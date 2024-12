Juicio en ausencia: un paso clave hacia la justicia en la causa AMIA – Juez Franco Fiumara

El juez Franco Fiumara, experto en derecho penal, destacó la importancia del juicio en ausencia para avanzar en la causa AMIA, subrayando su impacto en la lucha contra el terrorismo y su respaldo político en Argentina.

En el primer programa de la nueva temporada de Capturando al dron, el juez Franco Fiumara dialogó con Claudio Jakubowicz y Daniela Faingold, explicó que el juicio en ausencia es una herramienta esencial para avanzar en la causa AMIA, permitiendo juzgar a los acusados ​​aunque no estén presentes. Según Fiumara, este mecanismo no solo persigue la justicia, sino que también podría interrumpir los flujos financieros que alimentan futuras actividades terroristas. “El juicio en ausencia no cierra la causa, la alimenta, y es un mensaje claro contra la impunidad”, afirmó.

El magistrado señaló que el proyecto de ley para implementar este mecanismo fue presentado por el Poder Ejecutivo con la firma del presidente y sus ministros, y cuenta con el apoyo de varios bloques políticos. Este avance podría fortalecer las alertas rojas internacionales y consolidar el compromiso de Argentina en la lucha global contra el terrorismo. “Este juicio permitirá que los responsables sean juzgados, aunque no detenidos de inmediato, marcando un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas del atentado”, destacó.

En el plano internacional, Fiumara relacionó la causa AMIA con otras experiencias globales, como el juicio en ausencia por el asesinato de Rafiq Hariri en Líbano. También señaló que el vínculo entre los acusados ​​iraníes y el uso de pasaportes diplomáticos complica su detención, pero refuerza la necesidad de mecanismos jurídicos que aborden estos desafíos. En cuanto al pacto con Irán, el juez resaltó que la Corte Suprema dispuso llevar el caso a juicio oral por la gravedad de las acusaciones de encubrimiento, subrayando que solo nuevas pruebas podrían cambiar la situación de los imputados.

