La serie de Netflix sobre el «rabino hot»: polémicas y ¿segunda temporada?

De manera sorpresiva, Nobody Wants This, la historia de un rabino estadounidense y su novia no judía, se puso al tope de los éxitos de Netflix. Pero también reabrió viejas polémicas sobre parejas “mixtas” y estereotipos étnicos y religiosos

La serie Nobody Wants This, el inesperado éxito de Netflix que recorre la historia de un rabino «hot» y enamoradizo, sigue acaparando los ratings, ya se habla de una posible segunda temporada y, además, no deja de generar polémica y debate sobre las parejas inter-religiosas.

Según destacó esta semana la revista Variety, la serie protagonizada por Adam Brody (el rabino Noah) y Kristen Bell (la bella y burbujeante Joanne, que no es judía), conocida en español como Nadie quiere esto, se consolidó en el tope de la programación de Netflix.

«Al parecer, todo el mundo quiere Nadie quiere esto«, tituló Variety haciendo un divertido juego de palabras.

La comedia, precisó la revista, superó a Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story y se convirtió en el programa en inglés número uno en Netflix con 15,9 millones de visualizaciones en su segunda semana.

Siempre según la famosa publicación estadounidense de espectáculos, Nobody Wants This debutó a fines de septiembre en el número dos global con 10,3 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días de streaming.

Por su parte, el programa televisivo Today, de la cadena NBC, difundió una entrevista con Brody y, en el portal del show, analizó el significado del final de la primera temporada y especuló sobre las chances de una segunda.

Todavía queda mucho para contar sobre Noah y Joanne

Citada por Today, la creadora de Nobody Wants This, Erin Foster -quien se inspiró en su propia vida para escribir la serie de Netflix-, dijo que «hay mucho más para contar» sobre la historia del poco convencional rabino y su romance.

«Foster dice que Noah y Joanne ‘se toman su tiempo’ con su historia de amor en la temporada 1» -se lee en el portal de Today-, y que llegan a decir «te amo» recién «al final de la temporada», es decir, «una trayectoria lenta», según remarcó la autora.

«Si hubiera una segunda temporada -continuó Foster-, me gustaría retomar la historia donde la dejamos y seguir tomándola con calma».

Brody, por su parte, admitió que la primera temporada concluyó con un «final muy abierto».

El actor, de 44 años y nacido en el seno de una familia judía de San Diego, en California, agregó luego: «creo que tenemos la impresión de que van a intentar que funcione y que estén juntos. ¿Y cómo será eso? No creo que (los personajes) lo sepan».

Además de los comentarios de Foster y Brody sobre una posible segunda temporada de la historia del rabino de Netflix, es difícil pensar que el coloso del streaming no renueve este súper éxito de audiencia, de crítica y de resonancia.

Sin «spoilers»

En ese sentido, es oportuno volver a la cuestión del final de la temporada 1 que, como saben todos los que vieron sus diez capítulos, termina con un dilema. Aquí no vamos a deslizar ningún spoiler, pero se puede decir que tiene que ver con la eventual conversión de Joanne.

Increíblemente, una historia de un rabino se transformó en un enorme suceso para Netflix mientras crece en el mundo el antisemitismo que estalló tras el ataque del grupo islamista Hamas contra el sur de Israel hace ya un año, el 7 de octubre del 2023.

A partir de aquel día se fomentó alrededor del mundo el sentimiento anti-israelí y, llamativamente, el odio hacia los judíos.

En medio de ese clima, y en un sugestivo terreno paralelo, la serie escrita por Foster revivió debates sobre los matrimonios inter-religiosos y los estereotipos de los judíos y los no judíos de Estados Unidos.

Una profesora estadounidense, Samira Mehta, publicó a principios de octubre un artículo en el que reconoció los méritos de Nobody Wants This pero también notó que la serie reproduce estereotipos que ya estaban presentes en programas del siglo pasado.

«En cierto modo, Nobody Wants This de Netflix demuestra algo nuevo: no solo se puede hacer una serie sobre citas interreligiosas, sino que el judío que busca pareja también puede ser rabino», apuntó Mehta.

Pero en otros sentidos, opinó, «es tan vieja como Matusalén, o al menos como las películas de Hollywood del siglo pasado: presenta historias, motivos y estereotipos misóginos en un envoltorio nuevo y brillante».

Con los estereotipos, nadie gana

En una columna para el New York Times, la novelista estadounidense Jessica Grose aseguró que el título primitivo de la serie de Foster era Shiksa. Se trata de una palabra idish (en América Latina se suele pronunciar shikse) que describe a una mujer no judía.

Se puede usar de manera inocente y hasta con admiración por una mujer rubia, poderosa y sin la «carga» de ser judía, pero también en forma despectiva. Y, al fin y al cabo, representa un fuerte uso de los estereotipos.

Grose dijo que su experiencia al ver Nobody Wants This terminó siendo «desagradable y extraña». En particular, estimó que la serie de Netflix sobre el rabino enamoradizo «parece traída del siglo pasado, tanto por su representación de las relaciones entre judíos y gentiles como por su política de género».

La escritora alabó, en cambio, la descripción de una comunidad judía estadounidense que el comediante Adam Sandler propuso en la popular película You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, del 2023 y también de Netflix.

El filme, basado en la novela juvenil de Fiona Rosenbloom, presenta «a una joven rabina atractiva y genial interpretada por Sarah Sherman» y se desarrolla en parte en «un aula de una escuela hebrea llena de una variedad diversa de niños judíos», dijo Grose.

Los personajes de la película de Sandler -completó la escritora en su artículo, titulado «Nobody Wants This enfrenta a las mujeres judías contra las shikses y nadie gana»- demuestran «que no hay una única forma de ‘parecer judío’» en el Estados Unidos actual.

