Mensaje de Dario Epstein en las vísperas de la elección para la DAIA

Querida comunidad:

Estas elecciones han sido más que un proceso democrático; han sido una ventana a la verdad.

Nuestros sabios decían “ la Torá no es una pala para cavar la tierra”. Esta profunda enseñanza nos recuerda que los textos sagrados no deben ser utilizados como herramienta para beneficio personal o intereses mezquinos, sino como guía espiritual y ética para nuestra conducta.

La Torá no es un instrumento para manipular o justificar acciones egoístas, sino un camino de sabiduría, integridad y servicio a la comunidad.

Construir unidad sin disidencia es una pretensión totalitaria totalmente ajena a la matriz humanista de nuestro Pueblo,

Reprimir el pensamiento disidente es de autoritarios. Conseguir apoyos mediante condicionamientos es construir una estructura con pies de barro. Estoy contento por haber podido construir con el apoyo de muchos una opción distinta a lo que no debe ser.

Sin embargo, me preocupa profundamente observar intentos sistemáticos de silenciar voces divergentes, contraviniendo los principios fundamentales del diálogo y el respeto mutuo. La esencia del judaísmo es cuestionar no ser sometido.

Mañana, martes, no solo elegiremos nuevos líderes; decidiremos el futuro de nuestra institución. Durante los últimos seis meses, he sido testigo de realidades que confirman la urgente necesidad de un cambio profundo y verdadero.

Warren Buffett señalaba

“Cuando baja la marea, se ve quién nadaba desnudo”.

Mi compromiso es claro e inquebrantable: defender nuestra institución de intereses personales y exponer cualquier práctica desleal que pretenda apropiarse de espacios que deben servir al bien común. No se trata solo de una promesa electoral; es un compromiso moral con nuestra comunidad.

El cambio real está en nuestras manos. Su voto no es solo una preferencia; es una declaración de principios, una apuesta por la transparencia y la integridad.

Mañana sabremos quién nadaba desnudo.

Que la sabiduría de Hashem guíe nuestros pasos en esta decisión trascendental.

Darío Epstein

