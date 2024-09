Alto funcionario de EEUU advierte de “consecuencias catastróficas” de la guerra en Líbano – informes

Un funcionario anónimo en Washington dijo que “no hay una solución mágica” a la amenaza de Hezbollah; un acuerdo diplomático es la mejor manera de prevenir miles de muertes y daños materiales.

Una guerra en toda regla entre Israel y Hezbollah en el Líbano podría tener “consecuencias catastróficas e imprevistas”, dijo un alto funcionario estadounidense en la cumbre del Diálogo Medio Oriente-Estados Unidos (MEAD) en Washington, DC, el lunes.

“Existe la idea de ‘vamos a la guerra y luego destruiremos todos los misiles que tiene Hezbollah y todo estará bien’. No es tan simple. No hay una solución mágica. No se puede aniquilar al otro bando. Al final de la guerra, Israel puede pagar un alto precio y no lograr sus objetivos”, dijo el funcionario, citado por el periodista israelí Barak Ravid , al tiempo que recomendó una solución diplomática en lugar de militar para calmar las tensiones fronterizas.

“No hay guerra en condiciones de laboratorio. No es un juego. No dudo de las capacidades de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero tenemos que pensar en el hecho de que habrá graves consecuencias para ambas partes”, añadió el funcionario estadounidense, hablando en el segundo día de la conferencia de dos días en Washington presidida por dos ex altos funcionarios de la administración estadounidense, Dennis Ross y Elliot Abrams, y dos ex embajadores estadounidenses en Israel, Tom Nides y David Friedman.

El funcionario argumentó que si estallara una guerra, la comunidad internacional intervendría para alcanzar una solución diplomática similar a la que se puede lograr ahora.

Los comentarios se produjeron en medio de ataques casi diarios de las fuerzas lideradas por Hezbollah contra comunidades israelíes y puestos militares a lo largo de la frontera desde el 8 de octubre, y el grupo terrorista dice que lo hace para apoyar a Gaza durante la guerra allí contra su gobernante, Hamas, que comenzó el 7 de octubre con el devastador ataque de este último grupo terrorista en el sur de Israel.

El lunes, Hezbollah lanzó drones cargados de explosivos y decenas de cohetes contra el norte de Israel, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron con fuego contra objetivos terroristas en el sur del Líbano. Uno de los drones de Hezbollah impactó contra un edificio residencial de gran altura en la ciudad costera de Nahariya, causando daños pero sin heridos.

En citas de la conferencia publicadas por sitios de medios hebreos, el funcionario estadounidense advirtió que miles, o incluso decenas de miles, de personas podrían morir si las tensiones escalaran hasta convertirse en una guerra total, junto con graves daños a la infraestructura israelí y libanesa.

El domingo, en la misma conferencia, el ex ministro del gabinete de guerra Benny Gantz dijo que Israel debería desviar su atención de Gaza hacia la frontera libanesa, declarando que “llegamos tarde en esto”, aunque también advirtió que una guerra con el grupo terrorista respaldado por Irán es inminente si Israel no llega pronto a un acuerdo de alto el fuego con Hamás.

Aunque Gantz y otros funcionarios israelíes dicen que una gran operación militar contra Hezbollah es la única manera de permitir que las decenas de miles de israelíes que han sido evacuados de sus hogares en la frontera norte desde octubre regresen sanos y salvos, el funcionario estadounidense advirtió que muchos civiles podrían morir en los combates y no tendrían hogares a los que regresar, según Ravid.

Sin embargo, según citas publicadas por el diario Israel Hayom, el funcionario también apoyó la posición de Israel de que ya no puede tolerar la presencia de Hezbolá a lo largo de su frontera después de las atrocidades perpetradas por Hamás el 7 de octubre.

El regreso al “statu quo del 6 de octubre” no restauraría la seguridad a los residentes del norte de Israel, dijo el funcionario, ya que Hezbollah probablemente regresaría a la frontera entre Israel y el Líbano, a pesar de que la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU le prohíbe mantener una presencia militar al sur del río Litani.

El grupo terrorista respaldado por Irán ha violado flagrantemente esa resolución y lanza periódicamente ataques contra Israel desde cerca de la frontera.

Las tensiones han sido especialmente altas en las últimas semanas, cuando Hezbollah prometió tomar represalias por el asesinato de su máximo comandante militar en Beirut en julio. Israel dijo que frustró parte de la respuesta del grupo terrorista al asesinato a mediados de agosto, cuando aviones de combate de las FDI atacaron miles de lanzacohetes de Hezbolá en el sur del Líbano, incluidos algunos que se cree que estaban dirigidos a la sede del Mossad.

Once meses de enfrentamientos transfronterizos han causado hasta ahora la muerte de 26 civiles del lado israelí, así como la muerte de 20 soldados y reservistas de las FDI. También ha habido varios ataques desde Siria, sin que se hayan producido heridos.

Hezbolá ha identificado a 433 miembros que han muerto a manos de Israel durante los combates, la mayoría en Líbano, pero algunos también en Siria. Otros 78 miembros de otros grupos terroristas, un soldado libanés y decenas de civiles también han muerto.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai