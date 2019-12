De lideres estatales a equipos de basquet: Quiénes saludaron a la comunidad en Januca

En honor a Janucá, políticos y celebridades de todo el mundo publicaron mensajes y videos de apoyo en las redes sociales. Todos, desde el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, hasta el cantante de los Beatles, Paul McCartney, se conectaron a Twitter para celebrar el festival judío de las luces.

La representante Rashida Tlaib envió un mensaje de Janucá con un giro. En el video, Tlaib desea a los miembros de InNotNow Detroit un feliz Janucá y elogia su “plataforma 2020, que llama a cada funcionario público a comprometerse a desfinanciar la ocupación en Palestina y a luchar contra el antisemitismo y el nacionalismo blanco”, como algo que podría “apoyar muy firmemente”.

Tlaib envió a IfNotNow, una organización que se describe a sí misma como “un movimiento dirigido por jóvenes judíos estadounidenses para poner fin al apoyo de nuestra comunidad a la ocupación”, publicó un video de la congresista el viernes.

