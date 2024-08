Asociación Judía Europea inicia acciones contra el escritor Herman Brusselmans tras una columna en revista Humo

La Asociación Judía Europea (EJA) ha emprendido acciones legales contra la revista belga Humo y el escritor Herman Brusselmans tras una columna publicada el domingo en la que se acusa a la publicación y al autor de “incitación al asesinato”.

En su columna , el autor belga escribió que cuando vio la imagen de un niño palestino gritando por su madre bajo los escombros de un edificio, imaginó a su hijo y a su esposa en la misma situación y “se enfureció tanto que quiso clavarle un cuchillo puntiagudo en la garganta a cada judío que conociera”.

Continuó: “Siempre hay que pensar, por supuesto: no todos los judíos son unos bastardos asesinos, y para dar forma a ese pensamiento me imagino a un anciano judío arrastrando los pies por mi propia calle, vestido con una camisa descolorida, pantalones de algodón falso y sandalias viejas, y siento pena por él y casi se me llenan los ojos de lágrimas, pero un momento después le deseo el infierno”.

El artículo provocó indignación en la comunidad judía europea. Varios rabinos destacados argumentaron que, a pesar de su naturaleza satírica, el lenguaje de Brusselmans contribuye a la normalización del antisemitismo y la violencia contra los judíos. Desde el ataque terrorista del 7 de octubre, en el que murieron alrededor de 1.200 personas en Israel, y la consiguiente guerra entre Israel y Hamás que ha matado a casi 40.000 palestinos, los incidentes antisemitas han ido en aumento en Europa y en todo el mundo.

La EJA, la mayor asociación de organizaciones y comunidades judías de Europa, condenó el artículo como un discurso de odio “psicópata” en una declaración publicada en X La organización pidió una disculpa pública del periódico y la suspensión inmediata de Brusselmans.

“Esta retórica tan peligrosa invita a la violencia real”, se lee en el comunicado. “Esta es una batalla contra el discurso de odio, ¡y la EJA no se rendirá!”.

Brusselmans, un destacado novelista flamenco conocido por sus comentarios obscenos e incendiarios (algunos de los cuales le han llevado a demandas en el pasado), negó la acusación.

“Con mi columna quería decir que cuando se le hace algo a tus seres queridos sin ningún motivo, te invade una ira total”, dijo al medio belga VRT news.

¡La publicación también defendió la columna de Brusselmans, calificándola de “satírica”.

“Herman Brusselmans es un escritor célebre y respetado que utiliza un estilo típicamente burlón e insultante. En sus numerosos libros y textos utiliza con avidez hipérboles y un lenguaje bastante burdo. Por ello, más que en el caso de otras crónicas, es necesario juzgar la propia según criterios literarios y no periodísticos”, afirma Humo en un comunicado.

Pinchas Goldschmidt, presidente de la Conferencia de Rabinos Europeos, dijo que temía que las palabras de Brusselman pudieran inspirar verdadera violencia, incluso si fueron dichas en tono de broma.

“Con la sátira, una parte determinada de lo que se ha escrito y dicho puede ser utilizada por personas que no están familiarizadas con el idioma. Siempre existe el temor de que las palabras conduzcan a actos peligrosos y violentos. Hemos visto eso en el pasado, por lo que estamos muy preocupados por esto”, dijo Goldschmidt a POLITICO. “En un país como Bélgica, que tiene una población inmigrante muy grande, creo que la gente debe ser mucho más cuidadosa con lo que dice”.

La embajadora de Israel en Bélgica, Idit Rosenzweig-Abu, también condenó el artículo. “¿Qué pasaría si alguien de la prensa belga dijera: ‘Estoy tan enojada que quiero clavarle un cuchillo en el cuello a cada musulmán que conozca’?”, preguntó en X.

En declaraciones a POLITICO, dijo: “Este tipo de discurso es inaceptable. No creo que hubiera sido aceptable para ningún otro tipo de ciudadano belga, independientemente de su religión”.

El presidente de EJA, Menachem Margolin, dijo que el periódico había “cometido un delito al permitir que se publicaran estas palabras”.

“Lo que hizo es muy peligroso y las autoridades deben detener a este señor”, dijo Margolin a POLITICO. “El mensaje tiene que ser claro: cualquiera que tenga estas ideas debe tener mucho cuidado”.

Fuente: Asociación Judía Europea

