Irán acepta continuar las negociaciones nucleares en noviembre

El viceministro de asuntos exteriores iraní, Ali Bagheri, anunció el día miércoles que el régimen ayatola reanudarías las conversaciones sobre el acuerdo nuclear el próximo mes. La declaración se dio tras conversaciones con mediadores de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica.

Aquel mensaje, fue también transmitido a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó: “Tuve un diálogo muy serio y constructivo con Enrique Mora [Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad] sobre los elementos esenciales para el éxito de las negociaciones. Acordamos comenzar las negociaciones antes de finales de noviembre. La fecha exacta se anunciaría en el transcurso de la próxima semana”.

had a very serious & constructive dialogue with @enriquemora_ on the essential elements for successful negotiations.

We agree to start negotiations before the end of November. Exact date would be announced in the course of the next week. https://t.co/0A7BOPZh8f

— علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) October 27, 2021