Ruth Westheimer, terapeuta sexual conocida por millones como la “Dra. Ruth”, murió a los 96 años

Ruth Westheimer, una niña superviviente del Holocausto que llegó a ser conocida por millones de personas como la Dra. Ruth, la alegre terapeuta sexual cuya franqueza en sus programas de radio y televisión la convirtieron en una guía de referencia para obtener consejos sobre el arte y la ciencia de hacer el amor, murió el 12 de julio en su casa de Manhattan. Tenía 96 años.

Su muerte fue confirmada por Pierre Lehu, publicista y coautor de varios libros suyos, pero no se indicó la causa.

Descrita como la primera terapeuta sexual superestrella, la Dra. Westheimer tenía más de 50 años cuando debutó en 1980 en la WYNY de Nueva York con Sexually Speaking. El programa de radio se emitía inicialmente en entregas de 15 minutos y más tarde fue sindicado y ampliado a dos horas para dar cabida a la avalancha de consultas que recibía de los oyentes. No fueron pocos los oyentes que afirmaron que había salvado sus matrimonios.

Los telespectadores de televisión por cable la conocían como presentadora de Buen sexo con la Dra. Ruth Westheimer en los años ochenta y como invitada habitual en tertulias nocturnas. A menudo se la veía sentada en una silla, adornada con perlas, dando alegres consejos sobre las mejores prácticas en la cama.

“Tened buen sexo”, decía con su reconocible voz de influencia alemana.

El acento del viejo mundo de la Dra. Westheimer, que a veces parecía incongruente con su discurso sobre la anatomía íntima y su uso, era uno de los pocos rastros de su vida antes de llegar a Estados Unidos. Nacida en el seno de una familia judía ortodoxa en Alemania, sobrevivió al Holocausto en un orfanato suizo al que la enviaron sus padres antes de perecer.

“Me quedé con la sensación de que, por no haber sido asesinada por los nazis -por haber sobrevivido-, tenía la obligación de hacer mella en el mundo”, dijo una vez la doctora a un entrevistador. Lo que no sabía, añadió, era que esa mella le supondría “hablar de sexo de la mañana a la noche”.

Después de la guerra, se fue a Israel, donde se unió al grupo paramilitar Haganah que luchaba por la creación del Estado judío (y donde, según dijo, perdió la virginidad en un pajar). Posteriormente, viajó a Francia y a Nueva York, donde aprendió inglés antes de estudiar psicología.

La Dra. Westheimer impartió cursos universitarios sobre sexualidad humana antes de que un productor de WYNY, filial de la NBC, la contratara para un segmento de un cuarto de hora, emitido por primera vez los domingos después de medianoche. Al cabo de un año, pasó a emitirse entre las 10 y las 11 de la noche. Los primeros fans llevaban camisetas en las que se leía “¿Sexo en domingo? Apueste por ello”.

La revolución sexual iniciada dos décadas antes había liberado a las masas de tabúes, pero había hecho muy poco por aliviar problemas como la disfunción eréctil y la incapacidad para alcanzar el orgasmo. Al igual que Julia Child acudió a la televisión pública para enseñar cocina francesa, la doctora Westheimer tomó las ondas radiofónicas para explicar, sin rodeos, cómo hacer el amor.

No fue la primera terapeuta en antena; Joyce Brothers, por ejemplo, la precedió en una generación. Pero pocos, si es que había alguno, podían igualar la combinación de franqueza y buen humor de la Dra. Westheimer. Además, especulaba, la gente la encontraba poco amenazadora.

“Si hubiera sido una rubia alta con minifalda y escote”, dijo al Sunday Times de Londres, “si hubiera sido joven y guapa, no habría funcionado”.

La Dra. Westheimer dijo a sus oyentes que “cualquier cosa que dos adultos consientan hacer en la intimidad de su propio dormitorio me parece bien”. Masturbación, fantasías, muñecas del amor… todo le parecía bien.

En una ocasión, la revista Newsweek publicó su respuesta cuando le pidieron su opinión sobre una práctica sexual poco convencional. “¿Qué hay de malo”, respondió, “en la mantequilla de cacahuete o en los nuevos usos de los aros de cebolla, siempre que haya una relación?

Su principal preocupación era la seguridad. El New York Times recogió su respuesta a una joven que, como tantas otras, había llamado porque estaba pensando en perder la virginidad.

“No lo haga”, le dijo la Dra. Westheimer. “Oigo en tu pregunta que te está presionando. Escucha esa voz interior que te dice que te gustaría esperar. Dile que el Dr. Westheimer te ha dicho que puedes abrazarle, besarle, acariciarle el cuello y acariciarle, pero que no estás preparada”.

Cuando estuviera preparada, advirtió la especialista a la mujer, no debía olvidar un anticonceptivo fiable.

Muchas llamadas procedían de miembros del sexo opuesto. Dos de los problemas que la Dra. Westheimer abordó con más frecuencia a lo largo de los años fueron la eyaculación precoz y la incapacidad para mantener una erección.

“Los hombres sois unos ignorantes”, dijo una vez. “Estáis constantemente preocupados por el tamaño del pene. Gritémoslo a los cuatro vientos: El tamaño del pene no tiene nada que ver con la satisfacción sexual de la mujer”.

Se convirtió en tema irresistible de parodias, incluso en Saturday Night Live. Algunos profesionales de la salud mental le advirtieron de que era imposible diagnosticar o aconsejar adecuadamente a una persona en un breve intercambio de opiniones en directo.

La famosa especialista replicó que simplemente estaba educando a los oyentes para que pudieran prevenir embarazos no deseados, evitar enfermedades venéreas y mejorar su vida sexual. Dejando a un lado las críticas, fue prácticamente unánime: hacía buena televisión.

“Una vez que has hablado de sexo con la Dra. Ruth”, escribió en una ocasión el crítico de televisión Tom Shales, “¿puede ser tan bueno con cualquier otra persona?”, agregó.

Una infancia trágica

Karola Ruth Siegel, hija única, nació en Frankfurt, Alemania, el 4 de junio de 1928.

Dice que aprendió por primera vez sobre sexo cuando descubrió en la biblioteca de su padre un volumen ilustrado que sus padres habían intentado mantener fuera de su alcance. Se trataba del libro “El matrimonio ideal: Su fisiología y su técnica”, un popular manual de los años veinte del ginecólogo holandés Th. H. Van de Velde. Lejos de constreñirla, decía, su educación judía ortodoxa le enseñó que el sexo dentro del matrimonio era bueno.

Una semana después de la Noche de los Cristales de 1938, los nazis se llevaron a su padre a un campo de trabajo. “Estaba mirando por la ventana”, declaró al London Guardian, “y vi a mi padre subiendo a un camión cubierto… Se obligó a sonreír y esa fue la última vez que lo vi”.

Vio a su madre por última vez al año siguiente, desde la ventanilla del tren que la transportaba a ella y a otros niños judíos a Suiza. Su abuela, recuerda, corrió tras ella por el andén.

En un hogar para niños, rodeada de jóvenes que también habían sido privados de sus familias, “Karola” compartía sus conocimientos sobre temas como la menstruación. Durante varios años, recibió en el orfanato cartas de su familia. Un día, las cartas cesaron.

Como muchos otros judíos europeos que habían sobrevivido, intentó rehacer su vida en Israel. “Nunca maté a nadie”, dijo una vez a USA Today sobre su servicio en la Haganah, “pero sé lanzar granadas de mano y disparar”. En una escaramuza, resultó gravemente herida por la metralla de una bala de cañón.

Se casó con un soldado israelí, David, y se trasladó con él a Francia, donde se formó en psicología en la Sorbona antes de divorciarse. A mediados de la década de 1950, se instaló en Estados Unidos con su novio francés, llamado Dan, con quien se casó tras quedarse embarazada. También se divorciaron. En 1961 se casó con Manfred Westheimer, también refugiado de la Alemania nazi, fallecido en 1997.

En 1959 obtuvo un máster en Sociología en la New School for Social Research y en 1970 se doctoró en Educación en el Teachers College de la Universidad de Columbia. Entre sus mentores se encontraba Helen Singer Kaplan, líder en terapia psicosexual.

Durante los primeros años de su carrera, la Dra. Westheimer trabajó con Planned Parenthood y como profesora de educación sexual, desarrollando una especialidad en terapia sexual. Durante años dirigió una consulta privada de asesoramiento, además de sus programas de radio y televisión. Su franquicia incluye una serie de libros muy vendidos, como “Guía de la Dra. Ruth para el buen sexo”, “Sexo para tontos” y “El sexo de la Dra. Ruth después de los 50″: Reavivar el romance, la pasión y la excitación”.

Su libro “First Love: A Young People’s Guide to Sexual Information”, publicado en 1985, incluía la indicación errónea de que “los momentos seguros [para el sexo] son la semana anterior y la semana de la ovulación”. Un bibliotecario de Nueva Jersey detectó la errata -la palabra correcta era inseguro-, lo que provocó la retirada de más de 100.000 libros.

“Hasta los peces gordos como yo cometemos errores”, dijo entonces la doctora Westheimer.

Hubo un juego de mesa de la Dra. Ruth y cintas de vídeo de la Dra. Ruth. Inspiró una obra de teatro, “Becoming Dr. Ruth”, de Mark St. Germain, y tuvo frecuentes cameos en televisión y cine.

Le sobreviven dos hijos y cuatro nietos.

En una ocasión, un entrevistador preguntó a la Dra. Westheimer cuál creía que sería su legado.

“Creo que la gente dirá que tuvo agallas, lo que en la tradición judía se llama chutzpah. Se atrevió a hablar de cosas que a otros les preocupaban demasiado”, declaró a The Washington Post. “No me importa que la gente diga que se excita con mi programa de radio. “Me parece estupendo. Les he proporcionado juegos preliminares. Pero tómenselo en serio. No dejes que el aburrimiento se cuele en tu dormitorio”.

