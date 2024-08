“El café todavía estaba caliente”: Gral de las FDI afirma que las tropas estaban a “minutos” de capturar a Sinwar

En una amplia entrevista, el general de brigada Dan Goldfus describe cómo las tropas encontraron la guarida subterránea del líder de Hamás, habla de los éxitos de las FDI en la guerra y de la importancia de mantener los valores.

12 de agosto de 2024

Las FDI estaban “a minutos” de capturar al líder de Hamas, Yahya Sinwar, en un túnel de Gaza, dijo el comandante de la 98ª División de las FDI al Canal 12 News en una entrevista transmitida el domingo.

Cuando en la extensa entrevista le preguntaron qué tan cerca estuvo de atrapar al arquitecto de la invasión y masacre del 7 de octubre en Israel por parte de Hamás, el general de brigada Dan Goldfus respondió: “Estuvimos cerca. Estábamos en su recinto. Llegamos a un recinto subterráneo. Estaba ‘caliente’”.

¿Qué significa eso?, le preguntaron.

“Allí encontramos mucho dinero. El café todavía estaba caliente. Había armas esparcidas por todas partes”.

¿Entonces fue minutos después de que se fue? Goldfus respondió: “Minutos, en realidad”.

Israel ha dicho que Sinwar está “marcado para morir” como el arquitecto del ataque del 7 de octubre, orquestado junto con el comandante del ala militar de Hamás, Muhammad Deif. Deif fue asesinado por las Fuerzas de Defensa de Israel el mes pasado. El líder general de Hamás, Ismail Haniyeh, murió en una explosión en Teherán hace dos semanas, de la que Israel no ha reivindicado la responsabilidad. Sinwar ha sido elegido desde entonces para sucederlo.

En febrero, las Fuerzas de Defensa de Israel difundieron un vídeo que mostraba a las tropas haciendo un recorrido por uno de los túneles que Sinwar, su familia y otros altos funcionarios de Hamás habían estado utilizando como recinto durante la guerra.

El video mostró que el túnel tenía dos baños, una cocina equipada, un área para dormir y una habitación separada que, según las FDI, pertenecía al propio Sinwar, en la que los soldados encontraron una caja fuerte con millones en efectivo.

Goldfus es uno de los oficiales de alto rango que ha liderado la carga contra Hamás en Gaza, y ha sido designado como el próximo jefe del Cuerpo del Norte y del Conjunto de Maniobras Multidominio, y pronto será ascendido al rango de mayor general.

Al describir los éxitos militares en su guerra contra Hamas, Goldfus dijo que las tropas de las FDI estaban desmantelando exitosamente la organización terrorista tanto en la superficie como en la clandestinidad.

“No se hace en dos días. Sé que todo el mundo quiere que sea rápido, nosotros también, pero estamos desmantelando una infraestructura de muchos años”, afirmó.

Cuando la 98 División entró por primera vez en Khan Younis, añadió, tardó 10 horas en superar las defensas de Hamás, mientras que cuando lanzaron otra operación en la ciudad la semana pasada, sólo tardó una hora y media.

Cuando se le preguntó si estaba obsesionado con el sistema de túneles de Hamás, respondió que era el centro de gravedad de la organización y que era necesario eliminarlo para derrotar completamente a Hamás.

“Cuando planeo una operación ahora, primero miro bajo tierra y, a partir de ahí, voy a la superficie”, dijo.

“Cuando las tropas tienen el control de los túneles”, añadió, “significa que se pueden llevar a cabo actividades mucho más complejas porque la libertad de acción es mucho mayor. Es un verdadero logro. Es donde está Hamás y es su fuerza a día de hoy, y estamos desmantelándolos”.

Goldfus dijo que parte de lo que permitió al ejército tener éxito en Gaza fue que “todos volvieron a la razón” después del shock inicial del 7 de octubre, cuando miles de soldados de Hamas violaron la frontera de Gaza, invadiendo comunidades israelíes y bases de las FDI y matando a unas 1.200 personas, la mayoría de ellas civiles, y tomando 251 rehenes.

Después del 7 de octubre, “pasó tiempo hasta que el sistema recuperó el sentido común, desde el jefe del Estado Mayor de las FDI [Herzi Halevi] hasta el último soldado”, dijo.

