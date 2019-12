Ley de Emergencia Económica: el análisis político

Augusto Erbin, especialista en comunicación política, analizó la Ley de Emergencia Económica en términos políticos.

La sesión estuvo cerca de naufragar cuando se conoció, a última hora del martes, que Juntos por el Cambio no daría quórum. Si eso ocurría, la jura de los reemplazantes no se podía llevar a cabo y, en consecuencia, el oficialismo no conseguiría los números necesarios para iniciar el tratamiento. Pero la situación se destrabó con ayuda de los gobernadores radicales.

“No estoy de acuerdo con la actitud anti democrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados de la Nación. La rechazo terminantemente. La oposición debe dar quórum. El Gobierno debería acceder a debatir y modificar algunos artículos. La grieta se cierra con actitudes concretas y con diálogo”, escribió en las redes el mandatario jujeño, Gerardo Morales.

En la misma línea se expresaron sus pares Gustavo Valdés, de Corrientes, y Rodolfo Suárez de Mendoza.

