El avance del Ejército ruso en Ucrania se estanca

Los servicios de inteligencia estadounidense y británico aseguran que la ofensiva de Moscú lleva varios días sin avanzar. Washington cifra en 7.000 el número de soldados rusos muertos.

La operación relámpago con la que Vladimir Putin tenía pensado derrocar al Gobierno de Ucrania no solo no se ha dado, sino que, tras tres semanas de guerra, el Ejército ruso parece no avanzar. La feroz resistencia ucraniana, que solo ha recibido como ayuda la entrega de armas por parte de Occidente, ha frenado la ofensiva de Moscú en varios puntos del país.

Así lo aseguran los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido, que dan como causas de este estancamiento la mala planificación rusa, que subestimó el poder del ejército ucraniano, y la propia defensa ucraniana, que ha logrado sobreponerse, al menos en estas primeras semanas de guerra, a la enorme ventaja con la que cuenta su enemigo en términos de equipos, material y efectivos.

Pese a ello, el número de soldados rusos muertos supera los 7.000, según las cifras que maneja Washington, una cantidad de fallecidos que Moscú no contemplaba ni en el peor de los escenarios. El Kremlin, de hecho, preveía terminar la guerra el 6 de marzo como muy tarde, según los informes de la inteligencia estadounidense y ucraniana.

“No hay plan B”

Kiev, asimismo, asegura que Rusia ha perdido ya a cuatro de sus generales. La situación es tan crítica que Putin se ha visto obligado a ‘invitar’ al conflicto a mercenarios sirios o chechenos y, según Ucrania, ha llevado a cabo a ataques de falsa bandera contra Bielorrusia para justificar así la entrada en la guerra de Minsk.

“Esta transcurso de los acontecimientos no es normal”, apunta Juan Rodríguez Garat, almirante del Ejército español ya retirado, que achaca el mal desempeño de las tropas rusas a “una falta de moral”.

“Moscú no tiene plan B”, tercia por su parte Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontífica de Comillas. “Es extraño que Rusia no haya podido hacerse todavía con el control de ninguna ciudad ucraniana”.