“Creo que el sistema está funcionando de manera excelente y se están tomando decisiones. Hay un diálogo excelente entre los comandantes y el nivel operativo. Nuestro sistema, nuestros comandantes, nuestros soldados, su sensación de capacidad es increíble”, dijo, y agregó que esta generación de soldados era una “generación de ganadores”.

A pesar de los éxitos de su división en la guerra, Goldfus dijo que todavía estaba terminando su período como su comandante en un estado de agitación emocional.

“Estamos ganando y es muy importante… Por otro lado, todavía hay 115 rehenes en el otro lado y tenemos que hacer todo lo posible para recuperarlos”, afirmó, añadiendo que había perdido 182 soldados desde el 7 de octubre y lamentó no haber podido visitar a todas sus familias.

“Eso sucederá ahora”, dijo.

Respecto a las críticas a las FDI tras el 7 de octubre, Goldfus dijo que eran naturales y justas y que su trabajo era hacer todo lo posible para ofrecer buenas respuestas a las preguntas de la gente.

“Daremos respuestas. Estamos investigando, pero también estamos luchando y avanzando”, afirmó.

En un discurso que pronunció en marzo y por el que enfrentó reacciones negativas tras decir a los políticos que tenían que merecer los sacrificios de las Fuerzas de Defensa de Israel y sus soldados, Goldfus dijo que se había disculpado con Halevi por la forma en que lo había pronunciado.

Sus comentarios a los políticos llegaron al final de una declaración planificada, pero los comentarios adicionales no habían sido aprobados antes de que los pronunciara.

“Como comandante de las FDI, no creo que haya tenido la intención de dañar los valores de las FDI, su majestuosidad y, especialmente, no al jefe del Estado Mayor. Y creo que cuando miramos a nuestros soldados, luchamos juntos, así que creo que también podemos vivir juntos”, afirmó.

Cuando se le preguntó si había considerado renunciar a las Fuerzas de Defensa de Israel en algún momento, Goldfus dijo que lo había hecho porque la responsabilidad puede ser difícil.

“Pero después te recompones, miras a los soldados y a los comandantes, y yo miro a esta nación que tanto amo. Es imposible para nosotros no seguir adelante. No tenemos derecho a rendirnos. No tenemos ningún otro lugar… Tenemos que encontrar soluciones juntos y tenemos que ser merecedores de los sacrificios juntos. Tenemos que encontrar una manera de superar nuestras diferencias. Tenemos que defender el país juntos”.

La entrevista concluyó con la pregunta a Goldfus sobre cómo veía él la victoria en la guerra.

En primer lugar, dijo, la verdadera victoria llegará cuando Hamás esté totalmente derrotado y no pueda recuperarse, pero que es esencial que el ejército mantenga sus valores en el proceso.

“Nuestros valores no son para el enemigo. Nuestros valores son para nosotros, para protegernos. Soy mejor que el otro bando y no tengo intención de convertirme en Hamás. Estoy en el Estado de Israel, un Estado judío democrático, con todo lo que eso implica”, afirmó, añadiendo que era un error pensar que los valores de las FDI eran un obstáculo en el combate.

“Para llevar a cabo las acciones complicadas, valiosas y precisas que hacemos, las que destruyen al enemigo y lo abruman sobre y bajo la tierra, tenemos que aferrarnos a nuestros valores”, dijo.

La guerra en Gaza lleva diez meses en curso desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, en el que los terroristas asesinaron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron 251 rehenes. Las FDI creen que quedan 111 rehenes, incluidos 39 que han confirmado que están muertos.

Hamás también tiene retenidos a dos civiles israelíes que entraron a la Franja en 2014 y 2015, así como los cuerpos de dos soldados de las FDI que murieron en 2014.

El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, afirma que más de 39.000 personas han muerto o se presume que han muerto en los combates hasta ahora en la Franja, aunque el saldo no puede verificarse y no diferencia entre civiles y combatientes. Israel dice que ha matado a unos 15.000 combatientes en batalla y a unos 1.000 terroristas dentro de Israel durante el ataque del 7 de octubre. Israel ha dicho que intenta minimizar las muertes de civiles y subraya que Hamás utiliza a los civiles de Gaza como escudos humanos, combatiendo desde zonas civiles, incluidas escuelas y mezquitas.

El saldo de Israel en la ofensiva terrestre contra Hamás en Gaza y en las operaciones militares a lo largo de la frontera con la Franja asciende a 332.

Fuente: The Times of Israel / Emanuel Fabian

