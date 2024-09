¿Quieren saber cómo funciona el mundo real, más allá de las anécdotas y preferencias noticiosas sesgadas según la ideología de cada medio? Acá les ofrezco una opción sobre la realpolitik y la comedia de la ONU.

En la política internacional, aunque son deseables, principios como los derechos humanos, no tienen significado universal, sino que se ajustan a los intereses nacionales. No son lo mismo para China, Suiza, EE.UU., Irán o Venezuela. La ONU termina siendo un escenario con posturas interesadas de parte, con países que critican a otros mientras ellos mismo violan las normas que exigen. Es el caso de la represión violenta, los asesinatos selectivos y las miles de víctimas colaterales por acciones militares.

Irán acusa a Israel de asesinatos selectivos y maltrato a los palestinos. Sin embargo, ha llevado a cabo asesinatos selectivos de disidentes políticos dentro y fuera del país, como activistas kurdos en Europa. Durante las protestas de 2019 y 2022, las fuerzas iraníes mataron a 1,500 civiles, incluidos mujeres y niños. El asesinato de integrantes de la comunidad LGBTQ es cotidiano. La represión interna es una constante en un país en plena ebullición antigubernamental.

Hamas condena el bloqueo de Gaza, los asesinatos selectivos y el maltrato a los palestinos, pero ha ejecutado asesinatos selectivos de opositores. Las personas LGBTQ+ enfrentan una severa represión, discriminación y violencia. En sus enfrentamientos con Israel, lanza cohetes indiscriminados que han matado a mujeres y niños, mientras usan civiles como escudos humanos, lo que provoca más muertes de inocentes. El 7 de octubre del 2023 cometieron el peor genocidio de que se recuerde en la zona con 1,400 niños, mujeres y ancianos atrozmente muertos, sumado al masivo secuestro de más de 200 civiles mayoritariamente aún en su poder incomunicados.

Hezbollah critica a Israel por la ocupación de zonas palestinas y los asesinatos selectivos, pero es una fuerza ilegal ocupante del territorio libanés desde el cual ataca a Israel. Ha asesinado a figuras políticas como el ex primer ministro Rafic Hariri en 2005 y a todo aquél que se le oponga al líder Nassralah. Sus ataques con misiles a áreas civiles israelíes han matado mujeres y niños y continuamente ejercen la violencia dentro del Líbano para hacer sus negocios sin ser molestados, incluyendo el tráfico de drogas, contrabando de armas, lavado de dinero y falsificación. Sumados a los 1,000 millones de dólares anuales que recibe de Irán, sus fines humanitarios son al menos cuestionables.

Rusia critica a Israel por sus operaciones en Siria y ataques a líderes de Hizbollah en Líbano, pero es responsable de asesinatos de disidentes, como los envenenamientos de Alexander Litvinenko en Londres y Sergei Skripal en Salisbury y los asesinatos de Alexei Navalny y Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo paramilitar Wagner. Sus bombardeos en Siria han matado y lesionado a decenas de miles de civiles de modo indiscriminado. En décadas anteriores mataron más de un millón de afganos en Afganistán. La actual invasión de Ucrania está causando miles de muertos y heridos, incluidas mujeres y niños, y una enorme destrucción material.

China pide a Israel que respete los derechos humanos, pero ha reprimido brutalmente a sus opositores, como a los uigures en Xinjiang con cientos de miles detenidos y muertes por represión, al igual que los Falun Gong y la recordada masacre de Tiananmen en 1989 con más de 10,000 muertos, como ejemplos de la violencia estatal, que abarca estudiantes, mujeres y niños.

Estados Unidos ha realizado asesinatos selectivos con drones en Pakistán, Yemen y Somalia, matando también a civiles, incluidas mujeres y niños. Entre ellos Osama bin Laden (2011) Fundador y líder de Al Qaeda, Abu Bakr al-Baghdadi (2019), Líder del Estado Islámico (ISIS). Qasem Soleimani (2020) Comandante de la Fuerza Quds de Irán, Abu Musab al-Zarqawi (2006) líder de Al Qaeda en Irak. En Irak y Afganistán, los bombardeos indiscriminados han dejado miles de muertos como en la masacre de Haditha en 2005. La prisión de Guantánamo tampoco es un paradigma del respecto a los derechos humanos, con prisioneros detenidos sin juicio y torturados.

