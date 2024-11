¿Nuevamente embajador en Estados Unidos? “Sería un honor, pero no creo que ocurra” – Diego Guelar

Diego Guelar, exembajador de Argentina en países estratégicos como Estados Unidos (en dos oportunidades), China, Brasil y la Unión Europea, analiza en profundidad la reciente salida de Diana Mondino como canciller, la designación de Gerardo Werthein.

Con una extensa carrera en la diplomacia, Guelar es conocido por su compromiso con la autonomía del pensamiento y la ejecución leal de las políticas estatales, valores que consideran fundamentales para el desempeño de un embajador.

En la entrevista, Guelar asegura que la destitución de Mondino no fue sorpresiva, comentando: “En tres meses no nos vamos a acordar ni siquiera de su apellido”. Sobre Werthein, destaca su trayectoria y afinidad con el presidente, mencionando que “el presidente encontró finalmente una persona con la que tiene sintonía personal importante”. Al ser consultado sobre su disponibilidad para asumir nuevamente un rol diplomático en Estados Unidos, es contundente al afirmar: “Sería un honor, pero no creo que ocurra” debido a sus diferencias en la mirada geopolítica con el gobierno actual.

Guelar subraya la importancia de la independencia crítica dentro del servicio exterior: “La libertad de pensar es muy importante porque eso genera la capacidad de analizar los acontecimientos”, remarcando que un diplomático debe ejecutar decisiones “inclusive más allá de sus propias convicciones”.

En el contexto de las relaciones internacionales, destaca la relevancia de las alianzas con Brasil y China, enfatizando la necesidad de superar tensiones para el bienestar de Argentina y la región.

Escuche la entrevista completa para profundizar en las reflexiones de Diego Guelar y entender su visión sobre el papel de un embajador en los complejos escenarios internacionales.

