también refleja cómo la inteligencia artificial se ha convertido en un compañero cotidiano.

De hecho, en la última década, la IA se ha convertido en una parte ineludible de nuestra vida cotidiana. OrCam Technologies se fundó en 2010, MyEye se lanzó y probó a partir de 2013, y estuvo disponible comercialmente en 2015.

En 2019, fue catalogada como una de las ” 100 mejores invenciones ” de la revista TIME que están haciendo que el mundo sea “mejor, más inteligente e incluso un poco más divertido”.

Moovit – Cambio de transporte y movilidad (2016)

Moovit, el proveedor israelí de soluciones de movilidad como servicio (MaaS) y una aplicación de transporte público, fue nombrada “Mejor aplicación local” por Google en 2016. Un año después, sería nombrada una de las mejores aplicaciones de Apple de 2017. Hoy, es la aplicación de movilidad urbana más popular del mundo, con más de 600 millones de usuarios, y la aplicación oficial de tránsito de cientos de ciudades y eventos mundiales.

Moovit utiliza soluciones MaaS impulsadas por IA que cubren la planificación, las operaciones y la optimización con un valor comprobado para reducir la congestión, aumentar la cantidad de pasajeros y aumentar la eficiencia.

Con sede en Ness Ziona, este primer pionero de MaaS es responsable de cambiar la forma en que las personas se mueven.

Mobileye – Car-Tech Powerhouse (2017)

Cuando el gigante informático Intel anunció su adquisición de $ 15.3 mil millones del sistema de asistencia al conductor avanzado con sede en Jerusalén Mobileye, la comunidad tecnológica israelí recibió un respaldo decisivo de que está produciendo tecnologías que cambian el mundo.

Más que ser la adquisición más grande de una compañía tecnológica israelí, la compra también aseguró el papel de este país como una potencia de tecnología de automóviles donde las compañías automotrices del mundo deberían venir por innovaciones innovadoras.

En esta década, las nuevas empresas israelíes se han convertido en proveedores líderes de tecnologías de próxima generación en el mercado del transporte, y específicamente en los vehículos autónomos y las arenas de movilidad.

Watergen – Tecnología cambiando el mundo (2017)

En 2017, Watergen envió sus generadores de agua a Puerto Rico, Texas y Florida a raíz de los huracanes María, Harvey e Irma, para proporcionar agua potable limpia y segura. La compañía israelí conocida por desarrollar tecnología patentada que convierte el aire en agua potable es una de las docenas de nuevas empresas locales que crean tecnologías que salvan vidas para la comunidad global.

Otras startups de superhéroes que están cambiando el mundo para dejar una huella en la última década incluyen la tecnología de silla de ruedas de amortiguación SoftWheel (fundada en 2011); El software impulsado por inteligencia artificial de AiDoc que analiza imágenes médicas para identificar la presencia de enfermedades (comercializado en 2017); y la tecnología de la empresa con sede en Jerusalén Lishtot para probar la calidad del agua en tiempo real (fundada en 2015).

Flytrex – Entrega de drones (2018)

En agosto de 2018, Flytrex se convirtió en la primera compañía en el mundo en entregar aviones no tripulados directamente a los patios traseros de los clientes. Aunque todavía es un nicho de mercado, la idea de los drones de consumo se adoptó en la última década y el pronóstico para la próxima década es de “crecimiento sustancial” según el Grupo Gartner.

La industria de aviones no tripulados de Israel, especialmente en el ámbito de los aviones no tripulados militares, es una fuerza global. Con el éxito de Flytrex, las otras nuevas empresas de drones no militares del país, especialmente en agricultura y agricultura inteligente, están preparadas para asumir la nueva década.

SpaceIL – Vuelo espacial comercial (2019)

Israel fue el centro de atención este año, luego del éxito de Beresheet al convertirse en la primera nave espacial financiada de forma privada en ingresar a la órbita de la luna.

La comunidad espacial mundial se ha vuelto más accesible en esta década saliente con proyectos más ambiciosos, nuevos jugadores espaciales y compañías privadas que compiten por llegar a la Luna, Marte e incluso ofrecer vuelos espaciales comerciales.

Beresheet comenzó en 2011 como un sueño de tres jóvenes ingenieros : Yariv Bash, Kfir Damari y Yonatan Winetraub, como parte de un concurso internacional que desafió a los ingenieros del mundo a crear y enviar el primer módulo de aterrizaje privado a la Luna.

Aunque la nave espacial Beresheet (en hebreo para “Génesis”) se estrelló en la Luna en abril , su diseño y tecnología innovadores sirven como base para futuras misiones lunares de la NASA gracias a un acuerdo de colaboración con la compañía aeroespacial de Texas Firefly Aerospace.

Taboola-Outbrain – Ad-Tech Dynamos (2019)

Quizás no sea tan conocido como otros campos tecnológicos, Israel es un centro de innovación publicitaria. En 2019, la fusión Taboola-Outbrain de dos compañías de publicidad nativas digitales fundadas por israelíes garantiza que el espacio AdTech del país no debe ignorarse a medida que avanzamos hacia la década de 2020.

Taboola y Outbrain tuvieron una gran influencia en el mercado global de publicidad en línea, y ahora, juntos, esperan enfrentarse a Facebook y Google.

“Durante más de 10 años, cada compañía ha desarrollado soluciones increíblemente poderosas que han ayudado a prosperar a decenas de miles de editores y anunciantes”, dijo David Kostman de Outbrain en un comunicado . “Espero con interés trabajar junto con Eldad y su equipo para reunir lo mejor de la tecnología, los productos y la experiencia empresarial de cada empresa para construir una atractiva alternativa global de web abierta a Google y Facebook”.

Syqe Medical – Cannabis Innovation (2019)

En junio, Syqe Medical , una compañía israelí de tecnología farmacéutica, anunció el lanzamiento del primer inhalador de cannabis de dosis medida de grado farmacéutico del mundo. Este dispositivo de administración de medicamentos permitirá a los médicos recetar dosis precisas que cumplan con los estándares farmacéuticos.

La industria mundial del cannabis necesita innovación y muchos buscan ayuda en Israel. Las soluciones tecnológicas israelíes incluyen técnicas de extracción únicas, formulaciones específicas y plataformas de entrega novedosas que pueden ayudar a transformar el cannabis medicinal en tratamientos médicos convencionales.

Syqe muestra que su inhalador recibió la primera aprobación regulatoria del mundo del Ministerio de Salud de Israel como un dispositivo médico combinado con cannabis. A medida que las regulaciones cambian en todo el mundo, se espera que los emprendedores y la innovación de los caninos jueguen un papel principal en la nueva década.

Con información de NoCamels.