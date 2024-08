Tisha BeAv 5784

La tradición rabínica ha agrupado las grandes desgracias del pueblo judío en un día específico, el 9 de Av (ayer, 13 de agosto). Nadie pensó el 8 de octubre de 2023 que diez meses más tarde estaríamos todavía varados en Gaza.

Este año 5784 el 9 de Av se instaló ya en Simjat Torá, y no cesa .

Con este panorama, ¿quién precisa Tisha BeAv? ¿Quién precisa remontarse en el tiempo, sea el 586 AEC, el 70 EC, o AMIA en 1994? Oct7 y sus consecuencias son ahora y ya son parte de la acumulación simbólica y retórica, pero contundente, de nuestras grandes desgracias.

El rabino de la NCI de Montevideo, Daniel Dolinsky, enseñó que en vísperas de TishaBeAv leemos la expresión Eijá en tres oportunidades: en Deuteronomio 1:12; en Isaías 1:21; y en el libro de Las Lamentaciones, Eijá.

Moshé pregunta ¿cómo cargaré yo sólo con vuestros conflictos y diferencias?

Isaías pregunta ¿cómo se prostituyó la ciudad en la que moraban justicia y rectitud?

El profeta (¿Jeremías?) pregunta ¿cómo yace sola la ciudad otrora multitudinaria?

Son muy obvias las asociaciones que podemos hacer entre las citas bíblicas y la actualidad. Todas ellas son especialmente conmovedoras y sensibilizadoras cuando las leemos juntas, cuando hacemos un corte sincrónico ya no sólo a la Biblia sino a toda la historia de Israel. Como hemos dicho desde el principio, esto es historia judía y nos está sucediendo a nosotros .

Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice: Anoche tuve un sueño Que nadie merecía ¿Cuánto de pesadilla Quedará todavía Quedará todavía? No puedo hablar más que por mí en cuanto a los sueños que no merecemos y las pesadillas que no cesan, pero creo que cuánto quedará todavía es una pregunta que muchos nos hacemos.

Av nos llevará a Elul, Elul a Tishrei. Tishrei culminará en Simjat Torá. Cómo nos pasó en Purim, en Pesaj, y cómo nos sucederá durante todo Tishrei (Rosh Hashaná, Iom Kipur, Sucot), el gran desafío será abordar cada mojón del tiempo con la justa proporción entre duelo y esperanza. Porque honestamente, no me animo a proponer ni una mínima dosis de alegría. Este año no hay razón para alegrarse.

