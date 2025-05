Organizaciones no gubernamentales israelíes y palestinas hacen un llamamiento conjunto a la paz

En las masacres del 7 de octubre, Maoz Inon perdió a sus dos padres, asesinados por Hamas en el kibutz Nir Am. Ambos eran activistas por la paz, comprometidos a garantizar que los niños de Gaza recibieran la mejor atención en los hospitales israelíes. Inón también es activista. Fue la llamada telefónica de un colega palestino que había conocido de pasada en una conferencia, Aziz Abu Sarah, lo que lo llevó por ese camino unas semanas después de la masacre, en medio de días de desconcierto e ira. “Comprendo tu dolor”, le dijo Abu Sarah, diciéndole que había perdido a un hermano en la segunda Intifada y cómo su vida cambió desde el momento en que dejó de lado su resentimiento y comenzó a entablar un diálogo entre los dos pueblos.

El viernes por la mañana subieron juntos al escenario de la Cumbre de los Pueblos por la Paz, un evento pacifista organizado por unas sesenta ONG israelíes-palestinas en un centro de conferencias en el corazón de Jerusalén, frente a miles de personas. El objetivo de la coalición “Es hora” es “trabajar juntos con determinación y coraje para poner fin al conflicto a través de un acuerdo político que garantice el derecho de ambos pueblos a la autodeterminación y la seguridad”.

Familiares de rehenes, reservistas del ejército, ex diplomáticos, médicos y activistas también subieron al escenario. Voces judías y voces árabes. Como Somala Bashir, que lidera la división árabe del movimiento feminista Mujeres Libran la Paz: “Soy una orgullosa ciudadana, mujer y madre. Las mujeres lo saben: este es el momento de actuar”. Vivian Silver, la famosa activista israelí-canadiense asesinada en el kibutz Be’eri, pertenecía a la misma “familia”, a cuya memoria se dedicó un largo aplauso. Varias veces los oradores señalaron con el dedo al gobierno israelí, acusándolo de llevar al país al abismo por su gestión de la guerra en Gaza.

Entre otros, el líder de la ANP, Abu Mazen, envió un mensaje desde Ramala, según el cual “la paz se puede lograr garantizando la dignidad, la libertad y la independencia; y con Jerusalén Este como capital del Estado palestino”. Desde París, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró: “Su movilización es un signo de esperanza en un tiempo marcado por el dolor, el miedo y la incomprensión”.

A continuación, se iniciaron algunas sesiones. Uno de ellos tiene entre sus altavoces al ex primer ministro israelí Ehud Olmert y al ex ministro de Exteriores de la ANP Nasser al-Qudwa, que desde hace meses recorren el mundo con el proyecto de un plan de paz que se hace eco ampliamente del presentado en 2008 por el propio Olmert a Abu Mazen. “En los próximos cincuenta años, no encontrarás un solo líder israelí que te proponga lo que yo estoy proponiendo”, le dijo Olmert. Pero, como es bien sabido, Abu Mazen hizo oídos sordos.

