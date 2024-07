Rusia condena a la escritora judía Masha Gessen a prisión en ausencia por sus comentarios sobre la guerra de Ucrania

Un tribunal ruso ha condenado a la condecorada escritora ruso-judía Masha Gessen a ocho años de prisión en rebeldía por los comentarios que hizo sobre la conducta del país en la guerra de Ucrania en 2022.

La sentencia convierte a Gessen, que usa los pronombres they/them, en al menos el quinto escritor judío prominente en ser atacado por Rusia por comentarios disidentes desde el estallido de la guerra.

Gessen, un columnista del New York Times y ex escritor del New Yorker que huyó de la Unión Soviética cuando era adolescente y ha escrito y comentado extensamente sobre su judaísmo, se ha enfrentado por separado a las críticas de grupos judíos por sus escritos sobre Israel.

Gessen no estuvo presente en su sentencia el lunes; el escritor estuvo radicado en Rusia de 1991 a 2013, pero ha vivido en Estados Unidos desde entonces. En una declaración al Times, dijeron que la sentencia tenía la intención de “intimidarme y evitar que ejerza mi profesión”.

La sentencia estaba vinculada a una entrevista que Gessen concedió en 2022 a un medio de comunicación en ruso sobre la conducta rusa en la ciudad ucraniana de Bucha, donde, según los observadores, soldados rusos masacraron a civiles. Rusia acusó a Gessen, autor de “El hombre sin rostro”, un retrato poco favorecedor del presidente ruso Vladimir Putin, de difundir “información falsa” sobre el ejército, una acusación común que el país lanza contra sus críticos.

Gessen es uno de los pocos escritores que ha sido criticado tanto en la autoritaria Rusia como en la democrática Europa, en el caso de esta última debido a sus escritos muy críticos sobre la guerra de Israel en Gaza. El año pasado, grupos judíos se opusieron a un artículo del New Yorker que comparaba Gaza con los guetos judíos de la era nazi, lo que llevó a un gobierno alemán local a retirarse de un premio que llevaba el nombre de la escritora judía alemana Hannah Arendt y que estaba programado para Gessen. Gessen finalmente recibió el premio después de la reorganización.

Gessen también es autor de libros sobre temas judíos, entre ellos “Where The Jews Aren’t”, una historia del antiguo enclave judío ruso de Birobidzhan; la historia personal de la familia judía rusa “Esther y Ruzya”, y “Perfect Rigor”, una biografía del matemático judío ruso Grigori Perelman.

Rusia también encarceló a Evan Gershkovich, un reportero judío estadounidense del Wall Street Journal, acusado de espionaje, lo que desató la indignación internacional por el trato de Putin a la prensa. Su juicio a puerta cerrada comenzó el mes pasado; La última audiencia está programada para esta semana.

Otros escritores judíos en el punto de mira de Rusia desde la guerra de Ucrania incluyen al autor de misterio judío-georgiano Boris Akunin, un crítico frecuente del Kremlin que vive en el exilio en Londres. Fue incluido en la lista negra y etiquetado como “agente extranjero” en el país a principios de este año después de que se pronunciara en contra de la guerra en Ucrania y Putin. Y el periodista disidente ruso-judío Vladimir Kara-Murza ha estado detenido en una prisión de Siberia durante más de un año desde que fue condenado a 25 años por traición. Su esposa, que vive en Estados Unidos, dijo a medios occidentales esta semana que teme por su salud si permanece en prisión.

Además, el autor ruso de ciencia ficción judío Dmitry Glukhovsky fue, al igual que Gessen, condenado a ocho años de prisión en ausencia el año pasado por acusar al ejército ruso de cometer crímenes en Ucrania. Glukhovsky ha vivido en Israel, habla hebreo y tiene un título de la Universidad Hebrea de Jerusalén; Poco después de su sentencia, se estrenó en Londres su obra sobre el Holocausto “The White Factory”, sobre la decisión del gueto judío de Łodź de fabricar bienes para los nazis como una forma de evitar su genocidio.

Por: Andrew Lapin

Fuente: JTA

