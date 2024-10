¿Una pareja puede volver a elegirse? Como crear la oportunidad de resolver la crisis

Volver a elegirse se basa en tener en cuenta los valores del otro y los nuestros propios.

Resaltar lo valioso del otro opacando fallas , con la condición que estas no alteren valores que no podríamos cambiar por amor al otro.

“Con el amor no basta”

Volver a elegirse es abrazar todo lo bueno , contenedor y amoroso que el otro tiene, no significa quedarse juntos porque ya estoy cómodo en la incomodidad.

Lic. Silvia Vajnenko

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai