Las FDI trajeron cadáveres de la Franja de Gaza para comprobar si se trataba de Sinwar, las respuestas fueron negativas, informó la radio del ejército.

Israel trajo varios cadáveres de la Franja de Gaza que fueron examinados en el Instituto de Medicina Forense para verificar si pertenecían a Yahya Sinwar; todas las respuestas fueron negativas. Esto es lo que informó hoy (lunes) el comentarista militar de Gali IDF Amir Bar Shalom en “Mahadorat Hayom” con Ofer Hadad y Amalia Doak.

Ayer, los periodistas Ben Caspit y Roy Sharon publicaron que el establishment de seguridad de Israel está investigando si el líder de Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, murió en un ataque de la fuerza aérea en la Franja de Gaza . La razón: Sinwar no ha tomado contacto con su entorno y se define como desconectado.

Al portavoz de las FDI se le preguntó en su declaración de esta mañana si realmente Sinwar fue asesinado en la Franja de Gaza y dijo que no puede negar ni confirmar los informes sobre la muerte del líder de Hamas: “No puedo confirmar ni negar, no tengo información al respecto. murió”, dijo el general de brigada Hagari.

Según los informes, existe una disputa en el establishment de seguridad sobre la posibilidad de que Sinwar haya sido eliminado. La División de Inteligencia de las FDI afirma que no está entre los vivos, pero no tienen pruebas suficientes para demostrarlo. Por otro lado, el Shin Bet no está de acuerdo con ellos y cree que está vivo.

Desde el 7 de octubre, un equipo especial de Ammán y el Shin Bet trabaja en el “Proyecto Sinvar”, y hubo varios puntos en los que se acercaron a él, pero en realidad en Israel no saben dónde está el mayor asesino en masa. el pueblo judío ha conocido desde el Holocausto.

Fuente: N12 news

