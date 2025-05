We Will Dance Again, el documental sobre el Festival de Música Nova

Dirigido por Yariv Mozer y recientemente galardonado con el Premio de Honor en los International Emmy Awards, el documental We Will Dance Again reconstruye lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 en el Festival de Música Nova, en el sur de Israel, desde una celebración colectiva hasta el escenario de una de las masacres más graves de civiles israelíes.

Jane Prinsley, en The Jewish Chronicle, escribe sobre cómo la combinación de materiales de video -filmados por asistentes al festival, testigos oculares e incluso las cámaras corporales de los atacantes- y los testimonios de los que sobrevivieron dan forma a un recuerdo que aún está fresco y es difícil de contar.

Realizado en colaboración entre varias emisoras y productoras internacionales, We Will Dance Again tuvo una amplia difusión en el extranjero, y con su tono seco y respetuoso logró documentar esa masacre sin caer en la retórica. Tanto es así que, además del premio, obtuvo dos nominaciones al Emmy al Mejor Documental de Actualidad y al Montaje.

Ya el título, volveremos a danzar, lleva consigo una declaración de voluntad y continuidad en referencia directa tanto al contexto del festival como a la idea de un retorno a la vida, al sentido de comunidad, a la posibilidad de volver a empezar a pesar de la violencia sufrida. Más que ofrecer respuestas, We will Dance Again acompaña al espectador en un viaje de escucha y confrontación con lo sucedido, dejando espacio para las voces de quienes estuvieron allí y la responsabilidad, que no se da por sentada, de preservar su memoria.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai