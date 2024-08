“Hagan manifestaciones, todos los secuestrados volverán” Farhan Al-Qadi fue dado de alta

Secuestrado por Hamas y rescatado por las FDI después de 326 días, Farhan Al Qadi fue dado de alta recientemente del Hospital Soroka. Su estado de salud es bueno y está acompañado de sus familiares que han estado a su lado desde su llegada al hospital. Sus asociados dijeron que durante el cautiverio, Al-Qadi comía principalmente pan y que estaba muy delgado. Al-Qadi quería su liberación anticipada para poder encontrarse con su madre de 90 años, que había esperado 326 días para verlo. Al-Kadi, de 52 años, fue secuestrado el 7.10 cerca de Moshav Mivathim.

Información de N12

Farhan fue acompañado por un convoy de vehículos hasta Rahat. A su llegada, contó su situación y pidió al público que hiciera todo lo necesario para liberar a los secuestrados. “No importa si es árabe o judío, tiene una familia esperándolo”, afirmó.

“Es necesario que esto ponga fin y se lo dije también a Netanyahu”. Sobre su situación dijo: “Me siento al 100 por ciento. Hablo para que todo el mundo me escuche. No deseo que nadie esté en el lugar donde estaba. Hagan manifestaciones y hagan lo necesario para devolver a todos los secuestrados”

Al-Qadi estuvo retenido en un túnel en el sur de la Franja de Gaza y fue rescatado del subsuelo en una compleja operación de las FDI y el Shin Bet, después de haber sido aparentemente trasladado entre varios lugares desde el 7 de octubre. Se cree que sus captores escaparon y por ello la 13ª Flota logró alcanzarlo y rescatarlo.

Contó que el 7 de octubre los terroristas le dispararon en la pierna, y mientras estaba en cautiverio fue sometido a una cirugía para extraer la bala que quedó en su pierna.

Compartió: La operación fue casi sin anestesia y dolió mucho. Al principio me mantuvieron en un apartamento junto con otros secuestrados y allí había poca comida.

Una vez al mes me dejaban ducharme. en una tina.

Contó que unas semanas después de su secuestro, los terroristas fotografiaron a uno de los secuestrados que estaba cautivo con él. Según él, en el vídeo se ve al mismo secuestrado muriendo, e inmediatamente después también lo filmaron. En aquellos días, al-Qadi vio cómo el secuestrado que estaba a su lado era asesinado en cautiverio. El vídeo que graba al secuestrado rescatado nunca ha sido publicado.

“El secuestrado fue rescatado de un túnel en una operación compleja”, dijo el portavoz de las FDI, general de brigada Daniel Hagari, en un comunicado especial tras el rescate. “108 secuestrados siguen detenidos en Gaza. Estamos trabajando para traerlos a todos a casa”.

Los detalles sobre la operación de rescate que se pueden publicar:

Al-Qadi fue rescatado tras información preliminar según la cual en el ejército sabían que había sido encontrado sin sus captores.

Los combatientes del 13º Sheyat y los combatientes de Yehlam bajaron al túnel, lo llamaron y él respondió: “Soy yo, Farhan, no dispares. En este punto, llegar a al-Qadi era complicado; se quedó allí” . Un complejo formado por varios túneles, en una sala lateral. Las fuerzas temieron que se tratara de una trampa de terroristas y actuaron con mucho cuidado.

La evaluación en Israel es que, al menos en algunos casos, Hamás ha perdido contacto con los secuestrados, y la organización terrorista ahora está tratando de entender qué les pasó y qué les pasó.

El primero en hablar con al-Qadi después de que lo sacaron del túnel a la luz del sol fue el teniente coronel Ahsan Daxa, que habla árabe. Primero le preguntará sobre muchos detalles que las fuerzas querían verificar. Luego lo llevaron en avión a Soroka.

El presidente estatal Herzog habló con Al-Qadi. En una conversación con él, el secuestrado que fue rescatado dijo: “La gente está realmente sufriendo, no se puede describir. De repente escuché a alguien afuera de la puerta hablando en hebreo, no lo podía creer, no lo podía creer. ” En una conversación que mantuvo con el ex alcalde de Rahat, al-Qadi dijo que un rehén que estaba cautivo con él murió junto a él.

El secuestrado por Hamas y rescatado por las FDI, Farhan al-Qadi, es dado de alta del hospital Soroka Al retirarse del hospital Soroka de BerSheva. Farhan recibe el saludo del personal sanitario. Es una gran familia señala….

