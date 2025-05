“Necesitamos una revolución moral”: el científico social Robert Putnam sobre la reparación de una sociedad fracturada

Se trata de tener relaciones significativas a través de las diferencias

Por Ariela Karmel

Ha pasado casi un cuarto de siglo desde que el reconocido profesor de Harvard y científico social Robert D. Putnam escribió “Bowling Alone”, su trabajo seminal sobre la fractura social estadounidense.

“Alguien me llamó una vez profeta del Antiguo Testamento con datos”, dijo Putnam. “Pero todo lo que hice fue diagnosticar un problema. Si supiera cómo solucionar el problema, lo habría predicado”.

Putnam está aún más consternado por lo que ve hoy, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo democrático: una sociedad más aislada, polarizada y fragmentada que cuando publicó por primera vez su diagnóstico histórico de deterioro cívico.

“Las cosas solo han empeorado”, dijo el académico de 83 años a The Times of Israel en una entrevista durante una reciente visita a Israel, la primera en más de una década. “Pensé que la gente podría leer el libro y unirse a una liga de bolos. Estaba equivocado. El capital social, la confianza, las redes informales, todas han disminuido”.

Putnam, que se desempeñó como decano de la Escuela Kennedy de Harvard y asesoró a los presidentes de ambas partes, estuvo en Israel para recibir el Premio inaugural al Logro Sobresaliente del Instituto Jonathan Sacks de la Universidad Bar-Ilan. El honor es conmovedor, ya que Sacks, el querido rabino jefe y filósofo del Reino Unido, era un amigo y un espíritu afín.

“Ambos usamos el término capital social”, recordó Putnam, usando la expresión para las redes que ayudan a las personas a alcanzar objetivos personales y colectivos.

“Vinimos de diferentes tradiciones religiosas, pero compartimos una cosmovisión comunitaria: que las personas prosperan mejor en conexión entre sí que en aislamiento”, dijo.

A lo largo de una larga y amplia conversación, Putnam reflexionó sobre el estado de la democracia estadounidense, el antisemitismo y el legado duradero de su difunto amigo.

El itinerario de Putnam en Israel incluyó charlas, reuniones personales con amigos y colegas de toda la venta en universidades israelíes, y una visita a la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, un punto focal para manifestaciones que piden un acuerdo negociado para poner fin a la guerra de Gaza en curso y ver el regreso de los 58 rehenes israelíes que actualmente están retenidos por Hamas.

“Solo nos quedamos 20 minutos. Estar de pie tanto tiempo fue difícil para nosotros”, dijo Putnam con una sonrisa.

Putnam duda en comentar sobre la política interna israelí, pero dijo que es un defensor general de la protesta pacífica.

“Creo que la protesta colectiva es generalmente más productiva que los individuos que se desesperan”, dijo.

Putnam habla por experiencia. Un feroz crítico del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, describió cómo él y sus vecinos en Cambridge, Massachusetts, organizan protestas semanales contra Trump fuera de su complejo de apartamentos.

Para Putnam, que llegó a la mayoría de edad durante la era de los derechos civiles, el compromiso cívico es una parte esencial del mantenimiento de la democracia y no, como argumentan algunos críticos en Israel y Estados Unidos, una amenaza para ella.

“Cuando la gente atacó a los manifestantes por los derechos civiles en la década de 1960, afirmaron que estaban interrumpiendo la solidaridad. Por supuesto que lo eran, y deberían haberlo hecho. Estaban interrumpiendo algo malvado: la segregación”.

Putnam no se preocupa por demasiada protesta, sino por muy poco.

“Si me preocupa algo en Estados Unidos, es que demasiados jóvenes no están protestando. Están muy molestos, pero están diciendo: ‘Esta no es mi sociedad'”, dijo. “Eso es mucho peor”.

Trazar el colapso, pedir comunidad

El libro de Putnam de 2000 “Bowling Alone” se convirtió en una piedra de toque cultural, identificando un amplio declive en la vida cívica estadounidense: menos confianza en los vecinos, menos membresías en asociaciones, disminución de la participación religiosa y el aumento del aislamiento. Su visión central, que los lazos sociales no son simplemente mejores para la salud y la calidad de vida de un individuo, sino que son cruciales para mantener la salud social y la democracia, solo ha ganado tracción desde entonces.

Desafortunadamente, también lo ha hecho la crisis que describió: bajo capital social y alto aislamiento social, mientras que la confianza y las conexiones informales han tendido a la baja.

“Trump no causó el problema, fue una respuesta al aislamiento social y un síntoma del problema que diagnosticé”, dijo Putnam.

“Steve Bannon incluso dijo que leyó mi libro, que identificó el creciente aislamiento social cuando estaban tratando de que Trump fuera elegido, y pensó que esa era la manera de ganar”, agregó Putnam frustrado. “Resultó que ambos teníamos razón: el mejor predictor de quién vota por Trump es el bajo capital social”.

Esa armización de la división social, argumentó Putnam, se ha agravado por la erosión de la igualdad de oportunidades. Se mantuvo implacable en su crítica de lo que él llama la “clase alta hereditaria” de Estados Unidos, donde el acceso a la universidad, y por lo tanto la oportunidad, está cada vez más determinado por los antecedentes familiares.

“Yo era un hick de Ohio. Lo más importante que me pasó fue que obtuve una beca para Swarthmore, y eso lo cambió todo. Soy una creación de educación superior”, dijo. “Hoy en día, el motor más importante de la desigualdad en Estados Unidos no es la raza, es si tus padres fueron a la universidad”.

Esa observación se convirtió en el centro de su libro de 2015 “Our Kids”, que siguió la disminución de la movilidad ascendente en los pueblos pequeños de Estados Unidos. Pero Putnam todavía ve la educación, particularmente la educación superior pública, como una salida.

“Mucha gente piensa que el problema son las universidades de élite como Harvard, pero tienen una generosa ayuda financiera. Lo que cambió fue que las universidades públicas, donde la mayoría de los niños estadounidenses solían ser educados de forma gratuita, comenzaron a cobrar dinero. El sistema político eligió desfinanciar la educación pública, eso es lo que cambió”, dijo.

Un encuentro de mentes

Si la desigualdad estructural oscurece la visión de Putnam de los Estados Unidos de hoy, su memoria de Sacks ofrece un brillante contrapunto: un recordatorio de cómo pueden ser el liderazgo moral y la conexión humana.

Se iluminó cuando recordó su primer encuentro en una visita de 2010 a la casa de Sacks en Londres durante una gira de libros para “American Grace”, un libro de Putnam coautor con el profesor de ciencias políticas David E. Campbell sobre la religión y la tolerancia en la vida estadounidense.

“Tuvimos una conversación cálida y personal”, dijo Putnam, señalando que aunque se convirtió al judaísmo con un rabino reformista (“que técnicamente no contaba para los estándares ortodoxos”), se sentía abrazado por Sacks.

Putnam recuerda que Sacks sacó un texto judío de su biblioteca y lo inscribió para el nieto de Putnam, que estaba a punto de tener un bar mitzvah en una sinagoga de Pittsburgh dirigido por un rabino que era, como dijo Putnam, “no solo no ortodoxo, ni siquiera era reformado”.

“[Sacks] era una persona tan tolerante y generosa”, dijo. “Tenía una firme creencia de que la gente tenía que estar abierta a personas de diferentes religiones y políticas”.

Ese mismo espíritu de pluralismo anima gran parte del trabajo de Putnam, e informa sus críticas más agudas del momento político actual.

Expresó su profunda consternación por la retórica antisemita cada vez más tolerada, e incluso promovida, en el discurso político estadounidense.

“Estamos en un momento muy extraño en Estados Unidos”, dijo. “Las personas que acusan a Harvard de ser antisemita son ellas mismas las que albergan antisemitas serios”.

Al señalar que muchos de los líderes y profesores de Harvard son judíos, incluido su expresidente Lawrence Bacow, Putnam insistió en que “algunos de estos ataques no se trata de proteger a los judíos. Se trata de atacar a los judíos, desde dentro y desde fuera”.

Cuando se le preguntó qué podría haber hecho Sacks del momento actual, Putnam hizo una pausa.

“Él creía profundamente en la tolerancia”, dijo. “Pero creo que habría sido intolerante a la intolerancia. Hay una línea”.

Uno de los hallazgos más citados de Putnam en “American Grace” es que los estadounidenses que son religiosos y conectados con personas de otras religiones tienden a ser los más tolerantes.

“No se trata de ser secular”, explicó. “Se trata de tener relaciones significativas a través de las diferencias”.

Eso, cree Putnam, es una lección no solo para la comprensión interreligiosa, sino para reconstruir sociedades democráticas de manera más amplia, y especialmente para aquellos que heredan el daño.

“Ellos no causaron los problemas que Estados Unidos enfrenta hoy en día. Mi generación lo hizo. Los baby boomers y los que están delante de nosotros son los que permitieron que Estados Unidos se volviera desigual, polarizado y egocéntrico”, dijo, y agregó que, por injusto que sea, la carga de arreglar esos problemas no recaerá sobre su generación.

“Por supuesto que es injusto. Es injusto que me haya beneficiado de un mundo en el que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, algo hecho por la generación de mi padre. No hay justicia en eso. Y no hay justicia en el hecho de que esta nueva generación esté atrapada con el desastre que dejamos atrás. Pero la verdad es que solo ellos pueden arreglarlo”, dijo.

HaTikva

A pesar de su frustración y decepción con el mundo actual, Putnam no sigue siendo optimista, sino esperanzado.

“Quiero que los jóvenes se bajen de sus duffs, que salgan y se unan a otras personas, para reconocer que tienen una obligación moral el uno con el otro”, dijo. “Necesitamos una revolución moral: amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, ¡maldita sea! Esa es la cuestión fundamental”.

Putnam concluyó la entrevista recordando la historia de Frances Perkins, que cuando era joven en 1911, estaba en la ciudad de Nueva York cuando estalló el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, matando a 146 trabajadoras de la confección, muchas de ellas jóvenes inmigrantes judías.

“Estaba tomando té cuando escuchó los gritos y vio el humo. Ella salió corriendo y vio a estas mujeres saltando de las ventanas hacia sus muertes”, dijo. “Perkins tenía una epifanía moral de que ella era la guardiana de su hermano, que tenía que amar a sus vecinos, incluso si eran muy diferentes a ella”.

Perkins exigió ser nombrada comisionada de bomberos y se convirtió en la primera mujer en servir en un gabinete estadounidense y la arquitecta de la Seguridad Social, bajo el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt.

“Necesitamos otra generación como esa, y creo que podemos tener una”, dijo Putnam.

“El rabino Sacks hizo una poderosa distinción entre optimismo y esperanza: el optimismo es pasivo, es solo creer que las cosas mejorarán, pero la esperanza es activa. Significa decir: “Creo que las cosas pueden mejorar, y voy a hacer todo lo posible para mejorarlas”, dijo. “No sé si soy optimista. Pero tengo esperanzas”.

Entrevista de The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai