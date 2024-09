Inversión de Petronas en peligro: ¿Qué significa para la economía argentina? – Miguel Ponce

En una entrevista exclusiva, el ingeniero Miguel Ponce , especialista en economía y comercio exterior, analizó el panorama económico de Argentina tras la reciente baja de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU. UU. “Este cambio genera un escenario positivo para los países emergentes, incluidos nosotros”, destacó Ponce, al referirse al aumento de los flujos de dólares hacia economías en desarrollo, lo que ofrece una oportunidad para que Argentina capitalice la entrada de capital extranjero.

A pesar de la buena noticia del superávit comercial, Ponce advirtió que no todo es positivo: “Este superávit no es producto de un crecimiento virtuoso, sino que obedece a una caída en las importaciones debido a la recesión y la baja actividad”. Señaló que la reducción de importaciones es un reflejo de la crisis en la industria, con la actividad económica en declive y la pérdida de empleos. “La realidad es que hemos retrocedido a niveles de producción similares a los de junio, lo que indica que la recuperación no es sólida”.

Uno de los puntos más preocupantes que subrayó Ponce es la posible cancelación de la mayor inversión privada esperada por Petronas. “Si esta inversión no se concreta, será un golpe duro para el país”, comentó, mientras YPF trabaja intensamente para salvar el acuerdo. En este contexto, el presidente argentino viajará a Estados Unidos para reunirse con posibles inversores, buscando atraer capital en medio de una economía debilitada.

A pesar de las dificultades, Ponce concluyó con optimismo: “Estamos vivos, y la Argentina no cierra sus puertas. A pesar de las crisis, seguimos adelante”. Te invitamos a escuchar la entrevista completa para conocer en detalle este análisis económico que afecta directamente el futuro del país.

