Conoce a la princesa judía de la antigua Roma en la vida real: Berenice, estrella de la nueva serie de televisión Those About to Die

Ella era la reina judía de la vida real que se enamoró del romano que destruyó Jerusalén, y ahora Berenice es la figura central de una nueva y exitosa serie de televisión.

Por Nicole Lampert

¿Traidora o heroína? ¿Judía piadosa o ramera? Tal vez la reina Berenice sea una mezcla de todo eso; la versión judía de Cleopatra. Y ahora la historia de esta mujer embriagadora y divisiva es el eje central de un ambicioso nuevo programa de televisión sobre la antigua Roma.

Berenice es una de las mujeres mejor retratadas del mundo antiguo. No sólo la encontramos en la obra de su compatriota judío Josefo, así como en la de otros historiadores contemporáneos como Suetonio, Tácito y Juvenal, sino que hay sombras de ella tanto en el Midrash como en las escrituras cristianas.

Casada tres veces, acusada de incesto y, sin embargo, judía valiente, su historia es tan extraordinaria que, si no fuera cierta, costaría creer que lo fuera.

Fue una figura central en los acontecimientos que cambiarían nuestro mundo para siempre: el comienzo del cristianismo, la destrucción del Templo, la construcción del Coliseo. Pero es posible que nunca hayas oído hablar de ella.

Su aparición en Those About To Die, el programa de televisión de Prime Video repleto de acción y que ha recaudado 130 millones de libras , en el que es interpretada por la actriz suizo-iraní Lara Wolf, puede cambiar todo eso. Como amante de Tito, el hijo mayor del emperador romano Vespasiano, asume un papel central en la acción, que tiene lugar en el año 79 d. C. Tito, interpretado por el actor de Victoria Tom Hughes, asesinó y esclavizó a más de un millón de judíos de Judea. Tras traer consigo todas las riquezas del saqueo de Jerusalén, utiliza los fondos para construir el Coliseo, que ha construido con esclavos judíos y regalos a sus agradecidos súbditos obsesionados con los deportes.

También está en guerra privada con su hermano Domiciano para suceder a su padre, interpretado por Anthony Hopkins, que se está volviendo cada vez más frágil. Domiciano, interpretado por Jojo Macari, aspira a ganarse el amor del pueblo de Roma a través de su trabajo como “maestro de los juegos”. También pretende utilizar el romance de Tito con Berenice en su contra.

Parte Ben Hur y parte Juego de Tronos , el programa nos presenta al elenco de personas que están en el centro de uno de los eventos más importantes de la historia judía: en particular, la fascinante Berenice.

“Es una de las pocas mujeres que vemos con mucha claridad en este período de la historia”, dice el historiador británico Justin Pollard, que trabajó como asesor histórico de la serie. “También nos dice algo extraordinario sobre Tito. Aquí hay un hombre que ha intentado destruir la nación judía, ha destruido Jerusalén y, sin embargo, está enamorado de una princesa judía, a quien lleva a Roma.

“Ahí es donde empiezan los problemas para él. A los romanos no les gustan las mujeres extranjeras. En particular, no les gustan las mujeres orientales. Lo mismo ocurrió cuando Julio César y luego Marco Antonio se involucraron con Cleopatra. Tenían la idea de que las mujeres orientales poderosas eran sospechosas, alguien que socavaría el estado sensato masculino.

“Pero la historia muestra que la historia no es sólo la idea en blanco y negro de que un romano va y golpea a estas personas y las odia. A nivel personal, hay mucha interacción entre Tito y los judíos y vemos que a menudo las mujeres tienen este poder blando. Las mujeres en ese momento no luchaban ni legislaban, pero sí participan en la diplomacia internacional, que es exactamente lo que está sucediendo con Tito y Berenice. Ha sido brillante explorar esa relación”.

Berenice nació alrededor del año 28 d. C., hija del rey Agripa I, descendiente de la dinastía herodiana, y de su esposa Cipros, cuyo padre se remontaba a los asmoneos. Cuando tenía diez años, su padre, amigo del emperador Calígula, fue nombrado rey de la entonces provincia romana de Judea.

Tenía apenas 14 años cuando tuvo su primer matrimonio concertado: con Marcus Julius Alexander, que provenía de una de las familias judías más influyentes de Alejandría. Él murió apenas dos años después, dejándola viuda a los 16 años.

Poco antes de morir, su padre hizo los arreglos para que se casara con su hermano, su tío Herodes, a quien le darían el reino de Calcis, en el norte de Siria. Tuvieron dos hijos, Bereniciano e Hircano, pero pocos años después él también murió; ella quedó viuda por segunda vez a los 20 años.

Se cree que conoció a su tercer marido, Polemón II, rey del Ponto, Cólquida y Cilicia, cuando tenía 22 años. Josefo ha especulado que, además de por su belleza, era muy buscada por su riqueza. Ella aceptó casarse con Polemón sólo si él se convertía y se sometía a la circuncisión, cosa que hizo. Pero el matrimonio no duró mucho, ya que Berenice dejó a Polemón para que gobernara Calcis como reina cliente y cogobernara Judea con su hermano Agripa II. Su estrecha relación, y el hecho de que él nunca se casara, dieron lugar a rumores de incesto.

Más tarde, los evangelios cristianos cuentan que ella estuvo a su lado cuando el apóstol Pablo fue llevado a juicio para ser castigado. Se recuerda que Agripa y Berenice se dijeron entre sí: «Este hombre no ha hecho nada para merecer la muerte o la prisión».

Fue una época particularmente tumultuosa en la historia de Judea. En el año 66 d. C., el romano a cargo de Jerusalén, Floro, decidió robar algunos de los tesoros del Templo bajo la apariencia de impuestos imperiales, lo que condujo a la Gran Revuelta. Berenice estaba en la ciudad después de haber hecho un voto de ascetismo (se había afeitado la cabeza y evitado su atuendo de reina) después de una grave enfermedad. Cuando los judíos se rebelaron, Floro hizo que sus soldados mataran a los cabecillas.

Berenice fue a ver a Floro para pedir por la vida de los judíos. En el proceso estuvo a punto de ser asesinada por los soldados romanos y tuvo que huir rápidamente a su palacio. Josefo describió así el peligro en el que se encontraba: “La hermana de Agripa, Berenice, que estaba en Jerusalén, presenció con la más viva emoción los ultrajes de los soldados y constantemente envió a sus comandantes de caballería y guardaespaldas a Floro para implorarle que pusiera fin a la carnicería. Pero él, sin importarle el número de los muertos ni el exaltado rango de su suplicante, sino solo el beneficio que se obtendría del botín, hizo oídos sordos a sus oraciones. La furia loca de los soldados incluso se desahogó contra la reina. No solo torturaron y ejecutaron a sus cautivos ante sus ojos, sino que también la habrían matado a ella si no se hubiera apresurado a buscar refugio en el palacio, donde pasó la noche rodeada de guardias, temiendo un ataque de las tropas”.

Los rebeldes de Jerusalén lograron expulsar a Floro y sus soldados de la ciudad, pero todos sabían que ese no sería el final del asunto. Berenice y Agripa se dirigieron a los rebeldes en el centro de Jerusalén y les pidieron que depusieran las armas, pero no pudieron detener la Gran Revuelta.

Vespasiano, un general popular de una familia acomodada, fue enviado a Jerusalén para sofocar la rebelión, mientras que Berenice y Agripa escaparon a su palacio en Banias, en los Altos del Golán. No apoyaron la rebelión. Es probable que Berenice conociera a Tito en el palacio. Él tenía entonces 30 años y ella diez años mayor. La diferencia de edad no fue un impedimento para lo que se convirtió en una apasionada historia de amor. Cuando, después de una época tumultuosa en Roma, a Vespasiano le ofrecieron el puesto de emperador, dejó a Tito en Jerusalén para que terminara la tarea de sofocar la rebelión.

Tito lo hizo con total brutalidad, antes de regresar a Roma triunfante con las riquezas del Templo y miles de esclavos judíos. Tito y Berenice, que aún conservaba su reino, no se volvieron a ver durante cinco años hasta que ella visitó Roma con su hermano, donde, una vez más, se reencontró con Tito hasta que él se dio cuenta de que eso podría afectar a su propia perspectiva de convertirse en emperador.

El historiador Dion Casio escribió: “Ella esperaba casarse con [Tito] y ya se comportaba en todos los aspectos como si fuera su esposa; pero cuando percibió que los romanos estaban descontentos con la situación, la despidió”.

La historiadora de la Universidad de Londres Kate Cooper afirma que las mujeres de la realeza eran vigiladas de cerca y Berenice no era una excepción. “Se esperaba que ejercieran su influencia femenina por una buena causa o se las culparía por influir en los líderes masculinos para que tomaran medidas impopulares. Cuando Berenice llegó a Roma como consorte de Tito, se la miraba con sospecha”.

Los judíos también desconfiaban de la mujer que literalmente se acostaba con el enemigo. El Midrash registra su relación: “Este es el malvado Tito, que maldijo e insultó al cielo. ¿Qué hizo? Tomó a una ramera en su mano, entró en el lugar santísimo, extendió un rollo de la Torá y pecó [con ella] sobre él”.

Tras la asunción de Tito como emperador en el año 79 d. C., Berenice regresó a Roma, aunque no se sabe si reanudaron su relación. Poco después, Tito murió y Berenice desapareció de la historia en ese momento.

Su historia se hizo particularmente popular en la época del Renacimiento y ha inspirado obras de teatro, novelas, óperas y ahora es el centro de la versión actual del arte culto, que mostrará parte de la complejidad de su historia. Se fue, pero no se la olvidó; la orgullosa judía que amaba al hombre que destruyó Jerusalén.

Foto de portada: Lara Wolf como la Reina Berenice (Foto: Reiner Bajo/Peacock)

E Prime Video a partir del 19 de julio

Fuente: The Jewish Chronicle

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai