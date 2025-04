Los Comités Olímpicos de Rumanía e Israel firman un acuerdo estratégico

Proyectos de desarrollo y formación dedicados a los jóvenes talentos, alianzas institucionales e intercambio de conocimientos profesionales.

Estas son algunas de las iniciativas que contempla un acuerdo de colaboración entre las federaciones olímpicas israelí y rumana, firmado en los últimos días en Bucarest por sus respectivos presidentes Yael Arad y Mihai Covaliu. El objetivo anunciado por las partes es trabajar de cara a los próximos Juegos de Los Ángeles, previstos para 2028, para alcanzar la máxima competitividad y al mismo tiempo fortalecer “los valores compartidos de amistad, respeto y excelencia”.

Arad, un ex judoka, ganador de una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, calificó el acuerdo de “emocionante y relevante” también en virtud de la “notable tradición olímpica” de Rumania (en segundo lugar en el ranking de naciones que han ganado la mayor cantidad de medallas entre las que nunca han sido sede del evento deportivo). Para Arad, el acuerdo es “una excelente oportunidad para aprender unos de otros”. De la misma opinión es su colega Covaliu, ex esgrimista, medalla de oro en sable individual en Sydney 2000: “Esta asociación refleja los valores que compartimos: amistad, respeto y el deseo de construir juntos. El deporte nos une y nos ayuda a hacer crecer comunidades más unidas y saludables”.

En la última edición de los Juegos Olímpicos, celebrada en 2024 en París, Israel ganó un número récord de siete medallas: una de oro, cinco de plata y una de bronce. Rumanía ganó nueve: tres oros, cuatro platas y dos bronces. Con motivo de la firma, Arad dijo que en el futuro una delegación rumana estará en Israel para iniciar actividades conjuntas. Quién sabe, la ex gimnasta Nadia Comaneci, una de las mejores atletas de todos los tiempos, presidenta honoraria de la federación de Bucarest, también podría estar allí. No sería la primera vez para ella, ya que llegó allí en 2019, recibida con todos los honores. “Nunca imaginé todo este amor”, dijo Comaneci entonces. “Aquí en Israel me siento como en casa”.

