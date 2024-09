El plan secreto de Sinwar para ‘contrabandear rehenes a Irán’

Los documentos confiscados por las FDI y la información obtenida durante los interrogatorios pueden indicar cómo el jefe terrorista de Hamás planea escapar de su terrible situación.

Por Elon Perry

5 de septiembre 2024

Durante una conferencia de prensa de 15 minutos para medios extranjeros en Jerusalén anoche, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu sorprendió a la audiencia al afirmar que Hamás estaba planeando sacar rehenes de Gaza usando el muy disputado corredor de Filadelfia.

“Si abandonamos el corredor de Filadelfia será imposible impedir que Hamás no sólo introduzca armas, sino también rehenes”, afirmó.

¿Cuál fue el contexto de esta afirmación? Fuentes de inteligencia han dicho al JC que el plan de Sinwar era pasar de contrabando él mismo y los líderes restantes de Hamás junto con rehenes israelíes a través del corredor de Filadelfia hasta el Sinaí y desde allí a Irán.

Según se informa, esto fue revelado durante el interrogatorio de un alto funcionario de Hamas capturado, así como por información obtenida de documentos incautados el jueves 29 de agosto, el día en que se recuperaron los seis cuerpos de los rehenes asesinados.

Hamas lleva meses insistiendo en tomar el control del corredor, mientras que Israel se resiste con firmeza. Por eso no se ha logrado ningún acuerdo ni compromiso en los últimos ocho meses, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos, Egipto y Qatar.

Lo más probable es que Sinwar se haya dado cuenta de que la guerra había terminado en lo que respecta a su organización y que sus posibilidades de lograr el éxito militar eran nulas, a pesar de su éxito en la propaganda internacional.

Sinwar sólo ve una salida: salvar su vida abandonando el campo de batalla y huyendo de Gaza. No ha insistido en la retirada de las fuerzas israelíes del cruce de Netzerim, ya que no hay posibilidad de contrabando o de escapar de Gaza a través de ese cruce.

Para Sinwar, el corredor de Filadelfia ha resultado ser la única opción disponible para llevar a cabo su plan, que los funcionarios de seguridad israelíes califican de cobarde. Sin embargo, los israelíes ni siquiera están considerando retirarse del corredor de Filadelfia, algo que Netanyahu califica de tabú, incluso a costa de no llegar a un acuerdo o de más rehenes muertos.

Otra razón para la insistencia de Israel en controlar el Filadelfia es la reciente tragedia en la que seis rehenes fueron asesinados a sangre fría. Tanto en el Gabinete de Seguridad como en el ejército se supone que ceder a la exigencia de Sinwar de controlar el Filadelfia sería visto como una debilidad y un mensaje a Hamás de que matar rehenes es rentable, y que una concesión de ese tipo conduciría a más exigencias y más concesiones, fortaleciendo a Hamás y poniendo en peligro la seguridad de Israel.

En una tormentosa reunión celebrada en Israel esta semana para discutir la tragedia del asesinato de los seis secuestrados, la mayoría de los miembros del Gabinete coincidieron en que una retirada de la Franja de Gaza, incluido el corredor de Filadelfia, podría restablecer el poder de Hamás, que ha demostrado en la última década que su objetivo no es la paz sino la eliminación de Israel. Netanyahu informó de ello al presidente Biden en un documento interno clasificado el 27 de mayo y de nuevo el 16 de agosto, cuando respondió a las demandas de Hamás durante las negociaciones fallidas. Éstas resultaron ser una pérdida de tiempo porque Sinwar había decidido de antemano no aceptar ningún acuerdo o compromiso si no obtenía el control total del corredor de Filadelfia.

El corredor de Filadelfia se estableció en 1982, cuando Israel completó su retirada del Sinaí, tras el acuerdo de paz con Egipto. Se trata de una carretera de dos carriles de 14 km que recorre el borde sur de la Franja de Gaza desde Israel hasta el mar Mediterráneo, entre Rafah, en la Franja de Gaza, y el Sinaí, en Egipto.

Desde que comenzó la guerra, Netanyahu ha sentido que ha cometido varios errores con respecto a Hamás:

Netanyahu confiaba en que Hamás cumpliría el alto el fuego prometido durante las negociaciones del acuerdo Gilad Shalit de 2011, durante el cual Netanyahu aceptó liberar a 1.027 prisioneros terroristas, entre ellos Sinwar, y a otros 280 asesinos condenados a cadena perpetua. Netanyahu sintió remordimientos por la liberación de Sinwar, que se acordó a pesar de las advertencias de los funcionarios de inteligencia israelíes sobre las ambiciones de Sinwar de vengarse de Israel y fortalecer a Hamás, y conducirlo a una estrategia más dura y brutal.

Netanyahu también se arrepintió de haber aprobado la transferencia de cientos de millones de dólares en efectivo desde Arabia Saudita y Qatar a Hamás, entregados en maletas cada mes. Netanyahu creyó en Ismail Haniyeh, quien le aseguró que esos fondos se utilizarían para ayudar a los necesitados de Gaza, en la construcción de escuelas y hospitales.

Pero lo que más le ha molestado la conciencia en este asunto ha sido su negativa a aprobar el asesinato de Sinwar y Muhammad Deif, a pesar de que el Shin Bet y el Mossad no sólo le proporcionaron su ubicación exacta, sino que también le presentaron un ingenioso plan de acción sin dejar ninguna huella israelí.

Además, en los últimos diez años, el Shin Bet y el Mossad recomendaron a Netanyahu y a los miembros del Gabinete de Seguridad una sofisticada operación que combinara fuerzas especializadas para eliminar no sólo a Sinwar y Deif, sino a toda la cúpula dirigente de Hamás, que se llevaría a cabo en diferentes momentos y en diferentes ocasiones. Sin embargo, sus recomendaciones no fueron aceptadas, y Netanyahu prefirió seguir engrasando a Hamás. Incluso llegó a afirmar en una entrevista con los medios, sin pestañear, que había que fortalecer a Hamás para debilitar a la Autoridad Palestina dirigida por Mahmud Abbas, que no ha logrado controlar el caos tanto en Gaza como en Cisjordania.

Netanyahu creía que sólo Hamás sería capaz de mantener la paz en Gaza y Cisjordania, donde tiene una fuerte influencia sobre la mayoría de los habitantes. Netanyahu creía con todo su corazón que Hamás, exhausto, había renunciado hace tiempo a la destrucción de Israel y que ahora se esforzaba por alcanzar un acuerdo con Israel, que incluso condujera a algún tipo de relación diplomática en el futuro para la restauración de Gaza y Cisjordania.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha declarado que la cesión de Filadelfia es posible durante un período de 42 días, durante el cual se llevaría a cabo la primera fase del acuerdo, es decir, la liberación de 33 rehenes y la retirada de Israel de Filadelfia. Pero el primer ministro afirma que si Israel abandona el corredor, no podrá volver a entrar debido a las presiones políticas que se ejercerían.

Netanyahu sostiene que el corredor es el “conducto de oxígeno de Hamás” que ha permitido su fortalecimiento a lo largo de los años. Egipto, que se suponía que debía vigilar el corredor para evitar el contrabando, fracasó debido a los oficiales egipcios corruptos que fueron asignados a proteger el corredor. Se descubrió que recibían grandes sumas de dinero de sobornos de Hamás.

Netanyahu insiste en que sólo la presencia israelí en el corredor de Filadelfia impedirá que la organización terrorista recupere su poder. Esta posición también es apoyada por los ministros Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, quienes también piden la devolución de los asentamientos en la Franja de Gaza y la continuación del control israelí allí después de la guerra. La administración Biden ha dejado claro que se opone a esto y no apoyará la presencia israelí en la Franja de Gaza una vez que termine la guerra.

Y en medio de todo esto, mientras el debate continúa dentro y fuera de Israel, el destino de los rehenes seguirá dependiendo de la misericordia de los terroristas que los tienen retenidos.

Fuente: The Jewish Chronicle

