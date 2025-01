Adiós a Carter, el presidente de paz que no amaba a Israel

Pocos días después de su muerte, el mundo judío sigue preguntándose por el legado de Jimmy Carter.

“Perdónenme si no me uno a la canonización de Jimmy Carter”, escribe el experto en política exterior Mitchell Bard en el Jewish News Syndicate (JNS). Según Bard, el 39º presidente de Estados Unidos “merece respeto por su servicio y por algunos logros meritorios, pero también fue uno de los presidentes más antiisraelíes, si no el más antiisraelí de la historia”.

Por supuesto, los acuerdos de Camp David siguen siendo un pedazo de historia, pero para Bard la cuestión de sus méritos debe ser revisada pensando en cuánto Carter “hizo para obstruir las negociaciones”. Carter, escribe, “no estaba interesado en un acuerdo bilateral” y “tenía una visión equivocada de una paz integral en Oriente Medio, que creía que podría lograrse en una conferencia internacional en Ginebra”. Lo peor, sin embargo, según él, se habría visto fuera de la Casa Blanca.

Con posiciones cada vez más hostiles y teñidas también de antisemitismo. Como las “insinuaciones sobre el control judío de los medios de comunicación y el gobierno” durante la promoción de su controvertido libro Palestina: Paz, no apartheid, publicado en 2006.

La pregunta también fue planteada por la historiadora del Holocausto Deborah Lipstadt.

“Incluso si más tarde se disculpó por algunos de los contenidos, el daño ya estaba hecho con ese título”, dijo a JNS Esther Panitch, la única política judía en el gobierno de Georgia, el estado natal de Carter. “Aunque no era su intención, proporcionó una coartada para que todo antisemita dijera: mira, un presidente está de acuerdo con nosotros…”. Según Panitch, Carter fue “un hombre que tuvo un impacto significativo en la vida de todos, para bien o para mal, y hacia el final de su vida hizo cosas realmente buenas para muchas personas”. Su impresión es que, con todo, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses lo recordarán positivamente. Pero tal vez no dentro del mundo judío.

El pensamiento del ex asesor diplomático israelí Yoram Dori es de un tenor muy diferente. En un breve artículo publicado por el Jerusalem Post bajo el título “El mejor presidente estadounidense que han tenido los israelíes”, Dori dice que le explicó este pensamiento al propio Carter, cuando ya muchas sombras se estaban acumulando sobre su figura y el resentimiento crecía incluso en Israel. Una posición que defiende hoy “como ex combatiente en la Guerra de Yom Kippur que perdió a la mayoría de sus amigos, y como persona que sirvió como asesor cercano de Shimon Peres”. Nadie mejor que Carter, según Dori, ha permitido que Israel asegure su futuro. “Sin los acuerdos de Camp David, quién sabe dónde estaríamos hoy”.