Francia ha pedido a Israel que respete los derechos en los territorios palestinos, pero en sus intervenciones en Malí y otras partes de África, ha provocado la muerte de miles de civiles, justificándolos por la lucha contra el terrorismo. Ha realizado asesinatos selectivos de Abdelmalek Droukdel (2020) Líder de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Adnan Abu Walid al-Sahrawi (2021) Líder del Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS), Amadou Koufa (2018) líder de la filial de Al Qaeda en el Sahel, etc. Francia ha desplegado sus fuerzas especiales, aviación militar y drones en el Sahel en el marco de la Operación Barkhane, cuyo objetivo es combatir a grupos yihadistas que operan en Malí, Níger, Chad y otras partes del África occidental. Dentro de Francia, es notoria la falta de control policial en áreas musulmanas dejando vulnerables a mujeres y minorías como la judía que se ven obligados a migrar.

Reino Unido ha instado a Israel a promover una solución de dos Estados, pero su pasado colonial, sobre todo en Medio Oriente y África, desdicen sus recomendaciones, así como lo fue su participación en la invasión de Irak en 2003. El Reino Unido ha estado involucrado en asesinatos selectivos principalmente como parte de su cooperación en la lucha global contra el terrorismo participando en varias operaciones encubiertas, proporción de inteligencia y ataques con drones conjuntos con EE.UU. dirigidos a objetivos terroristas. Entre ellos Mohammed Emwazi («Jihadi John») (2015), Rashid Rauf (2008), Sally-Anne Jones («La viuda blanca») (2017), Reyaad Khan (2015), Junaid Hussain (2015), etc. En Afganistán, fuerzas británicas causaron miles de víctimas civiles. La aún recordada invasión de las Malvinas en 1982 sigue siendo una herida abierta con Argentina, reflejando este carácter colonial.

Israel se rige por la defensa de sus intereses nacionales, reconociendo que tiene disputas territoriales no resueltas con los palestinos. Sin embargo, las fronteras internacionales con Gaza y Líbano están reconocidas, por lo que considera que todo ataque desde el otro lado es una agresión que responde con acciones militares de autodefensa y debe escoger los medios que faciliten ese objetivo.

Sería bueno no olvidar lo que a la ONU no le importa como que Sudán tiene 3.8 millones de personas desplazadas internamente y más de 1 millón ha buscado refugio en países vecinos por la guerra civil interna no resuelta. En Yemen, la guerra interna ha provocado 4.5 millones de desplazados con 200,000 que han buscado asilo en países como Somalia y Djibouti. Sin embargo, estos hechos apenas ocupan espacio en los intereses de la ONU o los medios occidentales.

En resumen, lo que se observa es que los estados actúan según sus intereses nacionales aún si asumen la pose diplomática de exigir de otros lo que ellos mismos no creen ni cumplen. En el caso de Israel, le piden que cese su reacción defensa militar, cuando ellos mismos han realizado asesinatos selectivos y han causado víctimas civiles de todas las edades en sus políticas represivas. No me soprendedría que los servicios secretos y antiterroristas de occidente especialmente ocupados de temas del medio oriente estén celebrando el trabajo que hace Israel en defensa del conjunto.

La ONU ha dejado de ser un foro de defensa de principios universales, convirtiéndose en un teatro diplomático donde criticar a Israel permite focalizar la atención en un país muy mediático porque es el incómodo espejo democrático en el que se miran con temor las dictaduras árabes, africanas y mediorientales, mientras se ignora lo que hacen precisamente esos otros países. Para sus integrantes, cuidar su estabilidad e intereses prevalece sobre cualquier valor universal o sentido de equidad en la evaluación de los hechos.

Es deseable abogar por la paz y la cooperación internacional en nuestras conductas cotidianas, porque es la única garantía de supervivencia colectiva, pero sin ser ingenuos al tratar de entender cómo funciona el mundo. Los intereses nacionales seguirán guiando muchas decisiones nacionales, mientras no existan referentes altamente confiables para hacer las veces de instancia superior para los conflictos planetarios. La ONU no sirve para eso.

PD: habrá lectores que digan “sí pero” en el caso de Israel… No se trata de replicar. Se trata de que, en el universo de opciones de entendimiento del tema, tengan una más, a ver si les resulta relevante.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai