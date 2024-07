Carta abierta al presidente Milei para que Argentina rompa lazos diplomáticos con Irán

Estimado Presidente Milei:

Soy un rabino de Nueva York que ha participado en el movimiento para exigir justicia para las víctimas del atentado a la AMIA. Me reuní con el entonces presidente Carlos Menem inmediatamente después del atentado, declaré ante el Congreso de los Estados Unidos cuando se celebraron audiencias sobre el tema y regresé varias veces a Buenos Aires para expresar solidaridad con mis hermanas y hermanos.

La brutal amargura de la pérdida de vidas en un atentado que fue el más grande contra la comunidad judía de la diáspora desde el Holocausto es insoportable, imposible de expresar con palabras. Al mismo tiempo, es edificante, como usted bien sabe, ser testigo de cómo las familias dolientes siguen adelante valientemente con su vida, celebrando los hitos de la vida mientras continúan con sus nobles esfuerzos para exigir que se haga justicia.

Todos conocemos bien el encubrimiento de Menem-Galeano y el encubrimiento de Cristina Kirchner. Y, obviamente, nunca podremos olvidar al valiente fiscal especial Alberto Nisman, que fue asesinado en la víspera de la presentación de pruebas que involucraban a altos funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidentes Rafsanjani, y a agentes de Hezbolá como Mughniyeh. El fiscal se convirtió en la víctima número 86 de la AMIA.

Hoy, señor Presidente, usted representa una nueva esperanza. Usted tiene una estrecha relación con la comunidad judía argentina. En una época en la que el antisemitismo prolifera en todas partes, usted se ha mantenido firme junto al pueblo judío.

Y desde el principio, expresó su noble solidaridad con Israel visitando al estado judío tras el atentado de Hamas del 7 de octubre, en el que 1.200 personas fueron bárbaramente asesinadas.

Y usted no se limitó a visitar la oficina del primer ministro y las de altos funcionarios del gobierno israelí, sino que viajó al sur, a los mismos lugares donde se desencadenó el horror, participando en los actos conmemorativos, viendo por sí mismo lo que ocurrió, empatizando con los sobrevivientes.

Usted tiene el mérito, Sr. Presidente, de que, en vísperas del doloroso 30 aniversario de la AMIA, anunció que Argentina designa a Hamas como organización terrorista. Pero esto, al fin y al cabo, es algo más simbólico; ciertamente, se necesitan más acciones concretas.

Por ahora, eso significaría que Argentina rompiera de una vez por todas los lazos diplomáticos con Irán e hiciera todo lo posible para convencer a otros países de hacer lo mismo. Después de todo, Hamas y Hezbolá – que el entonces presidente Mauricio Macri declaró organización terrorista hace cinco años – son meros títeres de Irán. Es Irán quien provee armas, adiestra, financia y controla a sus delegados Hamas y Hezbolá.

Mientras la Argentina mantenga vínculos con Irán, seguirá habiendo una embajada iraní en Buenos Aires. Hay quien cree que fue en esa misma embajada donde se planearon algunos aspectos del atentado contra la AMIA. ¿Y quién puede asegurar que no se estén organizando otros atentados desde allí en este momento?

Todos los ojos están puestos en usted, Sr. Presidente. Le agradecemos lo que ha hecho. Pero, si la Argentina realmente habla en serio, Irán debe ser aislado, declarado un estado paria.

Qué mejor manera de honrar a los muertos, apoyar a los deudos y proteger a la Argentina que anunciando la decisión de romper lazos con Irán en la conmemoración del 30 aniversario.

Con Bendiciones

Avi

Avi Weiss es rabino fundador del Instituto Hebreo de Riverdale, Bronx, NY. EE.UU. Activista de larga data por los derechos judíos y humanos, ha escrito extensamente sobre el atentado a la AMIA, incluido el artículo central «The Shameful Cover-Up Of The Worst Attack On Diaspora Jews Since The Holocaust» publicado por Mosaic Magazine en 2019 .