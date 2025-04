La desintegración latinoamericana

La anciana, caduca, racista y homofóbica dictadura cubana, al ser echada de la OEA en el siglo 20, hizo todo lo que pudo para formar algún tipo de alianza multilateral latinoamericana y así crear un seudo frente de lucha contra su “enemigo” norteamericano. Su fuente de fondos generosos, la ex URSS desapareció, pero ya en el presente siglo 21 surgió un servidor de las ideas cubanas, el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez quien entre sus discursos más largos todavía que los de Fidel Castro, logró juntar hace 15 años a una América Latina dominada por dictaduras de extrema izquierda y gobernantes populistas que se unieron para formar lo que denominaron CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños). En 2011, estaban convencidos que con la CELAC se hundiría la OEA y Estados Unidos quedaría fuera de su alcance, sus decisiones, sus programas.

La CELAC prometió entonces crear una moneda única regional, desplazar al dólar, poner fin a la pobreza, alcanzar la integración energética y generar 100% energías limpias. Todas estas presuntuosas promesas no se cumplieron nunca. La idea de una moneda única regional fue motivo de risa en el resto del mundo, la pobreza ha seguido avanzando y de acuerdo con las propias agencias de estudio poblacional de nuestra región hoy hay 175 millones de personas sumidos en la pobreza, más del 30% de toda la población, con situaciones de extrema pobreza como Haití. Y nada de integración energética regional y menos energías limpias.

Pero a Chávez, Fidel Castro, Lula no les alcanzaba con prometer algo que nunca iban a hacer. Escribieron cuáles eran los objetivos de la CELAC: Reafirmar la preservación de la democracia y de los valores democráticos, la vigencia de las instituciones y el Estado de Derecho, el compromiso con el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos para todos. ¿Cuba, Venezuela, Nicaragua, firmando una declaración sobre vigencia de la democracia y el respeto a los derechos humanos? No es que se creaba un absurdo, al contrario, se fundó la nada sobre la base de una burla. Hasta el día de hoy , la CELAC jamás tuvo una sede, una secretaría ejecutiva, presupuesto, y lo del compromiso con la democracia y la libertad fue y es lo que se podía presuponer: hoy hay más dictaduras en América Latina que hace tres lustros, una brutal división política y además, entremedio, se creó la mayor tragedia humanitaria de la historia sólo comparable con la de la población de Siria: más de siete millones de venezolanos han tenido que emigrar donde pudieran y los recibieran para huir no sólo de la dictadura sino también del hambre y la miseria.

Ayer en Honduras, se realizó la llamada Cumbre de la CELAC. En cuanto cumbre presidencial, de los 33 estados miembros, no asistieron ni una decena de presidentes. Honduras, dominada por la familia Zelaya, entregó la presidencia a Petro. Sólo cuatro presidentes de democracias asistieron: el de Brasil (Lula), el de Uruguay (Yamandú Orsi), el de Guatemala Bernardo Arévalo, y Petro También estuvieron Díaz Canel, actual dictador cubano y el presidente dictatorial boliviano Luis Arce. Del resto, Cancilleres, Vicecancilleres, etc.

Esta reunión de CELAC, grupo que realiza eventos anuales para hablar, ya que no es ni será una organización, pasó por temas trascendentes para la población, pero lo hizo en realidad para sumar retórica: integración regional; seguridad hemisférica; cambio climático. La integración es una gran falsedad, cuando cada uno está intentando ver cómo se las arregla con la nueva política arancelaria de Estados Unidos y lo hacen bilateralmente; y la presunta estrategia común sobre seguridad es otra ridiculez en una región con narco estados y fronteras de papel. Lo que sí preocupa a muchos estados es el tema de las migraciones y las deportaciones, pero nuevamente, cada uno busca la forma de negociar y obedecer bilateralmente al gobierno americano, porque conjuntamente ni pueden ni quieren hacer gestiones que puedan favorecer a alguno y perjudicar a otro.

Lula cree que podrá presionar a los 33 países para lograr proponer a una mujer como secretaria general de la ONU, cargo que se le termina a Antonio Guterres en 2026. Independientemente del valor real de la ONU como tal, lo cual no vale la pena reiterar, ¿ese es el gran tema que Brasil ha tenido para plantear a América Latina?. ¿Y los temas reales? Bien, gracias.

El ex embajador de Nicaragua ante OEA y reconocido periodista, Arturo McFields, escribió una nota en INFOBAE sobre la reunión de la CELAC de esta semana, y opinó: “La CELAC borró de su agenda la libertad y la democracia. Quizás por esta razón jamás pedirán la libertad para 2,600 presos políticos en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Nunca habrá un pronunciamiento sobre desapariciones forzadas o crímenes de lesa humanidad. La CELAC tiene sus días contados. Lejos de convertirse en un foro relevante y robusto, está cada vez más cerca de convertirse en una réplica del Foro de San Paulo o el Grupo de Puebla”.

Nunca estuvo en la agenda real de CELAC ni la libertad ni la democracia. No era algo que estuviera en el vocabulario de Chávez o de Castro. No estamos tan seguros de que tenga los días contados, porque convertirse en otro Foro de San Pablo les puede dar fondos, quizás desde Irán, quizás desde Rusia, quizás desde Qatar. Que no van a pedir por presos de las dictaduras es obvio, si no lo hicieron hasta ahora, ¿por qué van a innovar Maduro, Arce, Lula? Pero hay algo que sí pidieron. Petro, muy orgulloso de sus odios, sus incitaciones a la violencia y su antisemitismo escribió: “Voy a recibir la presidencia de CELAC. Priorizaré la interconexión eléctrica de todas las Américas con energías limpias. Buscaré que cese el genocidio en Gaza”. Y Cuba no se quedó atrás: “Cuba reiteró su firme compromiso con la causa palestina y reclamó el cese del genocidio del estado sionista de Israel contra esa nación árabe”. Los que concurrieron a la patraña designada como reunión, en Honduras, háganse cargo de los Petro que aplauden, apoyan y si pudieran, financiarían el terrorismo de Hamas y con ello, el objetivo de Hamas que es exterminar a la nación judía. La irrelevancia latinoamericana en los temas gigantes del universo que sí son la energía y la confrontación comercial se hunden en el barro de un evento de esta naturaleza.

Hace una semana el Consejo de DDHH compuesto por 47 países, renovó por tres años el mandato de la relatora especial de la ONU para Israel /Palestina Francesca Albanese. A pesar de la oposición de las democracias, la designación pasó. Algunos ejemplos del historial de Albanese: en 2014 posteó que EEUU “está bajo el yugo del lobby sionista”; ese año insultó a la BBC y les dijo que “el lobby judío está claramente dentro de sus venas”; en 2015, después de la masacre islamista contra los periodistas de Charlie Hebdo, posteó que “la CIA y el Mossad perpetraron el ataque”; en noviembre de 2022 dijo en una conferencia que “Hamas tiene el derecho de resistir”; el 7 de octubre de 2023, el mismo día del pogromo, posteó que “ la violencia que vimos hoy debe ser puesta en contexto”, algo copiado pocos días después por el propio jefe de ella el secretario general de la ONU Guterres; desde octubre del 2023 ha posteado decenas de veces que el 7/10 se “justifica por la opresión israelí”; en julio del año pasado comparó al primer ministro de Israel con Hitler; en agosto del año pasado dijo que “Israel hace en Gaza lo mismo que los nazis hicieron en la segunda guerra mundial”; en octubre, a un año de la masacre, dijo que “Israel y el Tercer Reich son lo mismo”.

¿Quiénes fueron los países de América Latina que integran el Consejo de DDHH que votaron para que Albanese siga en su cargo en la ONU? Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México. Quizás, Petro, ahora presidente de eso que llaman CELAC contrate a Albanese para que lo ayude a ampliar su campaña de antisemitismo en el mundo. Es lo que él entiende como integración.

