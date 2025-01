“El fenómeno Milei y sus logros económicos son ponderados en todo el mundo” – Manuel Trajtenberg

El destacado economista israelí nacido en la argentina, Manuel Trajtenberg, analiza los retos económicos actuales de Argentina bajo la presidencia de Javier Milei. Con una vasta trayectoria que incluye cargos clave en el gobierno israelí, Trajtenberg ofrece su perspectiva sobre las medidas económicas adoptadas por el gobierno argentino y la importancia de la cooperación internacional, particularmente con Israel, para superar la crisis.

Trajtenberg señala que la situación económica de Argentina es crítica, destacando que “la inflación no se para con medidas suaves; o se toman medidas drásticas o el país cae en una hiperinflación”. Aplaude la consistencia de las políticas implementadas por Milei, como “cerrar ministerios, cortar subsidios y tomar decisiones que eran impensables en el pasado”. Sin embargo, advierte que el proceso es largo y que la inflación no desaparecerá de inmediato: “La inflación no baja de golpe, es un proceso gradual y en algunos casos puede tardar años, como ocurrió en Israel en los años 80”. Se requiere de continuidad en la política económica para que continúe bajando. Ahí surge el desafío político para que la sociedad acompañe.

En cuanto a la importancia de las relaciones entre Argentina e Israel, Trajtenberg resalta el potencial de la colaboración en tecnología avanzada. “Israel tiene un estatus global increíble en tecnología, y la Argentina, con su enorme riqueza geográfica y cultural, tiene mucho que ganar de esta cooperación”. Destaca que los lazos entre ambos países que en el gobierno de Milei son insuperables y pueden ser cruciales para atraer inversiones tecnológicas y generar nuevas oportunidades de negocios. “Si se establecen alianzas estratégicas, como en el sector tecnológico, se pueden crear oportunidades que beneficien a ambas naciones”, También hay muchos capitales que invierten en Israel y que miran con interés a esta nueva Argentina, explica Trajtenberg.

El economista también habla sobre la geopolítica del Medio Oriente, resaltando la importancia de los acuerdos de Abraham y su impacto en la economía global. “El cambio en la dinámica del Medio Oriente, con las nuevas relaciones entre Israel, los Emiratos y Arabia Saudita, abre oportunidades económicas sin precedentes para Israel. Esto podría fortalecer aún más la posición de Israel como líder en tecnología y defensa”, comenta Trajtenberg.

“La política económica de Milei es una oportunidad histórica para la Argentina, pero debe ser acompañada de reformas estructurales que potencien la productividad”.

Para conocer más sobre los detalles de su análisis y la visión que tiene sobre el futuro de la economía argentina y la relación con Israel, te invitamos a escuchar la entrevista completa.

“Los efectos de la guerra en la economía de Israel” – Manuel Trajtenberg – Radio JAI

