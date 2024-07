‘Quienes fracasaron deberían dimitir’: los residentes de Be’eri responden a la investigación de las FDI sobre el ataque

Declaración de la comunidad del kibutz más afectado el 7 de octubre pide una comisión de investigación estatal, mientras algunos sobrevivientes se enfurecen por lo que ven como una investigación mediocre.

En respuesta a los resultados de la investigación del ejército sobre el ataque más letal de Hamás contra una sola comunidad fronteriza el 7 de octubre, el Kibbutz Be’eri emitió un comunicado el jueves en el que afirmaba que la investigación no era suficiente para restablecer su confianza en el ejército y pedía que se abriera una comisión investigadora estatal. Sin embargo, algunos residentes individuales se enfurecieron.

Hoy jueves, las FDI realizaron una presentación para los residentes en uno de los hoteles del Mar Muerto donde los miembros desplazados de Beeri se han alojado desde el 7 de octubre. El ejército también envió representantes individuales a las familias de los muertos en el kibutz.

Entre otras cosas, la extensa investigación investigó uno de los incidentes más controvertidos de las batallas en Be’eri, durante el cual tanques de las FDI bombardearon la casa del residente Pessi Cohen, donde Hamas tenía rehenes, matando a quienes estaban dentro.

La reacción de las familias después de la presentación fue mixta.

Un residente dijo al Canal 13 que los ánimos se caldearon cuando los representantes de las FDI presentaron los resultados de la investigación a los sobrevivientes de Be’eri, quienes lamentaron que “no tocara lecciones que deben aprenderse ni incluyera la asunción de responsabilidad personal”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel actuaron de manera irresponsable en relación con las comunidades fronterizas de Gaza y los líderes deben sacar las conclusiones adecuadas”, dijo al Canal 12 Sharon Sharabi, cuyos hermanos Eli y Yossi Sharabi fueron tomados como rehenes. Yossi fue asesinado más tarde en cautiverio.

“La gente fue asesinada en sus casas. El alto mando debería sacar conclusiones y quienes no lo hicieron deberían dimitir”, afirmó, añadiendo que el ejército abandonó ese día el escuadrón de seguridad civil del kibutz.

Haim Jelin, residente de Be’eri y ex presidente del Consejo Regional de Eshkol, dijo al sitio de noticias Walla que era demasiado pronto para saber si la investigación conduciría a la restauración de la fe de los residentes en el ejército, reconociendo que todos estaban procesando la noticia de manera diferente.

Indicó que la investigación de las FDI determinó que, si bien muchos soldados y civiles se apresuraron a llegar al kibutz mientras se desarrollaba el ataque para tratar de salvar a los residentes de Be’eri, no había nadie a cargo del contraataque ya que “todos esperaban a sus comandantes en lugar de entrar de inmediato”.

Otro residente dijo a Kan News que la investigación no proporcionó a los sobrevivientes de Be’eri información que no conocieran ya. “No fue hasta las 6 de la tarde que grandes fuerzas israelíes lograron entrar al kibutz. Lo sabíamos. Mientras tanto, no nos dieron una respuesta de por qué las FDI y la Fuerza Aérea no estuvieron allí hasta ese momento”.

Otro dijo al Canal 13 que la investigación de las FDI parecía ser “seria y exhaustiva”.

En su declaración oficial, el kibutz afirmó que la investigación ayudó a mostrar a los residentes la cantidad de crisis diferentes que las FDI estaban enfrentando en las ciudades fronterizas vecinas mientras Be’eri estaba bajo ataque. La comunidad señaló que las FDI asumieron la responsabilidad por lo que había sucedido y se disculparon, pero dejaron en claro que aún querían una comisión de investigación estatal para brindarles a los residentes más respuestas que los ayuden a sanar.

Los combates en Be’eri, una de las mayores comunidades de la frontera con Gaza, comprendieron numerosos incidentes en los que participaron muchas unidades israelíes diferentes. En total, 101 civiles y 31 miembros del personal de seguridad murieron en Be’eri (una comunidad de unos 1.000 habitantes) y otros 30 residentes y dos civiles más fueron tomados como rehenes por los terroristas de Hamás, 11 de los cuales siguen en Gaza.

La investigación, dirigida por el mayor general (retirado) Mickey Edelstein, ex comandante de la División de Gaza, abarcó todos los aspectos de los combates en el kibutz ese día, incluido el incidente en la casa de Cohen.

Mientras las FDI luchaban por recuperar el control de las comunidades fronterizas de Gaza, el general de brigada Barak Hiram, comandante de la 99ª División de las FDI, ordenó a un tanque que disparara contra la casa de Cohen, donde los terroristas tenían a 14 rehenes.

El tanque disparó dos proyectiles contra la casa. Trece israelíes fueron encontrados muertos. No está claro cuántos de los 13 resultaron heridos por el fuego del tanque.

La investigación aporta numerosos detalles sobre lo ocurrido en casa de Pessi Cohen.

Los militares también crearán un sitio web donde los hallazgos estarán disponibles públicamente y se actualizará con el tiempo con investigaciones adicionales sobre las batallas del 7 de octubre.

Las FDI esperan presentar todas las investigaciones de la batalla a finales de agosto.

Informe publicado por The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai